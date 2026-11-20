Saeimā sākusies amatu dalīšana: pie sešu komisiju vadības tiek koalīcija, atbalstu sniedz arī opozīcija
Piektdien sešām no 16 Saeimas pastāvīgajām komisijām tika ievēlēti priekšsēdētāji no valdošās koalīcijas frakcijām, un vairākās komisijās par koalīcijas kandidātiem balsoja arī opozīcijas frakciju deputāti.
Kā pirmajai vadību ievēlēja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Tās priekšsēdētāja amatā nonāca "Apvienotā saraksta" (AS) deputāts Raimonds Bergmanis, par priekšsēdētāja biedru kļuva deputāts Edvīns Šnore (NA), bet par komisijas sekretāru - deputāts Mārtiņš Prīsis (AS).
Komisijā strādās arī deputāti Valdis Kārkliņš (AS), Artūrs Klēbahs (SV/AJ), Ainars Latkovskis (JV), Ilmārs Luksts (AS), Andris Sprūds (P), Juris Viļums (AS) un Edmunds Zivtiņš (LPV). Tātad kopumā komisijā būs seši valdošās koalīcijas deputāti un četri opozīcijas pārstāvji. Darbam komisijā deputātiem būs nepieciešama speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.
Bergmani komisijas priekšsēdētāja amatam izvirzīja Prīsis, savukārt Klēbahs izvirzīja pats savu kandidatūru. Par Bergmaņa ievēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatā balsoja deviņi deputāti - Bergmanis, Šnore, Prīsis, Kārkliņš, Latkovskis, Luksts, Sprūds, Viļums un Zivtiņš, bet pret balsoja Klēbahs.
Savukārt par Klēbaha ievēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatā balsoja viņš pats, bet pret bija pārējie deviņi deputāti.
Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja amatā piektdien tika ievēlēts AS deputāts Viļums, par komisijas priekšsēdētāja biedru - Latkovskis, bet par komisijas sekretāru - Zivtiņš.
Komisijā strādās arī Klēbahs, Šnore un Andris Šuvajevs (P). Nacionālās drošības komisijā ievēl pa vienam deputātam no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas, tātad šajā gadījumā komisijā darbosies seši deputāti, no kuriem divi pārstāv valdošo koalīciju, bet četri - opozīciju.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā aģentūru LETA informēja Viļums, par viņu kā komisijas vadītāju balsoja visi komisijas deputāti, izņemot "Suverēnās varas/Apvienības jaunlatvieši" (SV/AJ) deputātu Klēbahu.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājas amatā tika ievēlēta deputāte Aiva Vīksna (AS), kura šo komisiju vadīja arī 14. Saeimas sasaukumā. Par komisijas priekšsēdētāja biedru tika ievēlēts Roberts Žemaitis (LPV), bet par sekretāru - Artūrs Butāns (NA).
Komisijā strādās arī deputāti Valters Bolevics (AS), Dāvis Melnalksnis (AS), Karīna Miķelsone (AS), Evika Siliņa (JV), Karina Sprūde (SV/AJ), Ainārs Šlesers (LPV), Šuvajevs, Ļubova Švecova (SV/AJ) un Guntars Vītols (AS). Tātad kopumā tie ir 12 deputāti, no kuriem puse pārstāv valdošo koalīciju, bet otra puse - opozīciju.
Uz priekšsēdētāja amatu kandidēja Vīksna un Švecova. Visi komisijas deputāti, izņemot SV/AJ pārstāves Švecovu un Sprūdi, balsoja par Vīksnu. Savukārt pati Švecova un Sprūde balsoja par Švecovu.
Par Ārlietu komisijas vadītāju tika ievēlēts Jānis Grasbergs (NA), komisijas priekšsēdētāja biedrs būs Raivis Kalējs (AS), bet sekretārs - Mārtiņš Hiršs (P).
Komisijā darbosies arī AS deputāti Anete Biķe, Edvards Smiltēns un Raimonds Vējonis, "Jaunās vienotības" (JV) deputāte Baiba Braže, SV/AJ deputāti Rūdolfs Brēmanis un Leontijs Morozs, kā arī bet frakcijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputātes Ramona Petraviča un Dana Šlesere. Tātad šajā komisijā ar sešiem pret pieciem deputātiem pārsvars būs opozīcijai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā informēja Hiršs, par Grasbergu kā komisijas vadītāju balsoja visi komisijas deputāti, izņemot abus SV/AJ deputātus.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas amatā tika ievēlēta Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Liene Apine (AS). Par komisijas priekšsēdētājas biedri kļuva Baiba Atmane (AS), bet par sekretāru - Aleksejs Mackevičs (LPV).
No AS komisijā līdztekus Apinei un Atmane darbosies Mārtiņš Brencis, Jānis Džeriņš un Inga Priede, no JV - Inga Bērziņa, no NA - Jurģis Klotiņš, no "Progresīvajiem" - Antoņina Ņenaševa, LPV frakciju līdzās Mackevičam komisijā pārstāvēs Jevgēnija Šafraneka, bet SV/AJ - Jūlija Sohina. Līdz ar to komisijā darbosies 11 deputāti, no kuriem seši ir no valdošās koalīcijas, bet pieci - no opozīcijas.
Komisijas vadītāja amatam tika virzīta Apine un Sohina. Par Apini nobalsoja visi komisijas deputāti, izņemot Sohinu, kura balsoja par savu kandidatūru.
Savukārt Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas amatā tika ievēlēta Agnese Kupača (AS). Par komisijas priekšsēdētājas biedru ievēlēts Sprūds, bet par sekretāru - Džeriņš.
No AS komisijā līdztekus Kupačai un Džeriņam darbosies Apine, Biķe, Kalējs, Juris Lazdiņš, Jānis Liepiņš un Miķelsone, no JV - Braže, no Nacionālās apvienības (NA) - Grasbergs, no "Progresīvajiem" - Sprūds, LPV komisijā pārstāvēs Petraviča, Zivtiņš un Žemaitis, bet SV/AJ - Morozs un Vjačeslavs Stepaņenko. Šajā komisijā ievēlēti kopskaitā 16 deputāti, no kuriem valdošo koalīciju pārstāv deviņi, bet opozīciju - septiņi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Par Kupačas kandidatūru nobalsoja visi komisijas deputāti, izņemot abus SV/AJ deputātus. Morozs priekšsēdētāja amatam bija izvirzījis Stepaņenko.
Bez priekšsēdētājiem pagaidām palikusi Saeimas Juridiskā komisija, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija, Sociālo un darba lietu komisija, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, Pieprasījumu komisija, Publisko izdevumu un revīzijas komisija, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija un Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisija.
Plānots, ka minētās desmit komisijas uz pirmo sēdi sanāks pirmdien, 23. novembrī, kad arī tiks vēlēti to priekšsēdētāji.
Saskaņā ar aģentūras LETA rīcībā esošo informāciju par topošo komisiju vadības sadalījumu, Juridisko komisiju varētu vadīt NA deputāts Ivars Āboliņš, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju - Dagnis Straubergs (AS), savukārt Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja amatam tiek minēts Jānis Vitenbergs (NA).
Pieprasījumu komisijas priekšsēdētāja amatam plānots virzīt Pēteri Dimantu (AS), Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju varētu turpināt vadīt Priede, Publisko izdevumu un revīzijas komisiju - Linda Matisone (AS), bet Sociālo un darba lietu komisiju - Andris Skride (AS).
Opozīcijai paredzēts atvēlēt vien dažus amatus. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju varētu vadīt Maija Armaņeva (LPV), Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju varētu vadīt Agnese Lāce ("Progresīvie"), bet Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisiju - Siliņa.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jaunās valdības koalīciju veido AS un NA, kurām Saeimā ir 51 deputāta mandāts, bet par Kulberga valdību nobalsoja arī daļa LPV deputātu, kas oficiāli koalīcijā nav iekļauti.