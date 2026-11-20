Foto no 2023. gada pašvaldības arhīva.
Novadu ziņas
Šodien 15:19
Skaistu un apbrīnojamu dzīves jubileju svin Tukuma iedzīvotāja Mirdza Krupinska
Šodien, 20. novembrī, skaistu un apbrīnojamu dzīves jubileju svin Mirdza Krupinska – 105 gadi, informē Tukuma novada pašvaldībā.
Mirdzas kundze ir Tukuma novada vecākā iedzīvotāja. 105 dzīves gadi ir patiesi īpašs mūža stāsts, kurā savijušies neskaitāmi notikumi, atmiņas, piedzīvotais, mīlestība, gudrība un dzīves spēks. Tas ir bagātīgs mūžs, kas pelnījis apbrīnu, cieņu un sirsnīgu godināšanu.
No sirds sveicam Mirdzas kundzi skaistajā jubilejā! Vēlam stipru veselību, možu garu, sirdsmieru, tuvinieku mīlestību un klātbūtni, kā arī daudz gaišu, priecīgu un siltuma piepildītu dienu! Lai dzīves gadu bagātība turpina starot Mirdzas kundzes sirdī un apkārtējo sirsnībā!