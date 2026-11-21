Joprojām nav pieejamas vairākas PMLP tīmekļvietnes
Reaģējot uz oktobra beigās piedzīvotajiem globāla mēroga kiberdrošības riskiem un veicot nepieciešamos aizsardzības pasākumus, uz laiku ir apturēta vairāku Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) tīmekļvietņu darbība, apliecināja pārvaldē.
Šobrīd nedarbojas šādas PMLP vietnes: "vizucelvedis.pmlp.gov.lv", "vissparmigraciju.pmlp.gov.lv", "zinasnofpris.pmlp.gov.lv" un "personvardi.pmlp.gov.lv".
Šobrīd norit darbs pie drošas pakalpojumu darbības atjaunošanas, uzsver PMLP.
Jau rakstīts, ka PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ 21. oktobra vakarā tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu.
Sākotnēji "Cert.lv" informēja, ka vairākiem Latvijas digitālajiem resursiem uz laiku ir ierobežota piekļuve no ārvalstīm, taču vēlāk Valsts kanceleja izplatīja informāciju, ka pieņemts lēmums uz laiku apturēt piekļuvi tīmekļvietņu vienotajai platformai (TVP), lai pasargātu to no iespējamiem kiberuzbrukumiem.
Kā liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā, uz TVP ir izvietotas 165 valsts institūciju un pašvaldību tīmekļvietnes.
Līdz ar piekļuves apturēšanu TVP virkne Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu nebija pieejamas ne Latvijā, ne ārvalstīs.