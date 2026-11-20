Raimonds Bergmanis vadīs Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja amatā piektdien ievēlēts deputāts Raimonds Bergmanis (AS), savukārt par priekšsēdētāja biedru kļuvis deputāts Edvīns Šnore (NA), bet par komisijas sekretāru ievēlēts deputāts Mārtiņš Prīsis (AS).
Kā pēc ievēlēšanas uzsvēris Bergmanis, komisijas galvenais uzdevums būs panākt konkrētus un praktiskus rezultātus Latvijas aizsardzības stiprināšanā, sekot aizsardzības finansējuma efektīvai izlietojuma uzraudzībai, stiprināt Nacionālo bruņoto spēku spējas un veicināt sabiedrības gatavību krīzes situācijām. Viņš norādījis, ka komisijas darbam jābūt vērstam uz vienu galveno rezultātu - drošu un aizsargātu Latviju, kuras pamatu veido visaptveroša valsts aizsardzība.
Komisijā strādās arī deputāti Valdis Kārkliņš (AS), Artūrs Klēbahs (SV/AJ), Ainars Latkovskis (JV), Ilmārs Luksts (AS), Andris Sprūds (P), Juris Viļums (AS) un Edmunds Zivtiņš (LPV). Darbam komisijā deputātiem būs nepieciešama speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.
Lielākā pārstāvniecība komisijā ir "Apvienotajam sarakstam", kuru pārstāv pieci deputāti. Komisijā strādā arī pa vienam deputātam no "Jaunās vienotības", Nacionālās apvienības, partijas "Progresīvie", frakcijas "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" un partijas "Latvija pirmajā vietā". "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības koalīcijai šajā komisijā ir vairākums.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārziņā ir nacionālās drošības, valsts aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi. Komisijas priekšsēdētājs vienlaikus ir arī Nacionālās drošības padomes loceklis.