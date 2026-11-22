Ogrēniete Alise apglezno vīna pudeles. Viņas darbus novērtē pat Čīles vīndari!
Ogrēniete Alise Bārbale sākusi veidot ko neparastu – apgleznot vīna pudeles, katrai radot savu stāstu. Nevis vienkārši dekorējot stikla trauku, bet mēģinot gleznā atklāt konkrētā vīna raksturu, garšas, sajūtas.
Tā pamazām radās ideja par vīna un mākslas studiju “Vine &Art Studio”. Sākumā tas bijis vienkārši radošs eksperiments, bet darbi kļuva arvien interesantāki, un Alises mamma Dana iedrošināja meitu tos parādīt vīna ražotājiem, nosūtot uz Čīles vīna darītavu, no kurienes saņemta iedvesmojoša atbilde un darbs nosaukts par “a magnificent result” (lielisks rezultāts, angļu val. – aut.).
Alisei māksla ir tuva jau kopš agras bērnības, un viņa mācās Ogres Mūzikas un mākslas skolā, jau trešo gadu pēc kārtas saņemot zelta liecību. Kas Jauns Avīze klātienē aplūkoja talantīgās ogrēnietes darbus, izvaicājot gan pašu Alisi, gan viņas mammu Danu par šo oriģinālo projektu.
Var izmantot arī kā svečturi vai vāzi
Kā radās doma sākt apgleznot vīna pudeles? Alise atminas, ka tas bija vasaras sākumā, kad radusies ideja veidot pašai savu biznesu. “Es domāju – kā izplatīt savu mākslu? Gribēju radīt kaut ko skaistu un unikālu, kas cilvēkiem patiešām patiktu. Man bija jāizveido dāvana uz vienām svinībām un es domāju – ko varu dāvināt? Pieaugušajiem ir vīns, šampanietis, un tad iedomājos: kāpēc nevarētu personalizēt pudeli, to unikāli apgleznojot? Saturu izlietos, bet pats trauks paliks skaistumam. To var, piemēram, pārveidot par savdabīgu svečturi vai puķu vāzi, un tā var kļūt par mūžīgu skaistuma lietu,” teic Alise, piebilstot, ka viņas mīļākā pudele ir ar uzgleznotu japāņu tradicionālo zivtiņu i kan koi. (Tā patiesībā ir koi karpa, viena no slavenākajām Japānas kultūras un dārza mākslas zīmēm, bieži dēvēta par dzīvo dārgakmeņu zivi – aut.) Skaista ir arī vīna pudele ar uzgleznotām ūdensrozēm, taču pašai jaunajai māksliniecei tuvākā ir dzīvnieku tēma.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Man dažreiz pat tik ļoti patīk gleznojums, ka pudeli negribu atdot. Taču ir patīkami, ka šis apgleznotais trauks atradīs jaunas mājas, citus cilvēkus, kuri priecāsies par skaistajām krāsām. Cilvēki nav pat iedomājušies, ka vīns var būt personalizēts. Tas nav kā tikai dzēriens parastā pudelē, kuru pēc tam mēs izmetam. Zinu, ka manām apgleznotajām pudelēm būs savs stāsts, kas veidos emocijas. Es to daru, lai cilvēkiem būtu smaids uz lūpām, ieraugot tās pudeles, un lai padarītu pasauli krāšņāku,” emocionāli teic ogrēniete, piebilstot, ka pudeles apgleznošana norit vidēji divas līdz trīs stundas. Sākumā, protams, rodas ideja, lai saprastu, kādu akcentu uzlikt.
“Gleznošana ir smags darbs, jo vajag izvēlēties pareizos toņus un ne tikai. Es darbojos ar parastajām akrila krāsām. Es vienkārši gleznoju. Piemēram, man tapis sievietes portrets, un arī nākotnē uz vīna pudelēm ceru izveidot cilvēku portretus. Tas man pašai būs liels izaicinājums. Taču vienmēr esmu atvērta cilvēku idejām un domām. Patiesībā gribu dzirdēt saucienu: vou! Tas man ir svarīgākais. Es varu veidot personalizētas dāvanas. Mani darinājumi jau devušies ceļā uz kāzām, vairākiem pasākumiem, dzimšanas dienām. Tā ir unikāla dāvana tieši konkrētam cilvēkam,” palepojas Alise.
Māksla un sajūtas
Jaunā māksliniece skaidro, ka galvenais ir pareizi izveidot gleznojumu. Tas nav papīrs, bet priekšmets, un jācenšas tā, lai no visām pusēm izskatās labi, lai gleznojums nav izstiepts un nepareizs. “Krāsa mani dažreiz pakaitina, nonākot nost, un tad ir jāpielabo. Man mājās stāv tukšas pudeles, un, tiklīdz rodas jauna ideja, uzlieku to uz stikla. Man tas viss ir balstīts uz sajūtām,” atklāj Alise.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ar mammas atbalstu
Alises mamma Dana Bārbale savas atvases apgleznotās vīna pudeles nosūtīja vairākām vīna darītavām. Atzinīgu atbildi sniedza arī Portugāles vīna darītava, jo viņiem ļoti iepatikās meitenes zīmējums.
“Es kā mamma par Alisi pastāstīju arī savos sociālajos tīklos, pirms tam pavaicājot viņai atļauju. Alise pati izvēlējās uzrakstīt vēstuli portugāļiem, un šoreiz meita radīja speciāli vēl vienu apgleznotu pudeli Portugālei, iepriekš rūpīgi izpētot gan šīs valsts dabu, gan arhitektūru. Var teikt, Alise radīja sev pilnīgi jaunu izaicinājumu, ko līdz šim tik ļoti nebija attīstījusi – arhitektūras glezniecību. Meita radīja vīna pudeli ar portugāļu arhitektūru,” stāsta Dana Bārbale, sakot: “Te nav – bērns un vīns, bet bērns un gleznošanas tehnika, kur audekla vietā ir stikla pudele, kas ir kā glezna. Pārsvarā cilvēki ir pieraduši gleznas dāvināt tādā veidolā, kas ir pieliekamas pie sienas, bet šī ir pavisam cita glezna – ar piepildītu saturu, kā papildinošs dāvanas elements. Glezna citā formātā. Alise ir ļoti lepna, un es, protams, visus savus bērnus cenšos atbalstīt. Ja meitai par to deg sirds, mammai tikai atliek iedot pareizo grūdienu. Tas, ko Dieviņš ielicis šūpulī, arī izpaužas.”
Katrs darbs ir svarīgs
“Ja man gleznojumā kaut kas nepatīk, es to pārveidoju. Ja man pašai patīk, tad zinu, ka esmu paveikusi labu darbu un tiešām neesmu noslinkojusi, jo katrs darbs ir patiešām svarīgs. Idejas man neatkārtojas, katru dienu ir arvien jaunas. Esmu priecīga, ka manu mākslu novērtē, un jūtos labi, ka esmu kaut ko izveidojusi no sevis. Es arī papildinu savas prasmes gleznošanā un ar katru šo pudeli mācos, jo visu laiku izmēģinu kaut ko jaunu. Man ir idejas apgleznot glāzes, bet tas ir sarežģītāk. Man tas patiešām ir mīļdarbiņš un arī liels izaicinājums,” vērtē jaunā ogrēniete.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Daudz ideju nākotnei
Alise mācās 9. klasē. Viņa teic, ka vēl jau esot pāragri domāt par tālāko nākotni, bet idejas ir: “Es vēlos nodarboties ar seno laiku mākslu, ar restaurāciju, jo man ļoti patīk un piesaista tieši senās gleznas no tāliem gadsimtiem. Vēlētos kļūt par restauratori, kura nodarbojas ar mākslu, atjauno gan gleznas, gan ēkas, jo man arī ļoti tuva ir vēsture un interesē arī, kā māksla ir attīstījusies līdz mūsdienām.”
Mamma Dana vēl palepojas, ka meita pretendē Ogres Mūzikas un mākslas skolas izlaidumā saņemt prestižo “Zelta otu” par sasniegtajiem rezultātiem. Turpinās arī Alises sadarbība ar dzīvesstila veikalu-kafejnīcu “Noliktava Ogre”, caur kuru šobrīd rodas mazie pasūtījumi.
Dana teic: “Interesants pasūtījums bija vīnu izteikt caur dārzeņiem, un sākam projektu pie Ziemassvētku tēmas. Ir plāns Alises unikālās gleznas uz stikla pudelēm parādīt Ziemassvētku tirdziņos. Domājam uz pavasara pusi arī noorganizēt meistarklases, kad Alise vadīs stikla apgleznošanas meistarklasi. Pudele, stikla materiāls ir izaicinājums, jo krāsas var notecēt, un jādomā, lai gleznojums saglabājas uz ilgu laiku. Audekls ir ļoti pierasts materiāls, bet stikls ir kaut kas jauns.”