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Papildināts:Šodien 09:14
Atradies Siguldā pazudušais 14 gadus vecais Kristaps
Bezvēsts prombūtnē bijušais Kristaps Roze ir veiksmīgi atradies. Par to 21. novembra rītā portālu Jauns.lv informēja Valsts policija.
Iepriekš vēstīts, ka Valsts policijas Pierīgas Ziemeļu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 14 gadus veco Kristapu Rozi, kurš 20. novembrī, ap pulksten 13.00 izgāja no adreses Siguldā, Laimas ielā un līdz šim brīdim nebija zināma puiša atrašanās vieta. Jaunietis, iespējams, pārvietojās ar sabiedrisko transportu vai citā veidā. Iespējams, bija ceļā uz Ventspili.