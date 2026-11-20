Mūžībā devies mākslinieks un pedagogs Alfreds Lapetrovs
Mūžībā devies mākslinieks un pedagogs Alfreds Lapetrovs, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mākslas dzīvē, īpaši Valmieras pilsētvides veidošanā. Par mākslinieka aiziešanu mūžībā paziņojusi Latvijas Mākslinieku savienība (LMS).
Alfreds Lapetrovs dzimis un audzis Saldus pusē, kur arī uzsācis skolas gaitas. No 1969. līdz 1973. gadam viņš mācījās Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļā, bet 1978. gadā absolvēja Latvijas Mākslas akadēmijas Interjera un iekārtas nodaļu.
Pēc studiju beigšanas Lapetrovs pievērsās pedagoģiskajam darbam. No 1978. līdz 1980. gadam viņš strādāja par zīmēšanas skolotāju Jaunlutriņu astoņgadīgajā skolā, savukārt no 1980. līdz 1984. gadam pasniedza kompozīciju Valmieras Bērnu mākslas skolā.
Nozīmīgu vietu mākslinieka profesionālajā darbībā ieņēma Valmiera. Kopš 1984. gada viņš darbojās pilsētas mākslinieciskajā padomē, bet no 1987. līdz 1991. gadam bija Valmieras galvenais mākslinieks. Šajā laikā Lapetrovs piedalījās pilsētvides veidošanā, radot monumentālus sienu gleznojumus jeb murāļus pie kādreizējā kinoteātra "Gaisma", Tirgus laukumā un citviet pilsētā. Viņa veikums ietver arī 2000. gadā tapušu vides gleznojumu pie bijušā Valmieras patērētāju biedrības lielveikala.
Lapetrovs aktīvi iesaistījās kultūras dzīves organizēšanā, bija viens no "Mākslas dienu" pasākumu rosinātājiem Valmierā, kā arī organizēja mākslinieku basketbola turnīrus. Viņš pievērsās arī pilsētvides dizaina jautājumiem, tostarp publicējot rakstus par šo tēmu presē.
Mākslinieka darbi gadu gaitā bijuši skatāmi daudzās izstādēs Latvijā. Viņš piedalījies Vidzemes novada mākslinieku izstādēs, plakātu mākslas skatēs, kā arī rīkojis personālizstādes Valmierā, Saldū un citviet. Vēl 2025. gadā Lapetrova darbi bija pārstāvēti Latvijas Mākslinieku savienības ikgadējā vizuālās mākslas izstādē "Mākslas dienas 2025. Dažādie rakursi".
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Arī vēlākajos gados Lapetrovs turpināja nodot savas zināšanas citiem. No 2011. līdz 2015. gadam viņš vadīja mākslas studiju "2x2" Kocēnu kultūras namā, no 2012. līdz 2014. gadam strādāja par mākslas studijas vadītāju Baložu vidusskolā, kā arī līdz 2015. gadam vadīja glezniecības studiju "Ģertrūde" Rīgā.
Alfreds Lapetrovs dzimis un audzis Saldus pusē, kur arī uzsācis skolas gaitas. No 1969. līdz 1973. gadam viņš mācījās Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļā, bet 1978. gadā absolvēja Latvijas Mākslas akadēmijas Interjera un iekārtas nodaļu.
Pēc studiju beigšanas Lapetrovs pievērsās pedagoģiskajam darbam. No 1978. līdz 1980. gadam viņš strādāja par zīmēšanas skolotāju Jaunlutriņu astoņgadīgajā skolā, savukārt no 1980. līdz 1984. gadam pasniedza kompozīciju Valmieras Bērnu mākslas skolā.
Nozīmīgu vietu mākslinieka profesionālajā darbībā ieņēma Valmiera. Kopš 1984. gada viņš darbojās pilsētas mākslinieciskajā padomē, bet no 1987. līdz 1991. gadam bija Valmieras galvenais mākslinieks. Šajā laikā Lapetrovs piedalījās pilsētvides veidošanā, radot monumentālus sienu gleznojumus jeb murāļus pie kādreizējā kinoteātra "Gaisma", Tirgus laukumā un citviet pilsētā. Viņa veikums ietver arī 2000. gadā tapušu vides gleznojumu pie bijušā Valmieras patērētāju biedrības lielveikala.
Lapetrovs aktīvi iesaistījās kultūras dzīves organizēšanā, bija viens no "Mākslas dienu" pasākumu rosinātājiem Valmierā, kā arī organizēja mākslinieku basketbola turnīrus. Viņš pievērsās arī pilsētvides dizaina jautājumiem, tostarp publicējot rakstus par šo tēmu presē.
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Mākslinieka darbi gadu gaitā bijuši skatāmi daudzās izstādēs Latvijā. Viņš piedalījies Vidzemes novada mākslinieku izstādēs, plakātu mākslas skatēs, kā arī rīkojis personālizstādes Valmierā, Saldū un citviet. Vēl 2025. gadā Lapetrova darbi bija pārstāvēti Latvijas Mākslinieku savienības ikgadējā vizuālās mākslas izstādē "Mākslas dienas 2025. Dažādie rakursi".
Arī vēlākajos gados Lapetrovs turpināja nodot savas zināšanas citiem. No 2011. līdz 2015. gadam viņš vadīja mākslas studiju "2x2" Kocēnu kultūras namā, no 2012. līdz 2014. gadam strādāja par mākslas studijas vadītāju Baložu vidusskolā, kā arī līdz 2015. gadam vadīja glezniecības studiju "Ģertrūde" Rīgā.
Latvijas Mākslinieku savienība izteikusi visdziļāko līdzjūtību mākslinieka tuviniekiem un kolēģiem.
Atvadīšanās no Alfreda Lapetrova notiks sestdien, 21. novembrī, plkst. 13.00 Valmieras krematorijā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.
Arī Jauns.lv redakcija izsaka visdziļāko līdzjūtību mākslinieka ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.