“Es būtu samazinājis algu valdībai un pats sev!” Godmanis vērtē Kulberga pirmos taupības soļus
“Rīkojoties pašreizējā situācijā, es būtu izvēlējies samazināt atalgojumu valdībai un pats sev, nevis aprobežojies tikai ar algu iesaldēšanu, – tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” norāda bijušais Ministru prezidents (1990–1993; 2007–2009) Ivars Godmanis, vērtējot jaunās Andra Kulberga valdības pirmos soļus un taupības pasākumus.
Komentējot premjera lēmumu iesaldēt atalgojumu, Ivars Godmanis uzsver būtisko atšķirību starp iesaldēšanu un reālu samazinājumu: “Es būtu gājis ar algu samazinājumu valdībai un pats sev. Kulbergs teica – iesaldēt. Jā, un tas nav tas pats, kas samazināt.”
Vienlaikus bijušais premjers aizstāv valdības vadītāju saistībā ar publiskajā telpā izskanējušo rezonansi par invaliditātes pensijām, norādot, ka Kulberga izteikumi par taupību ir izrauti no konteksta. Vērtējot Ministru prezidenta doto uzdevumu ministriem un valsts pārvaldei 30 dienu laikā tikties ar nozarēm, lai apzinātu situāciju, mazinātu birokrātiju un sagatavotu priekšlikumus izdevumu pārskatīšanai, Ivars Godmanis prognozē sarežģītu procesu. “Nevarētu teikt, ka visas šīs sarunas ar nozarēm 30 dienu laikā varētu beigties pozitīvi un visi piekritīs. Tad ir jautājums – ko darīt tālāk, ja nepiekrīt? Tas nozīmē, ka varētu tikt iesaldētas algas un samazinātas štata vietas, kas varbūt nav tik sāpīgas,” spriež Godmanis.
Vaicāts, vai profesionāļu valdības modelis, līdzīgs kā 90. gadu sākumā viņa pirmās valdības laikā, ir veiksmes atslēga, viņš atbild īsi: “To rādīs laiks.” Savukārt pārmetumus par to, ka premjers komandā izvēlējies sev pazīstamus cilvēkus, viņš uzskata par nepamatotiem, akcentējot savstarpējās uzticēšanās nozīmi krīzes situācijās. “Bet kā savādāk? Ja tu ej uz šādu amatu un gribi reāli kaut ko izdarīt, un tas nav nekāds saldais ēdiens, tad jāņem cilvēki, kuriem tu uzticies un kuri uzticas tev.”
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Viņš arī norāda uz būtisku atšķirību salīdzinājumā ar tradicionālajām koalīcijas valdībām – šajā modelī neveiksmes gadījumā ministrs uzņemas individuālu atbildību, nevis ierauj politiskajās krīzēs partijas un pašu premjeru: “Šajā valdībā ministrs saprot, ka viņš nevilks līdzi bedrē premjeru, ja pats nevarēs veikt pienākumus. Tas ir ļoti svarīgi.”
Jau vēstīts, ka Ministru prezidents Andris Kulbergs iecerējis nākamo četru gadu laikā valsts budžetā ietaupīt 2,875 miljardus eiro. Taupības plāns paredz samazināt amata vietu skaitu valsts pārvaldē, centralizēt iepirkumus un administratīvos pakalpojumus, kā arī īstenot reformas veselības aprūpē un pabalstu sistēmā.
Premjers iepriekš uzsvēris, ka taupība jāsāk ar pašiem politiķiem, paredzot deputātu kompensāciju, ministru reprezentācijas izdevumu un partijām piešķirtā valsts finansējuma samazināšanu. Savukārt politiķu algas iecerēts iesaldēt, nevis samazināt.