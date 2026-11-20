“Durvis, kas parasti ir slēgtas, šoreiz būs vaļā!” Dita Lūriņa Nacionālajā teātrī gatavo neparastu performanci
Nacionālā teātra aktrise Dita Lūriņa, studējot laikmetīgās fiziskās performances veidošanu Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas maģistrantūrā, skatītājiem Latvijā sarūpējusi iespēju piedzīvot performanci teātrī. “Per se” ir Ditas Lūriņas diplomdarbs, ko Latvijas Nacionālā teātra telpās varēs piedzīvot tikai divus vakarus – 1. un 2. decembrī.
Nacionālajā teātrī gaidāms īpašs notikums – Ditas Lūriņas Igaunijas mūzikas un teātra akadēmijas (EMTA) Laikmetīgās fiziskās performances veidošanas (CPPM) maģistra programmas diplomdarbs. Performance ir mākslas forma – notikums, kas pastāv tās norises brīdī un ietver priekšnesumu auditorijai vai nejaušiem tās vērotājiem. Četri Nacionālā teātra aktieri būs tuvāk nekā jebkad, un fiziskās performances veidotāji no četrām valstīm, kas parasti nav sastopami klasiskā teātra formā, brīvi pastaigāsies starp žanriem un ne tikai, ieskandinot Latvijas Nacionālo teātri ar valodām, kas nekad vai ļoti reti ir skanējušas šajā ēkā.
“Per se” anotācija: “Tas ir teātris un tā ir performance! Kas tieši? Tā ir klasika, bet tas ir laikmetīgi! Kad un kur? Tu esi aktrise, bet tu esi režisors! Es? Tas ir krokodils, bet tas ir aligators! Ko? Vai ir potenciāla iespēja atrast jaunas atbildes uz mūžveciem jautājumiem, ja četri latviešu aktieri satiekas “spēles laukumā” – Latvijas Nacionālā teātra ēkā – ar fiziskās performances māksliniekiem no Korejas, Spānijas, Austrālijas un Igaunijas.”
Dita Lūriņa par to, ko skatītājs var sagaidīt, apmeklējot performanci teātrī: “Nākot uz teātri, it īpaši, ja apmeklējam neprātīgi skaistu un klasisku teātra ēku, kāds ir mūsu Nacionālais teātris, mēs gan kā skatītāji, gan kā mākslinieki esam gatavi iepriekš noteiktiem rituāliem. Zvanu secība, kas maigi un nepārprotami skaita minūtes līdz izrādes sākumam, starpbrīdis ar pastaigāšanos pa partera vai balkona loku, rindas pie labierīcībām, kurās var ērti un bez piepūles uzzināt citu viedokli par nupat redzēto, kafejnīcas apmeklējums ar iekšēju satraukumu par to, vai kādu gardumu paspēs izbaudīt līdz brīdim, kad jāsteidz ieņemt vietu zālē otrajam cēlienam. Un vēl daudz jauku detaļu, kas kopumā veido piedzīvojumu, ko mēs saucam par teātri. 1. un 2. decembris būs divi izņēmuma vakari, kad pazīstamie teātra rituāli tiks izjaukti, robežas starp skatuvi un skatītāju zāli izplūdīs, durvis, kas parasti atdala skatītājiem un māksliniekiem atvēlētās mājas daļas, šoreiz nebūs slēgtas. Visa teātra ēka kļūs par skatuvi un skatītāju zāli vienlaikus, bet visi klātesošie – par autoriem, dalībniekiem un vērotājiem. Tas ir teātris? Tā ir performance? Kas ir īsts? Bet kas ir fikcija? Klasisks? Vai laikmetīgs? Varbūt nopietnus jautājumus vislabāk risināt nenopietni.”
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Performances mākslinieciskais kodols: kuratore Dita Lūriņa (Latvija), Havjers Karsels Idalgo-Saavedra (Javier Cárcel Hidalgo-Saavedra, Spānija), Dongbins Lī (Dongbin Lee, Koreja), Anete Pērna (Anette Pärn, Igaunija).
Kopdarba autori un dalībnieki: Maija Doveika, Jana Ļisova, Matīss Kučinskis, Kārlis Reijers, Havjers Karsels Idalgo-Saavedra (Javier Cárcel Hidalgo-Saavedra, Spānija), Dongbins Lī (Dongbin Lee, Koreja), Anete Pērna (Anette Pärn, Igaunija), Edvards Skainess (Edward Skaines, Austrālija).
Performanci “Per se” Latvijas Nacionālajā teātrī varēs skatīt ierobežotu laiku – 1. decembrī pulksten 18.30 un 21.00 un 2. decembrī pulksten 18.30 un 21.00. Performance notiks visās teātra telpās, tikšanās vieta – Nacionālā teātra foajē. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un tīmekļvietnē. Nākamā gada maijā performance būs skatāma arī Tallinā, Sidalinnas (Südalinna) teātrī.