Ekrānuzņēmums no video
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Šodien 16:36
VIDEO: dzērājšoferis Carnikavā vienreiz jau iekūlās nepatikšanās, bet riskēja vēlreiz...
Carnikavā pašvaldības policija pieķērusi iereibušu autovadītāju, kurš vadīja spēkratu ar piekabi. Kā izrādījies, vīrietis jau pavisam nesen bija nonācis likumsargu redzeslokā par braukšanu bez tiesībām.
Likumsargi saņēma ziņas par iespējami alkohola reibumā esošu šoferi. Dodoties pārbaudīt saņemto informāciju, policijas darbinieki drīz vien pamanīja aprakstam atbilstošu transportlīdzekli.
Veicot pārbaudi, apstiprinājās aizdomas, ka autovadītājs atrodas alkohola reibumā. Turklāt noskaidrojās, ka šis pats vīrietis pavisam nesen jau ticis pieķerts, vadot transportlīdzekli bez vadīšanas tiesībām.
Vadītājs nodots Valsts policijas darbiniekiem turpmāko procesuālo darbību veikšanai.