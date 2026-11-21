Ādažu mērs: lēmums Ādažos būvēt jaunu bērnudārzu nebija pareizs
Lēmums Ādažos būvēt jaunu bērnudārzu nebija pareizs, teica Ādažu novada domes priekšsēdētājs Gatis Miglāns (ZZS).
Viņš norādīja, ka bērnu skaits Ādažu novadā vairs nepieaug tik strauji un daudz svarīgāk būtu bijis būvēt skolu.
Miglāns norādīja, ka negrib nevienu vainot, jo iepriekšējā dome pieņēma šo lēmumu pirms Covid-19 pandēmijas un pirms kara. Tad Ādažu novadā bija gan augsta dzimstība, gan lielas rindas uz bērnudārziem.
"Tolaik tas, iespējams, bija pareizs lēmums. Taču šobrīd no privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm jau saņemam signālus, ka bērnu kļūst mazāk. Atverot jauno bērnudārzu, mēs varētu nogremdēt šos privātos uzņēmumus," teica novada domes priekšsēdētājs.
Pašlaik uz vietu bērnudārzā rindā gaida aptuveni 230 bērni, taču jaunajā bērnudārzā būs 288 vietas.
Viņš norādīja, ka ir sākta izglītības stratēģijas izstrādāde, lai saprastu, vai daļu bērnudārza "Strautiņš" varētu pārcelt uz jauno iestādi, savukārt "Strautiņa" ēku rekonstruēt un, iespējams, pārveidot par sākumskolu.
Pašlaik Ādažos iedzīvotāju skaits pieaug pavisam nedaudz. Gada laikā deklarēto iedzīvotāju skaits palielinājies par aptuveni 250 cilvēkiem, bet pēdējos divos mēnešos pieaugums bijis ļoti neliels - pieci seši cilvēki.