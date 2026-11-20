Rīgā atklāj atjaunoto Daugavas sporta nama peldbaseinu
Piektdien tika svinīgi atklāts renovētais Daugavas sporta nama peldbaseins. Atklāšanas ceremonijā piedalījās Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
“Rīga ieguldījusi nozīmīgas investīcijas sporta infrastruktūras sakārtošanā, atjaunojot Daugavas sporta nama lielo peldbaseina telpu, veicot baseina, skatītāju tribīņu un tramplīnu pilnu renovāciju un tehnoloģisko iekārtu nomaiņu, apskaņošanas sistēmas uzstādīšanu, kā arī nosiltinot pašas ēkas jumtu. Daugavas sporta nama projekta realizācijas gaitā tika konstatēti būtiski betona pārseguma bojājumi ar baseinu saistītām telpām abos baseina galos, kas ir sekas laicīgi neveiktām investīcijām un radīja lielus izaicinājumus projekta pabeigšanā, taču šobrīd ir nodrošināta mūsdienīga un droša vide sporta entuziastiem un Rīgas iedzīvotājiem,” uzsver Ratnieks.
Daugavas sporta nama gan lielais, gan mazais peldbaseins tika atklāti 1963. gada beigās un ilgstoši saglabāja Rīgā lielākā no nozīmīgākā peldbaseina statusu. Mūsdienās vēsturiskās sporta būves apsaimniekotājs ir Rīgas Basketbola skola, nodrošinot iespējas gan mazajiem rīdziniekiem apgūt pirmās iemaņas peldēšanā, gan sportistiem pilnvērtīgi trenēties, gan arī sarīkot starptautiskas sacensības, paziņoja Rīgas pašvaldība.
Lielo baseinu pēc renovācijas jau ir iemēģinājuši augstas raudzes peldētāji, kuriem bija iespēja Starptautiskās Peldēšanas federācijas (World Aquatics) sacensību kalendārā iekļautajās sacensībās “Rīgas Sprints” uzstādīt gan savus personīgos rekordus (rīdziniece Ieva Maļuka uzstādīja personīgo rekordu 200 metru distancē uz muguras), gan kvalificēties pasaules un Eiropas čempionātam.
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Kopējās projekta izmaksas bija 2,03 miljoni eiro bez PVN. Būvdarbus veica SIA “Apsa būve”, būvuzraudzība SIA “Roga M”. Par projekta īstenošanu atbildīgā iestāde ir Rīgas pašvaldības Īpašuma departaments.