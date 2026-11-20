"Mīksto" mandātu ieguvušais Jānis Grasbergs vadīs Saeimas Ārlietu komisiju
Par Saeimas Ārlietu komisijas vadītāju piektdien ievēlēts Jānis Grasbergs (NA), komisijas priekšsēdētāja biedrs būs Raivis Kalējs (AS), bet sekretārs - Mārtiņš Hiršs (P).
Grasbergs šodien ieguva tā dēvēto "mīksto" mandātu jeb mandātus uz laiku, kamēr amata pienākumus pilda ministri. Grasbergs bija ievēlēts arī 14. Saeimā un strādāja Eiropas lietu komisijā, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā un vairākās apakškomisijās. Tāpat Grasbergs 14. Saeimas sasaukuma laikā pildīja vairākus amatus Saeimas Prezidijā.
Grasbergs norāda, ka Latvijas ārpolitikai jābūt balstītai gan vērtībās, gan mērķtiecīgi vērstai uz ekonomisko izaugsmi. Viņš uzskata, ka ciešāka ārlietu un ekonomikas jomas ministriju un institūciju sadarbība palīdzētu piesaistīt investīcijas, veicināt eksportu un stiprināt Latvijas konkurētspēju.
"Mums ir spēcīgs diplomātiskais korpuss, un, strādājot vienotā komandā ar citām nozarēm, varam sasniegt ievērojamus rezultātus," pauž Grasbergs.
Ārlietu komisijā darbosies 11 deputāti no sešām parlamenta frakcijām. Šajā komisijā koalīcijai, kuru veido "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA), ir piecas balsis, bet opozīcijai - sešas.
No AS komisijā darbosies Anete Biķe, Kalējs, Edvards Smiltēns un Raimonds Vējonis, no "Jaunās vienotības" (JV) - Baiba Braže, no NA - Grasbergs, bet no "Progresīvajiem" - Hiršs.
Savukārt frakciju "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" komisijā pārstāvēs Rūdolfs Brēmanis un Leontijs Morozs, bet frakciju "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - Ramona Petraviča un Dana Šlesere.
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Ārlietu komisija izskata ar ārlietām saistītus tiesību aktus, kā arī veic parlamentāro kontroli pār ārlietu jomu. Pirms apspriešanas Saeimas sēdē komisija lemj par starpvalstu līgumiem, Latvijas pievienošanos starptautiskām konvencijām, kā arī citiem ar ārlietām saistītiem jautājumiem.
Komisijā tiek saskaņotas valsts ārpolitikas nostādnes un priekšlikumi starpvalstu attiecību attīstībai. Tāpat komisija izskata un apstiprina Latvijas vēstnieku kandidatūras, un tās viedoklis ir rekomendējošs Valsts prezidentam, kurš ieceļ vēstniekus amatā.