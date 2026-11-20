Kulbergs iecerējis ietaupīt miljardus, taču valdība vēl nav vienojusies, kur tieši samazināt tēriņus
Valdībai vēl ir konceptuāli jāvienojas par virzieniem, kuros īstenot aktivitātes budžeta izdevumu mazināšanai, atzina Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Viņš stāstīja, ka šomēnes prezentētajā četru gadu plānā valsts finanšu sakārtošanai un ekonomikas izaugsmei bija iekļauts arī Finanšu ministrijas (FM) apkopots dažādu iespējamo aktivitāšu un priekšlikumu saraksts, kas varētu palīdzēt mazināt valsts budžeta izdevumus un efektīvāk izmantot publiskos resursus.
Aktivitāšu saraksts veidots no FM ierosinājumiem, Valsts kontroles ziņojumos norādītajiem konstatējumiem un rekomendācijām, sociālo partneru piedāvājumiem, kā arī nozaru ministriju diskusiju secinājumiem. Kopumā apkopotas vairāk nekā 100 dažādas aktivitātes, kuras būtu iespējams izvērtēt, lai panāktu lielāku efektivitāti valsts pārvaldē un publisko finanšu izlietojumā.
Premjers skaidro, ka aktivitātes ir sadalītas sešās tematiskās kategorijās atbilstoši to būtībai. Katrai no tām ir aplēsts iespējamais finansiālais potenciāls, proti, kādu ietaupījumu vai izdevumu samazinājumu attiecīgais virziens varētu dot, ja izdotos to īstenot.
Kulbergs uzsver, ka prezentācijā norādītās summas ir potenciālie mērķa apjomi, nevis jau pieņemti lēmumi vai garantēts ietaupījums. "Arī pašas aktivitātes un to finansiālais novērtējums turpmākā darba gaitā var mainīties," sacīja premjers.
Viņš skaidroja, ka šobrīd tie ir identificēti virzieni un konkrētu iespēju piemēri, kas ļauj saprast, kur meklēt iespējas valsts budžeta izdevumu mazināšanai.
Nākamais solis, pēc Kulberga teiktā, būtu valdības konceptuāla vienošanās par šiem virzieniem. Pēc tam FM būtu jāveic detalizētāka katras aktivitātes analīze, jāizvērtē tās īstenošanas iespējas un iespējamais finansiālais efekts.
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"Šis darbs būs jāintegrē turpmākajā budžeta sagatavošanas procesā, lai no identificētajām iespējām nonāktu līdz konkrētiem, pamatotiem un īstenojamiem priekšlikumiem," stāstīja politiķis.
Jau vēstīts, ka premjers saredz, ka ietaupīt var sešos virzienos. Valsts pārvaldē četros gados varot ietaupīt aptuveni 900 miljonus eiro. Tas ietvertu amata vietu skaita samazināšanu, centralizētus valsts iepirkumus standartizētām precēm, kā arī kopīgus administratīvios pakalpojumus iestādēm.
Ar nozaru reformu palīdzību četru gadu ietaupījumi būtu aptuveni 650 miljoni eiro. Tas nozīmētu slimību lapu un pabalstu administrēšanu, slimnīcu sadarbības tīklu veselības aprūpē un citas reformas.
Savukārt kapitāla, ieņēmumu un vienreizējo pasākumu sadaļā plānotais fiskālais efekts ir 540 miljoni eiro četru gadu laikā. Tas varētu nozīmēt citastarp fiksēta iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekamā minimuma ieviešanu un valsts uzņēmumu brīvo līdzekļu izmantošanu.
Noteikumu un administratīvās disciplīnas stiprināšana varētu dot vēl 370 miljonus eiro četru gadu laikā. Šis virziens būtu saistīts ar atkritumu un apropriāciju disciplīnas uzlabošanu un prioritāro pasākumu pārskatīšanu.