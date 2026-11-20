Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 14 gadus veco Kristapu Rozi.
112
Šodien 20:58
Siguldā pazudis 14 gadus vecais Kristaps - policija pieļauj, ka zēns devies uz Ventspili
Valsts policijas Pierīgas Ziemeļu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 14 gadus veco Kristapu Rozi, kurš šodien, 20. novembrī, ap pulksten 13.00 izgāja no adreses Siguldā, Laimas ielā un līdz šim brīdim nav zināma puiša atrašanās vieta. Jaunietis, iespējams, pārvietojas ar sabiedrisko transportu vai citā veidā. Iespējams, ir ceļā uz Ventspili.
Pazīmes: augums aptuveni 180 cm, kalsnas miesas būves, pusgari brūni mati. Bija ģērbies smilšu krāsas ziemas jakā ar kapuci, pelēkā kreklā ar garām piedurknēm un rakstu, melnā tuneļtipa šallē ar rakstiem. Kājās bija melnas sporta bikses un melni ziemas zābaki.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 14 gadus veco Kristapu Rozi.