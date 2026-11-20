Īsākas rindas pie ārstiem un lētākas zāles: ko iecerējis jaunais veselības ministrs Staņēvičs?
Jaunais veselības ministrs Normunds Staņēvičs pirmajās darba dienās ticies ar Veselības ministrijas (VM) darbiniekiem un padotības iestāžu vadītājiem, pārrunājot veselības nozares turpmākā darba prioritātes, sadarbības principus un kopīgos uzdevumus, informēja VM Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders.
Ministrs uzsvēris, ka veselības politikas turpmākā attīstība balstāma valdības deklarācijā noteiktajos mērķos, koncentrējoties uz risinājumiem, kas uzlabo veselības aprūpes pieejamību, kvalitāti un pacientu pieredzi.
Staņēvičs norādījis, ka kopīgais mērķis ir veselības aprūpes sistēma, kurā pacienta vajadzības ir lēmumu centrā. Lai to sasniegtu, nepieciešama cieša sadarbība, savstarpēja uzticēšanās, profesionāla diskusija un skaidra atbildība par kopīgi pieņemtajiem lēmumiem.
"Man ir svarīgi, lai mūsu darbs balstītos faktos, atklātībā un cieņā pret katra profesionālo kompetenci," uzsvēris ministrs.
Tikšanās laikā īpaša uzmanība pievērsta savlaicīgai informācijas apmaiņai, saskaņotai rīcībai un kopīgai izpratnei par sasniedzamajiem rezultātiem, norāda ministrijā.
Staņēvičs pateicies kolēģiem par līdzšinējo darbu un uzsvēris, ka veselības nozares attīstībā būtiska ir gan profesionālās pieredzes pēctecība, gan gatavība kopīgi meklēt efektīvākos risinājumus pacientu interesēs.
Kā liecina Andra Kulberga (AS) vadītā Ministru kabineta deklarācija, veselības jomā paredzēts pilnībā reformēt kvotu sistēmu, ieviešot vienotu pierakstu un samazinot pacientu gaidīšanas laiku, kā arī pārskatīt slimnīcu tīklu, lai palīdzība būtu kvalitatīva un pieejama.
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Nacionālo veselības dienestu plānots pārveidot par Nacionālo veselības un aprūpes apdrošināšanas fondu - vienotu veselības un valsts finansētās aprūpes pircēju.
Veselības jomā valdība arī apņēmusies stiprināt primāro veselības aprūpi un profilaksi, kā arī veicināt konkurenci zāļu tirgū, lai samazinātu zāļu cenas.
Tāpat iecerēts izveidot integrētu veselības aprūpes sistēmu, kas nodrošinātu bērniem veselības aprūpes pakalpojumus, atceļot pakalpojumu kvotas atbilstoši budžeta iespējām.
Līdztekus paredzēts attīstīt psihiskās veselības pakalpojumu pieejamību, jo īpaši bērniem, jauniešiem un gados vecākiem cilvēkiem, pilnveidot kritisko zāļu rezervju veidošanu un apgādes kārtību, kā arī paplašināt medikamentu pieejamību un pilnveidot cenu kompensācijas sistēmu pacientiem ar hroniskām un retām slimībām.
Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), vērtējot valdības deklarāciju, uzsvērusi, ka kvotu sistēmas reforma un vienots pacientu pieraksts paši par sevi neatrisinās veselības aprūpes sistēmiskās problēmas. Pakalpojumu pieejamības būtiskai uzlabošanai nepieciešams adekvāts finansējums, realitātei atbilstoši tarifi un pietiekama ārstniecības personu kapacitāte. Biedrība aicina reformām noteikt skaidri izmērāmus mērķus un uztur prasību valsts finansējumam veselības aprūpei pārskatāmā nākotnē sasniegt vismaz 6% no iekšzemes kopprodukta.
LĀB arī norādījusi, ka nav skaidrs, kādu pacientu vai veselības aprūpes sistēmas problēmu atrisinātu Nacionālā veselības dienesta pārveide par Veselības un aprūpes apdrošināšanas fondu. Biedrības ieskatā šāda reforma būtu pamatota tikai tad, ja tā uzlabotu pakalpojumu pieejamību, samazinātu pacientu tiešmaksājumus un mazinātu risku slimības dēļ nonākt nabadzībā. Pretējā gadījumā tā būtu tikai nosaukuma maiņa un uzmanības novēršana no nepietiekamā finansējuma.
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Tāpat LĀB par nepieņemamu atzinusi formulējumu par bērnu veselības aprūpes pakalpojumu kvotu atcelšanu "atbilstoši budžeta iespējām", jo tas valdībai neuzliek konkrētas saistības. Biedrība uzsvērusi, ka integrēta veselības aprūpe nepieciešama arī pieaugušajiem, skaidri nosakot pašvaldību lomu, savukārt slimnīcu tīkla pārskatīšanai jābalstās datos un pierādījumos par aprūpes kvalitāti, pacientu drošību, pakalpojumu pieejamību un ceļā līdz ārstniecības iestādei pavadīto laiku.
Jau vēstīts, ka Saeima otrdien ar 57 balsīm par un 34 balsīm pret apstiprināja Kulberga veidoto valdību. Koalīciju veido "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība. Jaunajā valdībā līdzās politiski deleģētiem ministriem strādās arī vairāki bezpartejiski nozares eksperti.
Veselības ministra amatā apstiprinātais Staņēvičs ir uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis. Viņš bijis Kulberga studiju biedrs. Staņēvičs ieguvis izglītību starptautiskajā uzņēmējdarbības vadībā Tallinas "Concordia International University" un maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā. Profesionālo pilnveidi turpinājis arī Hārvarda Biznesa skolā.
Staņēvičs strādājis uzņēmumā "Deloitte Latvia", bijis "Ventspils naftas" finanšu direktors, laikraksta "Diena" valdes priekšsēdētājs, "Rīgas piena kombināta" vadītājs un "Food Union Europe" ģenerāldirektors. Viņš vadījis Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, kā arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas padomi.