Sabiedrība
Šodien 08:26
Sestdien gaidāms lietus, slapjš sniegs un vējš
Sestdien Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks ar lietu un slapju sniegu, bet piekrastē pūtīs brāzmains vējš, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā laiks būs lielākoties mākoņains un daudzviet gaidāms gan lietus, gan slapjš sniegs. Intensīvāki nokrišņi skars Kurzemi un Vidzemi. Gaiss iesils līdz +1...+6 grādiem.
Dienvidrietumu, rietumu vējš būs lēns līdz mērens, piekrastē tas būs stiprāks un brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē (m/s).
Rīgā mākoņi palaikam atnesīs lietu un slapju sniegu. Pilsētas ziemeļos dienā brāzmās dienvidrietumu vējš pastiprināsies līdz 15 m/s. Gaisa temperatūra sasniegs +3...+4 grādu atzīmi.