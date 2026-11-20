Skaļajā stāstā par migrantu seksuālo uzbrukumu Rīgas centrā negaidīts pavērsiens - policija sāk jaunu kriminālprocesu
Saistībā ar juristes Gintas Vilcānes ziņoto iespējamo seksuāla rakstura uzbrukumu Rīgas centrā Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par iespējamu apzināti nepatiesu liecību sniegšanu un pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušanu, vēsta Latvijas Televīzija (LTV).
Policija LTV informējusi, ka ir pabeigta resoriskā pārbaude un 19. novembrī sākts kriminālprocess. Savukārt prokuratūra atstājusi spēkā policijas lēmumu izbeigt kriminālprocesu par Vilcānes ziņoto iespējamo seksuāla rakstura uzbrukumu. Līdz ar to šī lēmuma pārsūdzības iespējas ir izsmeltas, LTV noskaidroja prokuratūrā.
Jau vēstīts, ka 28. septembrī amatā augstāka prokurore, izskatot sievietes sūdzību, nebija konstatējusi pamatu atcelt uzraugošās prokurores 25. augusta nolēmumu un izmeklētājas 21. jūlija lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu.
Šo nolēmumu desmit dienu laikā no tā saņemšanas varēja pārsūdzēt nākamajam amatā augstākam prokuroram. Prokuratūrā bija saņemta sūdzība un tā tobrīd vēl tika izskatīta.
Kā ziņots, Vilcāne 27. jūnijā tviterī apgalvoja, ka Rīgas centrā, skvērā pie Latvijas Universitātes, ejot uz mājām, viņai esot uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši. "Kad viens jau sāka palaist rokas, otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos, līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt," toreiz sociālajā medijā bija ierakstījusi sieviete.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Vilcāne iepriekš bijusi Nacionālās apvienības (NA) Rīgas nodaļas valdes locekle un savulaik kandidējusi Saeimas un pašvaldību vēlēšanās no NA saraksta.
Reaģējot uz Vilcānes apgalvojumiem, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) toreiz sociālajā medijā norādīja, ka policijai būs ātri jāatrod konkrētās personas. Viņš pauda gatavību pie pirmās iespējas parakstīt lēmumu par šo personu iekļaušanu "melnajā sarakstā" un izraidīšanu.
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Arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), reaģējot uz Vilcānes ierakstu, norādīja, ka Rīgas pašvaldības policija veikšot papildu imigrācijas kontroles pasākumus, lai uzlabotu drošības situāciju Rīgā.
VP sāka kriminālprocesu saistībā ar sociālajā medijā publiskoto informāciju. VP iepriekš skaidroja, ka sākotnēji par notikušo neviens tajā nebija vērsies. Oficiāls iesniegums tika saņemts pēc sabiedriskās rezonanses, policijas darbiniekiem ierodoties pie sievietes.
Kriminālprocess tika sākts atbilstoši Krimināllikuma nodaļai par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.
Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā tika veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp izņemti un pārskatīti pilsētvidē pieejamie videoieraksti, kā arī analizēta un pārbaudīta izmeklēšanā iegūtā informācija. Policija iepriekš informēja, ka sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies.
Tādēļ 21. jūlijā tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu un vienlaikus sākta resoriskā pārbaude par iespējamu apzināti nepatiesu liecību sniegšanu un sabiedrības maldināšanu.