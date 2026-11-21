Zolitūdes traģēdijas vietā rit piemiņas vietas būvniecības darbi
Vasaras sakumā sākta Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas būvniecība.
Aprit 13 gadi kopš Zolitūdes traģēdijas
Šodien aprit 13 gadi kopš Rīgā, Zolitūdē, iegruva veikala "Maxima" jumts, atņemot dzīvību 54 cilvēkiem, tostarp trim glābējiem.
Atceroties šo traģēdiju un pieminot tās upurus, ik gadu nelaimes vietā pulcējas cietušie un bojāgājušo tuvinieki.
Šā gada vasarā Zolitūdē, Priedaines ielā 20A, tika atklāts Atceres dārzs, kas veltīts traģisko notikumu piemiņai. Atceres dārza telpā brīvi izkārtotas 54 dažāda izmēra pulēta nerūsējoša tērauda spoguļvirsmas sfēras, simbolizējot katru traģēdijā izdzisušo dzīvību.
Tā izskatās „Maximas” vraks četrus mēnešus pēc Zolitūdes traģēdijas
Visa dārza teritorija veidota ar perimetrāliem apstādījumiem. Dārzu ieskauj piegulošais lineārais parks, kas savieno piemiņas vietu ar apkārtējo pilsētvidi un veido pāreju starp klusumu un ikdienas ritmu.
Kā ziņots, 2013. gada 21. novembrī Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.
Tiesa sāk izskatīt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu
Pēc traģēdijas sāktajā kriminālprocesā pirmās divas tiesu instances par vainīgu atzina tikai būvinženieri Ivaru Sergetu, kuram tika piespriests cietumsods uz vairākiem gadiem un noteikta 5,5 miljonu eiro morālā kaitējuma kompensācija, kā arī aizliegums noteiktu laiku strādāt savā profesijā.
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Tomēr spriedums vēl nav stājies spēkā, un lieta apgabaltiesā tiek skatīta vēlreiz. Līdzās Sergetam apsūdzētas vēl vairākas personas. Tiesas process Rīgas apgabaltiesā turpināsies nākamā gada 24. februārī.