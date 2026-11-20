“Kamēr vienotu vadus, auto salons tiktu izrevidēts!” Sieviete brīdina par aizdomīgu gadījumu automazgātavā Mārupē
Kāda sieviete sociālajā tīklā “Facebook” dalījusies ar nepatīkamu pieredzi automazgātavā Mārupē, kur sastapusies ar diviem aizdomīgiem autovadītājiem.
Sociālajā tīklā “Facebook” Inga dalījusies ar piedzīvoto kādā automazgātavā Mārupē, Daugavas ielā, netālu no lielveikala “Rimi”.
Sieviete stāsta, ka automašīnas mazgāšanas laikā pie viņas pienākusi nepazīstama sieviete no blakus boksa un lūgusi palīdzību. Viņas automašīnai it kā bijis izlādējies akumulators, tādēļ bijusi nepieciešama palīdzība motora iedarbināšanā ar startēšanas vadiem.
“Mazgājot auto, no blakus boksa pienāk sieviete un lūdz palīdzību, vajagot pielaist motoru ar vadiem, kamēr “mazgājusi auto”, akumulators nosēdies. Apmulstu… Saku, ka īsti nezinu, kur manai mašīnai ir akumulators, jo esmu tikai lietotāja,” pieredzētajā dalās Inga.
Taču jau mirkli vēlāk noticis kas tāds, kas sievietei licis apšaubīt svešinieces patiesos nodomus. “Pēc minūtes viņa ielec savā auto un aizbrauc, un viņai uzreiz seko arī otrs auto, kurš “stāvēja rindā” aiz viņas,” raksta sieviete. Šāda notikumu attīstība viņai radījusi aizdomas, ka lūgums palīdzēt bijis tikai iegansts, lai novērstu uzmanību.
“Saprotu, ka izvairījos no jauna veida krāpniekiem – droši vien auto salons tiktu pamatīgi izrevidēts, kamēr vienotu vadus,” pieļauj ieraksta autore, aicinot arī citus autovadītājus būt uzmanīgiem.
Ingas ieraksts izraisījis arī plašas diskusijas “Facebook”. Vairāki komentētāji pateikušies par brīdinājumu, savukārt citi atgādinājuši, ka, pat uz īsu brīdi atstājot automašīnu, svarīgi to aizslēgt un atslēgas turēt pie sevis. Tikmēr citi norāda, ka automazgātavās parasti ir uzstādītas videonovērošanas kameras, tādēļ aizdomīgu situāciju gadījumā būtu vērts vērsties policijā.