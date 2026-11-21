Svarīgi autovadītājiem! Šorīt vietām Latvijā apledo autoceļi
Šorīt apledojums vietām Kurzemē, Dobeles un Daugavpils apkārtnē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi ".
Ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 31 ziemas dienesta tehnikas vienība.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir
Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Izvaldai, Liepājas šosejas (A9) posmā no Cieceres līdz Kalvenei, Ventspils šosejas (A10) posmā no Ugāles līdz Ventspilij, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem, kā arī uz Daugavpils apvedceļa (A14).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Daugavpils, Dobeles, Tukuma, Talsu, Kuldīgas un Ventspils apkārtnē.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.