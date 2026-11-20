Jaunajā Rīgas teātrī pirmizrādi piedzīvojis Ingas Ungures iestudējums “Neuzticīgie”
Šodien, 20. novembrī, Jaunā Rīgas teātra Jaunajā zālē pirmizrādi piedzīvojis režisores Ingas Ungures (Tropas) iestudējums “Neuzticīgie”, kas tapis pēc izcilā ...
FOTO: viesi pulcējas Jaunajā Rīgas teātrī uz Ingas Ungures iestudējuma “Neuzticīgie” pirmizrādi
Šodien, 20. novembrī, Jaunā Rīgas teātra Jaunajā zālē pirmizrādi piedzīvojis režisores Ingas Ungures (Tropas) iestudējums “Neuzticīgie”, kas tapis pēc izcilā zviedru kinorežisora un scenārista Ingmara Bergmana darba motīviem. Ar šo iestudējumu Ungure pēc ilgāka pārtraukuma atgriezusies režisores lomā Jaunajā Rīgas teātrī.
Sava mūža nogali izcilais, pretrunīgais un mītiem apvītais zviedru kino un teātra ģēnijs pavadīja noslēgtībā Forē salā, kur tapa šis autobiogrāfiskais, vientulības un iztēles caurstrāvotais darbs. Bergmans, kā jau visos savos darbos, izrakstīja pats sevi. Viņš spēlējās — rotaļīgi un reizē velnišķīgi. Līdz spēle pārvērtās nežēlīgā un vienlaikus dziedinošā psiholoģiskā seansā.
Scenārijs tika ekranizēts 2000. gadā, kad filmu “Neuzticīgie” uzņēma aktrise un režisore Līva Ulmane, ar kuru Bergmanu saistīja mīlestības stāsts un kopīgs bērns.
Stāsta notikumi risinās Forē salā. Ir parasta diena, kurā sirmgalvis iztēlojas kādu būtni, senu draugu, ar kuru kopā sāk sacerēt stāstu. Viss sākas kā nevainīga spēle, bet pamazām tā atklāj kopīgas atmiņas. Un kļūst sāpīgi. Vai ir iespējams piedot neuzticību otram, bet visvairāk — pašam sev?
Režisore Inga Ungure atklāj, ka šī iestudējuma iecere viņai bijusi tuva jau divas desmitgades. “Es šo darbu atradu (jeb varbūt tas atrada mani) jau pirms 20 gadiem. Sākot to lasīt, es uzķēros — aizrāvos ar šo spēli. Mani pārņēma kaisle pret šo darbu. Savā galvā visu šo gadu garumā esmu izdzīvojusi daudzas un dažādas šīs izrādes versijas ar dažādiem aktieriem,” stāsta režisore.
“Bergmana pasaulē nodevība pret otru bieži vien ir tikai sekas nodevībai pret saviem ideāliem, pret savu patieso es. Dzīvot ar apziņu par savām kļūdām un to radītajām sāpēm citiem ir smagākais sods. Piedošana sev ir vislielākais šķērslis. Tas, kas šajā Bergmana scenārijā sākas kā nevainīga radoša fantāzija un kopīga stāsta sacerēšana, neizbēgami atduras pret realitāti. Atmiņas nav tikai pagātne — tās ir dzīvas un turpina dedzināt tagadnē.
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Bergmans spēlējas ar sevi, savām atmiņām un ar mums. Savukārt es spēlējos gan ar pašu Bergmanu, viņa dzīves notikumiem un filmu atsaucēm, laikabiedru liecībām, gan ar savām atmiņām un reiz piedzīvoto. Kad nevainīgā spēle ir beigusies un visas maskas norautas, paliek tikai viens jautājums: vai pēc šādas emocionālas katarses cilvēks spēj atgriezties dzīvē un atkal kļūt ievainojams? Proti — no jauna uzticēties,” pārdomās dalās Ungure.
Izrādes radošajā komandā līdzās režisorei Ingai Ungurei darbojas scenogrāfs Uģis Bērziņš, kostīmu māksliniece Jana Čivžele, komponists Edgars Raginskis un gaismu mākslinieks Lauris Johansons.
Lomās — Kaspars Znotiņš, Agnese Budovska, Ivars Krasts, Ritvars Logins, Jana Čivžele, Evelīna Priede un Ričards Murāns.
Interese par jauno iestudējumu ir liela — biļetes uz novembra un decembra izrādēm ir izpārdotas. Savukārt biļešu tirdzniecība uz janvāra izrādēm sākās 5. novembrī.