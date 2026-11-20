Pļavniekos bojāgājusī 16 gadus vecā meitene, iespējams, nemaz nedzīvoja konkrētajā namā: atklājas jaunas detaļas par traģēdiju
Piektdienas rītā Rīgā, Pļavniekos, notikusī traģēdija, kurā dzīvību zaudēja 16 gadus veca meitene, raisījusi daudz jautājumu. Pēc notikušā policisti apstaigājuši 16 stāvu dzīvojamās mājas dzīvokļus, rādot iedzīvotājiem bojāgājušās fotogrāfiju un cenšoties noskaidrot, vai kāds viņu iepriekš redzējis. TV3 raidījumam “Degpunktā” kaimiņi atklājuši jaunas detaļas par likumsargu veiktajām pārbaudēm un to, ko viņiem izdevies uzzināt par traģēdiju.
Pļavnieku ielā esošajā 16 stāvu dzīvojamajā namā mīt daudz cilvēku, tādēļ kaimiņi cits citu ne vienmēr pazīst. Valsts policijas darbinieki apstaigāja ēkas dzīvokļus, rādot iedzīvotājiem jaunas meitenes fotogrāfiju un cenšoties noskaidrot, vai kāds viņu iepriekš ir redzējis. Tomēr likumsargi ne visiem atklāja, kādēļ meitene tiek meklēta. Līdz ar to daļa nama iemītnieku pat nenojauta, ka netālu no ēkas ieejas atrasts viņas līķis.
"Jā rādīja foto, bet es viņu neesmu redzējusi. Man šķiet, ka viņa nav no mūsu mājas. Jauna meitene, skolniece… septītās, astotās klases skolniece, pēc fotogrāfijas" TV3 raidījumam "Degpunktā" stāsta mājas iedzīvotāja.
Likumsargi informē, ka meitene ir 16 gadus veca un diemžēl nokritusi vai nolēkusi no ēkas koplietošanas balkona.
"Atnāca pajautāt vai esam redzējuši to meiteni. Kur mēs viņu varējām redzēt? Viņa nav no jūsu mājas? Mums ir 16. stāvi, un pie mums visi iedzīvotāji ir tik ļoti mainījušies. Šeit pastāvīgi kāds ir. Liftā sastopamies ar cilvēkiem. Pat mūsu stāvā es nepazīstu visus. [Jautājums: Un kāda bija fotogrāfija, kā viņa izskatījās?] Ak, man parādīja tik mazu fotogrāfiju, ka es pat nepaspēju labi apskatīt šo meiteni. Šodien, mēs vispār neizgājām no mājas. Nezinu, kas tur ir, ko viņi meklē," stāsta mājas iedzīvotāja.
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Valsts policija sākusi izmeklēšanu, taču pašlaik tās rīcībā nav informācijas, kas liecinātu, ka pret meiteni būtu pastrādāts noziedzīgs nodarījums. Ēkas kāpņu telpā uzstādītas videonovērošanas kameras, kuru ieraksti varētu palīdzēt noskaidrot notikumu gaitu un apstākļus īsi pirms bērna nāves.
Kur meklēt palīdzību?
Krīzes tālruņa 116123 projekta vadītāja Kristīne Circene norāda, ka krīzē nonācis cilvēks atbalstu var meklēt gan pie ģimenes, gan draugiem, gan speciālistiem. Krīzes brīdī iedzīvotājiem ir pieejams diennakts Skalbes Krīžu tālrunis 67222922 (vai 27722292), kurš darbojas visu diennakti, un kurā iedzīvotājiem iespējams anonīmi izklāstīt savus pārdzīvojumus un saņemt esmocionālo atbalstu no īpaši apmācītiem speciālistiem.
Tāpat visā Eiropas Savienībā iedzīvotājiem pieejams krīžu tālrunis 116123, kurā iespējams saņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, vai arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. Palīdzības tālrunis bērniem un pusaudžiem ir sekojošs: 116111.
"Ja Jums ir domas par pašnāvību, nekautrējieties par to runāt ar sev tuviem cilvēkiem un vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem - ģimenes ārsta, psihiatra, psihologa, psihoterapeita, krīzes centra speciālista vai sociālā darbinieka," aicina Nacionālais psihiskās veselības centrs. Biedrība “Saules zīmes” piedāvā atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju katru sestdienu un svētdienu. Kā arī sniedz privātas konsultācijas pacientiem un to tuviniekiem: tālr.26123019 (no plkst. 10.00 – 19.00) .