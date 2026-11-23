Latvija kā kokaīna lielvalsts! Importa ziņā esam bijuši pat pirmie pasaulē
Ieraugot šādu virsrakstu, daudzi nobrīnīsies – kāda gan Latvija kokaīna lielvalsts? Muļķības! Taču pirms 100 gadiem Latvija kokaīna importa ziņā tiešām ieņēma pirmo vietu pasaulē, ja rēķina uz vienu iedzīvotāju. Tikai 1923. gadā vien valstī ieveda 875 kilogramus kokaīna, ko šņauca paši un deva arī citiem.
Kokaīns mūspusē bija pazīstams jau 20. gadsimta pašā sākumā, kad to izmantoja medicīniskiem mērķiem. Taču drīz vien attapīgi ļaudis saprata, ka kokaīns ikvienam spēj pavērt pilnīgi jaunus apvāršņus. Tā sākās kokaīna un vēl vienas atkarību izraisošas substances – morfija – uzvaras gājiens. Ilgi gan tas neturpinājās, mazliet vairāk nekā desmit gadus, toties to laikā šņaukts un durts tika uz nebēdu.
Kokaīna ceļi
Iespējams, ka lielais kokaīna vilnis Latvijai pāri būtu vēlies jau agrāk, ja vien nesāktos Pirmais pasaules karš, kas narkotiku tranzītu ievērojami apgrūtināja. Taču pavisam bez narkotikām kara un juku laiku nogurdinātie cilvēki nepalika. Sava nozīme bija arī tam, ka caram Nikolajam I 1914. gadā ienāca prātā izsludināt valstī sauso likumu, kas – gluži likumsakarīgi – palielināja dažādu alkohola surogātu, kā arī morfija un kokaīna lietošanas apmērus. Varētu likties, ka laikā, kad zeme ir izpostīta un brīžiem trūkst elementāru pārtikas produktu, narkotikām vajadzētu kļūt par nepieejamu preci, taču realitātē tā gluži nebija vis. Kad 1919. gadā boļševiki pēc savas neilgās, taču ļoti postošās valdīšanas pameta Rīgu, presē parādījās ziņas par divām aizturētām sievietēm, pie kurām atrada 850 gramus kokaīna. Abas bija uzdevušās par bēglēm, taču, pēc visa spriežot, nodarbojās ar narkotiku kontrabandu. Tātad narkotikas apgrozībā bija un gana lielos apmēros.
Nemitīgu varas maiņu un juku mēneši bija ideāls laiks, lai cilvēki nodotos pašām postošākajām kaislībām. Daudzās atmiņās par boļševiku apvērsumu Krievijā un sekojošo pilsoņu karu minēts, ka revolucionārie matroži un čekisti regulāri apdullinājušies ar kokaīnu un spirtu. Šādu liecību ir tik daudz, ka visas uzskatīt par nelabvēļu fantāzijām nav iespējams. Kad Igaunijas neatkarības aizstāvji atvairīja sarkano uzbrukumus, laikraksti ne vienreiz vien minēja, ka uzbrucēju rindās ir daudz ķīniešu, kuri kaujā dodas, kārtīgi salietojušies kokaīnu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Bet kur tad latvieši, ķīnieši, krievi un visi pārējie ņēma kokaīnu, ja zinām, ka kokas lapas, no kura to iegūst, aug tālu projām Atlantijas okeāna otrā krastā? Atbildi varam rast Normana Olera grāmatā "Totālais skurbums: narkotikas Trešajā reihā", kas izdota arī latviešu valodā. Proti, jau 19. gadsimta otrajā pusē medicīnā (un jo īpaši karalauka medicīnā) plaši sāka izmantot morfiju un kokaīnu, bet par Eiropas lielāko farmācijas centru kļuva Vācija, kur strauji attīstījās ķīmiskā rūpniecība. Lai tā varētu darboties, bija nepieciešamas izejvielas. Kā raksta Olers, Vācijas uzņēmumi 20. gadsimta divdesmitajos gados kontrolēja 80 procentus visas pasaules kokaīna tirgus, bet galvenā kokaīna tranzīta osta bija Hamburga, caur kuru ik gadu izgāja tonnām šīs vielas. Peru visu savu neapstrādāto kokaīnu, vairāk nekā 5000 tonnu gadā, eksportēja tieši uz Vāciju.
No Latvijas līdz Vācijai nebija tālu, tādēļ nav brīnums, ka diezgan daudz kokaīna ieplūda arī mūsu jaunajā valstī. To pilnīgi legāli tirgoja aptiekās, tiesa, 1920. gadā valdība noteica, ka tīrā veidā kokaīnu drīkst pārdot tikai ar īpašu Veselības departamenta atļauju, jo pamatā tas bija paredzēts pievienošanai dažādām tinktūrām. Pēc visa spriežot, diezgan daudz kokaīna tomēr aizplūda garām oficiālajiem kanāliem, jo Latvijas Baltā krusta biedrība kādā 1921. gada uzsaukumā atzīmēja: “Tiešām šausmas pārņem, novērojot lielo skaitu alkoholiķu, morfinistu, kokaīnistu un veneriķu.”
Narkotikas Krievijai
Garām aizplūst bija kam, jo divdesmito gadu pirmajā pusē Latvija importēja ievērojami vairāk kokaīna, nekā bija vajadzīgs valsts iedzīvotāju medicīniskajām vajadzībām. Lēsa, ka mums pašiem pilnīgi pietiktu ar kādiem 20 kilogramiem kokaīna gadā vai pat vēl mazāk, piemēram, 1924. gadā tepat uz vietas izlietoja nepilnus desmit kilogramus. Taču ieveda daudz, daudz vairāk – laikā no 1921. līdz 1924. gadam Latvija oficiāli importēja 1430 (!) kilogramus kokaīna (rekords sasniegts 1923. gadā ar 875 kilogramiem), tātad, pat pēc pašiem pieticīgākajiem aprēķiniem, desmit reizes vairāk, nekā mums vajadzēja. Statistika liecināja, ka, rēķinot uz 100 000 iedzīvotāju, Latvija ir pirmajā vietā pasaulē kokaīna importā. Taču patēriņa ziņā mēs palikām tikai 18. vietā ar 400 gramiem kokaīna uz 100 000 iedzīvotāju. Tātad ievedām ievērojami vairāk kokaīna nekā paši patērējām.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kur tad palika pārējie kokaīna centneri? Atbilde ir vienkārša – tos mēs eksportējām tālāk, pārsvarā uz padomju Krieviju. Ar Veselības departamenta atļauju pilnīgi legāli vairāki desmiti uzņēmēju drīkstēja ievest Latvijā kokaīnu ar noteikumu, ka tālāk to izvedīs uz Krieviju. Taču, pēc visa spriežot, daļa eksportējamā kokaīna tomēr nobira zemē tepat Latvijā. Tā kādam R. Āboliņam bija atļauja ievest 106 kilogramus kokaīna, taču uz Krieviju tālāk nosūtīta tikai puse šā daudzuma, bet otra puse – it kā atpakaļ uz Vāciju, taču īstas pārliecības par to likuma sargiem nebija. Rodas iespaids, ka kokaīna uzskaiti tolaik veica visai pavirši, jo bieži bija gadījumi, kad kokaīna eksportētāji nevarēja uzrādīt nekādus dokumentus par to, ka tiešām kokaīnu nosūtījuši uz Krieviju, nevis notirgojuši kādam tepat uz vietas.
Diezgan droši var apgalvot, ka lielākā daļa kokaīna nepalika Latvijā, jo tādu daudzumu vietējie kokaīnisti ar labāko gribu nebūtu spējuši izlietot. Par to, cik būtisku lomu Latvijas eksporta bilancē austrumu virzienā spēlēja kokaīns, varam spriest pēc replikas, kas lasāma 1921. gada izdevumā "Latvijas Tirgotājs": “Spirts, saharīns, kokaīns un citas lietas, uz kurām var lieliski pelnīt, nav vēl viss, ko mums jāpiegādā Krievijai.” Legāli eksportētajam kokaīnam noteikti jāpieskaita arī nezināms daudzums nelegāli ievestā un izvestā, jo tas, ka daļa kokaīna Krievijā no Latvijas ieplūst kontrabandas ceļā, divdesmitajos gados nevienam nebija noslēpums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kokaīns diplomātiskajā bagāžā
Pārsteidzošā kārtā kokaīns caur Latviju plūda ne tikai austrumu virzienā vien. 1924. gadā skandālu izraisīja kāda Rūdolfa Matisona lieta. Viņš Latvijas vēstniecībā Parīzē bija nodevis glabāšanā divus koferus, uz kuriem bija mūsu valsts konsulāta Dancigā zīmogs, tātad būtībā koferi skaitījās diplomātiskā bagāža. Iespējams, ka neviens tiem nepievērstu uzmanību, ja vien Matisons nebūtu piedāvājis savam armijas laika paziņam, Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim Otto Goldfeldam-Zeltiņam mazliet nopelnīt ar kokaīna tirdzniecību Parīzē. Zeltiņš par šo piedāvājumu ziņoja varas iestādēm, kas atvēra koferus un atrada tajos vairāk nekā 30 kilogramu kokaīna. Izcēlās pamatīgs tracis, jo pārvadāt pa diplomātiskajiem kanāliem kokaīnu – tā bija liela nekaunība pat tajos tālajos gados. Izmeklēšanas laikā Matisons atzinās, ka kokaīns vispirms ticis no Vācijas vests un Latviju, bet pēc tam tālāk uz Parīzi ar domu to pārdot frančiem par 300–400 dolāriem kilogramā, savukārt Dancigas goda konsuls uz tiem savu zīmogu uzlicis par zināmu atlīdzību. Taču koferi nepiederot viņam, bet gan kādai Baltijas–Krievijas kompānijai, kuras uzdevumā Matisons darbojies kā kurjers. Kādu sodu par narkotiku kontrabandu saņēma Matisons un viņa līdzdalībnieks? Tikai nesmejieties – viņiem konfiscēja visu kokaīnu un vēl piedevām piesprieda 535 latu naudassodu. Tas arī viss, nekāda cietumsoda vai mantas konfiskācijas. Aizdomās par kokaīna tirdzniecību pa diplomātiskajiem kanāliem tika turēti arī Latvijas sūtniecības darbinieki Maskavā, no kuriem trīs atlaida no darba, taču nekādu smagāku sodu viņiem nepiemēroja.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jāteic, ka likums divdesmitajos gados vispār bija ļoti saudzīgs pret narkotiku kontrabandistiem un nelegālajiem tirgotājiem. Ja kādu arī pieķēra, tad parasti viņš tika cauri ar krājumu konfiskāciju un nelielu naudassodu. Piemēram, kad 1921. gadā kādā bodītē policija uzgāja 31 pudelīti nelegāla kokaīna, tā vērtību notaksēja 59 rubļu apmērā. Diemžēl nav zināms, cik daudz kokaīna un kādā koncentrācijā bija katrā pudelītē, taču summa liekas diezgan nenopietna, ja ņemam vērā, ka pudele šņabja tolaik maksāja 130 rubļus, bet nekvalificēta strādnieka dienas alga bija 93 rubļi. Tātad iznāk, ka kokaīns bija pat lētāks par degvīnu. Ak, jā, bodītes īpašnieku piemeklēja bargs sods – kokaīnu viņam konfiscēja un piedevām uzlika naudassodu 50 procentu apmērā no kokaīna vērtības, tātad 29 rubļus.
Konfiscējam un izsolām
Kas notika ar konfiscēto kokaīnu? Mūsdienās konfiscētās narkotikas vienkārši iznīcina, taču pirms 100 gadiem cilvēki bija praktiskāki un mēģināja kontrabandistiem atsavināto kokaīnu pārdot izsolēs. Sludinājumi par konfiscēto narkotiku izsolēm tika publicēti laikrakstos, taču gluži tik skaisti nebija, ka ikviens gribētājs varētu nopirkt pāris kilogramus personīgai lietošanai. Izsolēs varēja piedalīties tikai farmaceiti, kas bija saņēmuši Veselības departamenta atļauju. Taču to skaits bija salīdzinoši neliels, savukārt konfiscētā kokaīna – sasodīti daudz. Tādēļ drīz vien Veselības departamentam nācās koriģēt noteikumus un atļaut izsolēs piedalīties arī personām, kas varēja garantēt, ka kokaīnu pārdos ārzemēs, nevis tepat Latvijā. Un arī tad visu konfiskātu realizēt neizdevās, tādēļ daļu nācās iznīcināt.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja runājam par cenām, tad tās bija, kā tagad teiktu, visai demokrātiskas. Opija tinktūru 1923. gadā varēja nopirkt aptiekā bez receptes, un desmit grami maksāja 80 rubļus. Kā stāstīja narkomāni, taupīgi lietojot, ar šiem desmit gramiem pietiekot nedēļai. Kokaīnu arī varēja dabūt aptiekā, taču tikai ar recepti, un tur tas bija dārgāks – 120 rubļi par gramu. Melnajā tirgū tas bija pat lētāks, un vairumtirdzniecības cenas svārstījās no 60 līdz 120 tūkstošiem rubļu par kilogramu. Ja ņemam vērā, ka Vācijā kilograma cena bija 25–30 tūkstoši rubļu, tad bizness sanāca visai ienesīgs. Pārejot uz latiem, cenas bija apmēram šādas: kilograms kokaīna Rīgā maksāja 1200–1400 latu, kamēr Vācijā cena bija vismaz uz pusi zemāka.
Kokaīnistu midzeņi
Cik plašus apmērus pieņēma kokaīna tirdzniecība Rīgā (laukos cilvēki bija konservatīvāki un palika pie ierastā alkohola, iztiekot bez visādiem aizjūras apreibināšanās paņēmieniem), varam tikai minēt. Tā laika prese kokaīna sērgu aprakstīja kā visaptverošu nelaimi, taču nav izslēgts, ka tas bija pārspīlējums, jo vairumā gadījumu stāstos par kokaīnistu midzeņiem trūka konkrētības un tie aprobežojās ar vēstījumu, ka kaut kur ir pagrīdes klubi, kuros desmitiem ļaužu nododas kokaīna lietošanai. Tā "Jaunākās Ziņas" 1926. gadā rakstīja par kādu slepenu klubu, kurā uzņemot tikai pēc zvēresta došanas, par kura laušanu draudot nāve, bet narkotisko orģiju dalībniekus mājās nogādājot īpašs automobilis. Pilsētā runāja, ka kokaīnu var nopirkt Vērmaņdārza apkaimē, kur atradās tā sauktā kokaīnistu aleja, pie dzelzceļa stacijas un Bastejkalnā, bet trīsdesmitajos gados nelegālie tirgotāji pārdislocējās uz hipodroma apkaimi pie Sporta ielas. Retu reizi ziņas par kokaīnistiem parādījās arī provinces avīzēs, taču ir diezgan grūti nopietni uztvert, piemēram, šādu izdevuma "Madonas Aizkulises" rakstiņu: “Madonā arī ir savi kokaīnisti un kāršu spēlmaņi. Pirmie bendē sevi ar kokaīnu, bet otrie apgroza summas. No kokaīnistiem ievērojamākie ir kāds K. un E. kungs. Viņi aizvienam mīl ieķert balto pulverīti, lai pēc tam kā apdullušas mušas vazātos apkārt vai pakristu kaut kur sētmalē. E. kungs ir gandrīz ārprātīgs.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Laiku pa laikam kriminālhronikā gan parādījās ziņas par kokaīna tirgotāju aizturēšanām un kokaīnistu pagrīdes saieta vietu likvidēšanu. Tā 1924. gadā kādā mājā Ganu ielā policija uzgāja nelegālu kokaīna tirgotavu un aizturēja 15 tās klientus, kuru vidū esot bijuši kā vīrieši, tā sievietes, gan prostitūtas, gan situētu aprindu ļaudis. Ap to pašu laiku slēgts arī kokaīnistu klubs Kurmanova ielā. Avīze "Jaunā Balss" rakstīja, ka tajā esot bijuši apmēram 200 biedru, kuri “sadalījušies vairākās partijās un kokaīnu oduši zināmās dienās un stundās atsevišķi pulciņi”. Vienu otru kokaīna tirgotāju aizturēja pat vairākkārt, piemēram, narkotiku tirdzniecībā pieķertā Lūcija Jēgere ("Jaunākās Ziņas" viņu dēvēja par “vienu no bīstamākajām ne vien veselības, bet arī tikumības grāvējām Rīgā”) vispirms turējusi kokaīna "točku" Rīgas centrā, bet, kad policijas uzmanība kļuvusi pārāk apgrūtinoša, pārcēlusies uz kādu namu Ķieģeļu ielā. Taču arī tur drīz vien policisti bija klāt un pieķēra kokaīna lietošanā bariņu cilvēku, ieskaitot divus operas dejotāju trupas dalībniekus.
Trīsdesmitajos gados, kad spēkā jau stājās stingrāki sodi un kokaīna imports krasi samazinājās, saruka arī aizturēto kokaīnistu un narkotiku tirgotāju skaits. Vēsturniece Ineta Lipša raksta, ka, piemēram, 1935. gada pirmajā pusgadā administratīvi sodīti 25 narkotisko vielu lietotāji un tirgotāji, tātad par masveida parādību kokaīna šņaukšanu laikam vairs saukt nevarēja.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ballītes beigas
1924. gadā parlaments un valdība saprata, ka narkotiku apkarošanas jomā situācija Latvijā ir gauži bēdīga, tādēļ sarosījās, lai vērstu lietas par labu. Daļēji tas notika ārēju apstākļu iespaidā, jo Latvija gan bija parakstījusi Hāgas konvenciju par narkotiku izplatības ierobežošanu, taču tās ratifikācija Saeimā iesprūda gandrīz uz gadu, un šādas aizķeršanās dēļ pasaules acīs latvieši sāka izskatīties pēc tādiem kā provinces narkobaroniem. Par attaisnojumu Latvijai gan var minēt, ka vēl slinkāka narkotiku izplatības ierobežošanā bija galvenā to ražošanas lielvalsts Vācija, kas arī bija parakstījusi konvenciju, kas noteica, ka tai pienāktos stingri kontrolēt kokaīna un citu reibinošu vielu aizplūšanu no valsts, taču dzīvē tas īsti tā nenotika.
Sāka Saeima ar to, ka ieviesa stingrus ierobežojumus narkotisko vielu ievešanai. Turpmāk tās importēt drīkstēja tikai ar īpašu atļauju, norādot, kādiem mērķiem izmantos. Turklāt paaugstināja arī sodus par nelegālu kokaīna tirgošanu, tagad par to draudēja pusgadu ilgs cietumsods un/vai naudassods līdz 1000 latiem. Pamatīgu kritiku par līdzšinējo bezdarbību narkotiku ierobežošanā izpelnījās nozares kūrētājs Veselības departaments, kura vadītājs dr. Krivickis gan mēģināja taisnoties, sakot, ka efektīvas kontroles veikšanai departamentam trūkstot darbinieku. Daļu vainas par kokaīna izplatību Krivickis mēģināja uzvelt presei, kas pārāk daudz rakstot par šo tēmu, tā pamudinot cilvēkus izmēģināt narkotiku reibumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kokaīna legālā importa krass samazinājums gluži likumsakarīgi samazināja tā izplatību Latvijā. Lai kokaīnistiem dzīvi apgrūtinātu vēl vairāk, 1933. gadā tika pieņemts likums, kas ļāva sodīt personas, kuras narkotiku reibumā parādījās sabiedriskā vietā, ar naudassodu līdz 100 latiem vai apcietinājumu līdz vienam mēnesim. Nozīme bija arī tam, ka padomju Krievija 1928. gadā pielika punktu savai jaunajai ekonomiskajai politikai, kas būtībā bija koķetēšana ar kapitālisma elementu atjaunošanu, un reizē ar to izbeidza brīvu preču tirdzniecību un ievešanu no ārzemēm.
Trīsdesmito gadu beigās ziņas par aizturētiem kokaīna tirgotājiem jau kļūst retas, toties parādās jauns žanrs – stāsti par kokaīnistu pāraudzināšanu. Šim nolūkam tos kokaīna lietotājus un tirgotājus, kam tiesa bija piespriedusi apcietinājumu, sūtīja uz Valmieras darba namu. 1938. gada sākumā tajā atradās 225 ieslodzītie, no kuriem pāris desmiti te bija nonākuši narkotiku dēļ.