Juris Viļums vadīs Saeimas Nacionālās drošības komisiju
Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja amatā piektdien ievēlēts deputāts Juris Viļums (AS), lēmuši komisijas deputāti tās pirmajā sēdē. Par komisijas priekšsēdētāja biedru ievēlēts deputāts Ainars Latkovskis (JV), bet par komisijas sekretāru kļuvis deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV).
Komisijā strādās arī deputāti Artūrs Klēbahs (SV/AJ), Edvīns Šnore (NA) un Andris Šuvajevs (P). Nacionālās drošības komisijā ievēl pa vienam deputātam no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas.
Pēc ievēlēšanas Viļums norādījis, ka komisijas galvenā prioritāte būs Latvijas un īpaši Latgales drošība, uzsverot nepieciešamību savlaicīgi identificēt un novērst iespējamos valsts drošības apdraudējumus. Komisijas priekšsēdētājs vienlaikus ir arī Nacionālās drošības padomes loceklis un piedalās valsts augstāko amatpersonu un institūciju darbības saskaņošanā nacionālās drošības jomā.
Viļums iepriekš strādājis arī 11., 12. un 14. Saeimā. Līdzšinējos sasaukumos viņš darbojies Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Ārlietu komisijā, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, Juridiskajā komisijā, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Ilgtspējīgas attīstības komisijā un Pieprasījumu komisijā, kā arī vairākās apakškomisijās.
Nacionālās drošības komisija izskata jautājumus, kas skar Latvijas drošību un aizsardzību, kā arī ar šo jomu saistītās ekonomiskās, politiskās, sociālās, militārās, zinātniskās un tehniskās intereses. Komisija veic parlamentāro uzraudzību pār Satversmes aizsardzības biroju, Militārās izlūkošanas un drošības dienestu un Valsts drošības dienestu.
Tāpat komisijas kompetencē ir Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšana, nacionālās drošības vajadzībām piešķirto budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un drošības iestāžu budžetu projektu izvērtēšana. Ņemot vērā komisijas darba specifiku, tās sēdes parasti ir slēgtas.