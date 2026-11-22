Ādažu novada mērs Gatis Miglāns par pieļauto būvniecības kļūdu, sastrēgumiem un problēmām ar militāro teritoriju
Lēmums būvēt jaunu bērnudārzu Ādažu novadā nebija pareizs, intervijā aģentūrai LETA teica Ādažu novada domes priekšsēdētājs Gatis Miglāns (ZZS). Bērnu skaits Ādažu novadā vairs nepieaug tik strauji un daudz svarīgāk būtu bijis būvēt skolu.
Ādažu dome mainījusi pašvaldības nolikumu, reorganizējot pārvaldi un izveidojot trešā vicemēra amatu. Tas izraisījis aktīvu reakciju sociālajos tīklos, tostarp no politiskajiem konkurentiem, bet arī iedzīvotāji ir satraukti. Kāds ir šo izmaiņu mērķis?
Vispirms gribu uzsvērt, ka nevis palielinājām politisko amatu skaitu, bet tieši pretēji - likvidējām trīs politiskos amatus, divus pavisam un vienu aizvietos šis trešais vietnieks. Rezultātā astoņu politisko amatu vietā paliek pieci. Savulaik Ādažos bijuši pat desmit politiskie amati. Turklāt esam samazinājuši vietnieku atalgojumu, lai šīs izmaiņas neradītu papildu fiskālu ietekmi uz budžetu.
Kāpēc šādas izmaiņas? Jo esam sākuši nopietnu pašvaldības administrācijas reorganizāciju. Vēlamies pārskatīt, kā strādājam, kur dublējas funkcijas un kur varam samazināt birokrātiju un administratīvās izmaksas. Tāpat gribam ieviest un plašāk izmantot modernās tehnoloģijas.
Protams, šāds amats dod arī kādu "svaru", cilvēku ir iespējams sūtīt uz ministrijām, uz oficiālām tikšanām utt. Šobrīd pārstrukturējam politiskās vadības līmeni, likvidējot amatus, kas mums liekas ir bijuši bezjēdzīgi kā komiteju vadītāju vietnieki un nav devuši lietderīgu pienesumu. Tāpat nolēmām, ka vietniekiem reizi gadā domes sēdē būs publiski jāatskaitās par paveikto.
Mēģināsim strādāt pēc šāda modeļa. Ja tas nestrādās, vienmēr būs iespēja atgriezties pie kādiem citiem risinājumiem.
Jūs pieminējāt budžetu. Vai gaidāms tā pieaugums, ko varēs izmantot attīstībai, vai tomēr būs jātaupa?
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Šobrīd vēl nav informācijas, vai budžets varētu pieaugt. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir pašvaldību finanšu izlīdzināšana, par kuru vēl nav skaidrības. Taču domāju, ka budžetu noteikti varēsim plānot esošajā līmenī.
Visām iestādēm līdz 15. oktobrim bija jāiesniedz savi budžeti. Tos vēl neesam sākuši izskatīt. Sastādīsim grafiku. Gribam budžetu izvērtēt rūpīgāk, iespējams, pēc nulles budžeta principa, izskatīt visus tēriņus un to, kā izmantots šā gada budžets. Vēlamies pārskatīt arī līdzšinējos izdevumus, lai budžets netiktu automātiski pārnests no gada uz gadu.
Stājoties mēra amatā, solījāt nodrošināt līdzsvarotu novada attīstību. Taču iedzīvotāji sūdzas, ka investīciju projekti pārsvarā tiek īstenoti Carnikavā, mazāk Ādažos. Savukārt atsevišķās vietās, piemēram, Kadagā, cilvēki saka, ka nekas nenotiek un viņi ir aizmirsti. Kā sokas ar līdzsvarotu novada attīstību, un kādi ir plāni?
Mērķis nav mainījies. Jau no pirmās dienas esmu uzsvēris, ka Ādažu novadam jāattīstās līdzsvaroti un nevienam tajā nav jājūtas aizmirstam. Jau šā gada budžetā, ko pieņēmām janvārī, izlīdzinājām investīciju sadaļu starp Carnikavu un Ādažiem.
Nevaru piekrist apgalvojumam, ka lielākā daļa ieguldījumu šobrīd nonāk Carnikavas pagastā. Tā noteikti nav taisnība. Ja finansiāli salīdzinām uzsāktos projektus, Ādažu pagasta pusē to apjoms ir 23 miljoni eiro, bet Carnikavas pagasta pusē tikai 10 miljoni eiro.
Tas saistīts ar to, ka Ādažos šobrīd tiek būvēta pirmsskolas izglītības iestāde "Vējupīte", tas vien ir aptuveni 15 miljonu eiro projekts. Tāpat uzsākti arī vērienīgi projekti Krastupes ielas pārbūvei un daudzu ielu projektēšanai.
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Iespaids, ka Carnikavai tiek vairāk, varbūt radies tāpēc, ka nesen pabeidzām mobilitātes punktu un veloceliņu, kas bija Carnikavas vēsturiskie projekti.
Arī apgalvojumam, ka Kadagā nekas nenotiek, nevaru piekrist. Šogad ar Aizsardzības ministrijas palīdzību izveidojām savienojumu ar Iļķenes ciemu. Ir ieguldījumi arī katlumājas atjaunošanā, ir arī Elīzes ielas projekts, kuru gan pārcēlām uz nākamo gadu, taču arī to īstenosim.
Tāpat pagājušajā domes sēdē konceptuāli apstiprinājām arī atpūtas parka izveidi blakus BMX trasei. Tāpēc negribētu teikt, ka Kadagā nekas nenotiek. Pēc Carnikavas pilsētas statusa iegūšanas Kadaga ir lielākais ciems novadā, un tas noteikti nav aizmirsts.
Kadagā jau sen pastāv domstarpības starp iedzīvotājiem un militārpersonām. Cilvēki stāsta, ka militārā teritorija paplašinās, tiek izcirsts daudz koku un lielā ātrumā brauc kravas automašīnas. Tie, kuri vēlas mierīgāku dzīvi, ir neapmierināti. Vai sekojat šai situācijai, un vai pašvaldība var to ietekmēt?
Jāsāk ar to, ka poligons šeit ir jau 99 gadus. Nākamgad tam apritēs simt gadu, tas nav parādījies vakar. Man šķiet, ka cilvēki, kuri Ādažos dzīvo ilgstoši, pie militārās klātbūtnes ir pieraduši un to labi saprot. Savukārt jaunie iedzīvotāji, kuri uz Ādažiem pārcēlušies nesen, reizēm var būt pārsteigti par militārajām mācībām, to radīto troksni un tehnikas pārvietošanos.
Pēdējos gados militārā klātbūtne, protams, ir būtiski pieaugusi. Taču mums jāsaprot arī ģeopolitiskā situācija un tas, ka Ukrainā notiek karš. Es noteikti vēlos, lai šeit notiktu militārās mācības poligonā, nevis reālā dzīvē.
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Jā, koki tiek izcirsti un teritorija paplašinās. Tā ir taisnība. Ir militārās kustības, NATO, ir tam pāri kaut kāds aizsegs, un diemžēl pašvaldība bieži vien par to pat netiek informēta. Tā ir kā pilsēta pilsētā.
Kāda šobrīd ir pašvaldības sadarbība ar militārpersonām? Vai pašvaldībai ir iespējas kaut ko ietekmēt?
Iespējas ietekmēt varbūt tiešām nav tik lielas, taču sadarbība ir laba. Mēs ļoti bieži tiekamies gan ar Zemessardzes bataljonu, NATO.
Viņi vismaz informē par saviem plāniem?
Viņi informē par saviem plāniem, tostarp nakts un skaļākām mācībām. Šo informāciju uzreiz varam nodot iedzīvotājiem, publicējot ziņas sociālajos tīklos. Šobrīd, godīgi sakot, sūdzību par troksni ir ļoti maz.
Labā ziņa, ka lielu daļu mācību varētu pārcelt uz jauno poligonu Sēlijā, kur plānotas tieši skaļās mācības. Taču Ādažu poligons un lielā NATO bāze šeit turpinās pastāvēt.
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Kādas ir jūsu galvenās attīstības prioritātes, un ko varat solīt iedzīvotājiem pabeigt atlikušajā pilnvaru termiņā?
Prioritāšu noteikti ir ļoti daudz. Pirmkārt, veiksmīgi jāpabeidz visi iesāktie projekti.
Svarīga ir arī jau minētā pašvaldības pārvaldības sakārtošana un nulles budžeta pieeja. Domāju, ka tur varēsim būtiski ietaupīt un vairāk līdzekļu novirzīt dažādiem objektiem.
Vēl viena prioritāte ir kapitālsabiedrību pārvaldība. Auditos konstatētas nopietnas problēmas un nesaimnieciska rīcība. Tur noteikti būs pārmaiņas. Iedzīvotāji maksā ļoti augstus apkures tarifus. Ir privāti tīkli un noslēgti dažādi ilgtermiņa līgumi, tam būs grūti tikt klāt, bet…
Šīs problēmas Ādažos ir jau sen…
Tas, protams, ir sen un ilgstoši. Ilgstoši ir valdījusi viena politiskā vara, un dažādas nepilnības un, negribas tā teikt, bet arī nelikumības veidotas.
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Ļoti svarīga prioritāte ir izglītība. Te gribu runāt atklāti, ka šobrīd situācija, ka būvējam jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, nav pareiza, mums tās vietā būtu vajadzīga skola. Tas būtu pareizi.
Nevienu negribu vainot, jo laikā, kad kolēģi pieņēma šo lēmumu pirms Covid-19 un kara, bija gan augsta dzimstība, gan lielas rindas uz bērnudārziem. Tolaik tas, iespējams, bija pareizs lēmums. Taču šobrīd no privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm jau saņemam signālus, ka bērnu kļūst mazāk. Atverot jauno bērnudārzu, mēs varētu nogremdēt šos privātos uzņēmumus.
Esam sākuši izstrādāt izglītības stratēģiju. Gribam saprast, vai daļu bērnudārza "Strautiņš" varētu pārcelt uz jauno iestādi, savukārt "Strautiņa" ēku rekonstruēt un, iespējams, pārveidot par sākumskolu. Darba vēl ir ļoti daudz, taču izglītība ir augsta prioritāte.
Ādažu novadā taču pieaug gan iedzīvotāju, gan bērnu skaits. Rīgā bērnu skaits samazinās. Kāda īsti ir situācija jūsu pašvaldībā?
Iedzīvotāju skaits mums vairs pieaug pavisam nedaudz. Gada laikā deklarēto iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par aptuveni 250 cilvēkiem, taču pēdējos divos mēnešos pieaugums bijis ļoti neliels - pieci seši. Turklāt tas vairāk ir Carnikavas, nevis Ādažu pusē. Ādažos pagājušajā mēnesī iedzīvotāju skaits pat samazinājās par trim cilvēkiem.
Vai var izveidoties situācija, ka jaunajā bērnudārzā nebūs bērnu, ko uzņemt?
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Nē, šobrīd bērni vēl gaida rindā.
Cik bērnu šobrīd gaida rindā uz bērnudārzu?
Aptuveni 230.
Tas ir daudz.
Tas ir daudz, bet jaunajā bērnudārzā būs 288 vietas.
Kādus vēl projektus pabeigsiet?
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Kā jau minēju, jāpabeidz visi iesāktie projekti.
Piemēram?
Piemēram, Gaujas ielas 31 stāvlaukums, pirmskolas izglītības iestāde, tāpat jāīsteno visi ceļu projekti, ļoti daudziem jau sākta projektēšana.
Viena no prioritātēm ir arī sporta infrastruktūra, kas ilgstoši Ādažos ir "pieklibojusi". Ādažiem noteikti nepieciešams futbola laukums ar mākslīgo segumu.
Kāpēc nepieciešams tieši laukums ar mākslīgo segumu?
Dabīgā seguma laukumu var izmantot salīdzinoši īsu laiku. Šogad to varēja sākt lietot tikai jūnijā, tātad visa pavasara daļa pagāja, to neizmantojot. Tagad tā izmantošana jau jābeidz. Tā ir liela teritorija, ko nevaram izmantot pietiekami efektīvi.
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Ja laukums ar mākslīgo segumu būtu pie skolas, to varētu izmantot arī mācību procesā līdz vēlam rudenim un pat ziemā.
Mums trūkst arī sporta halles. Ādažu vidusskolas lielajā sporta zālē sporta stundas reizēm notiek pat sešām klasēm vienlaikus. Tas nav normāli. Labā laikā, protams, var doties ārā, taču sporta halle ir nepieciešama. Domājam šo ieceri iekļaut nākamā gada budžetā.
Ādažu vidusskolā mācās gandrīz 3000 bērnu. Kā plānojat risināt vietu trūkumu? Otrs jautājums ir izglītības kvalitāte - pirmajās klasēs bērnu ir ļoti daudz, bet vidusskolā krietni mazāk. Daļa jauniešu izvēlas Rīgas ģimnāzijas. Kā risināsiet šos jautājumus?
Ādažu vidusskola ir viena no mūsu lielākajām prioritātēm un izaicinājumiem. Esam izsludinājuši iepirkumu skolas piebūves būvniecībai. Man šķiet, ka tas jau pat ir noslēdzies. Piebūvē paredzētas vietas vēl aptuveni 300 skolēniem. Korpusu plānots pabeigt līdz 2028. gada septembrim.
Skolai nepieciešami arī apjomīgi remontdarbi. Ēka ir novecojusi, tajā joprojām ir padomju laiku flīzes. Tur būs vajadzīgas lielas investīcijas.
Izglītībai kopumā novirzīti 44% no pašvaldības budžeta. Tā ir apjomīga budžeta daļa, un izglītība mums ir augsta prioritāte.
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Runājot par kvalitāti, lielais sapnis ir ģimnāzija, taču ar pašreizējo skolēnu skaitu šo ieceri nevaram īstenot. Jaunas skolas būvniecību budžetā nevarējām iekļaut aizņēmumu ierobežojumu dēļ. Nav arī ārējā finansējuma vai valsts atbalsta. Tādēļ šobrīd jaunas skolas būvniecību nevaram sākt un izlīdzamies ar piebūves būvniecību.
Taču īsti nevaru piekrist, ka ļoti daudz bērnu aiziet uz ģimnāzijām. Pagājušajā gadā tie bija tikai 5%. Lielākā daļa palika tepat Ādažos un ir apmierināti ar izglītības kvalitāti.
Bet skolotāju taču joprojām trūkst?
Skolotāju vakanču mums ir ļoti maz. Esam ieviesuši atbalsta sistēmu, kopš marta pedagogiem kompensējam transporta izdevumus līdz 120 eiro mēnesī.
Kompensācija paredzēta gan sabiedriskā transporta izdevumu segšanai, gan personīgā transportlīdzekļa degvielas izmaksām. Tas ļoti palīdz noturēt pedagogus.
Teicāt, ka jaunu skolu necelsiet, bet būvēsiet tikai korpusu. Taču pašvaldība iegādājās zemi jaunas skolas būvniecībai. Kas notiks ar šo zemesgabalu? Vai tas paliks tukšs?
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Kā man reiz teica kāds vecs, gudrs vīrs, zeme ir vērtība, kurā var ieguldīt, jo to neviens vairs neražo un tās vairāk nekļūst. Šis zemesgabals atrodas stratēģiski ļoti labā vietā pie Podniekiem, blīvi apdzīvotā teritorijā. Zemes cenas kāpj, tāpēc pašvaldība par šo ieguldījumu var būt apmierināta.
Iespējams, tā ir vieta, kur varētu būvēt sporta halli. Kādreiz nākotnē tur varētu būt arī ģimnāzija, taču jāvērtē gan finansējums, gan bērnu skaits.
Tātad tuvāko piecu gadu laikā jaunas skolas, visticamāk, nebūs?
Manā skatījumā, visticamāk, nebūs. Šobrīd mums arī nav finansējuma jaunas skolas būvniecībai.
Šobrīd nav arī ārējās finansējuma programmas. Jāskatās, kādas iespējas piedāvās jaunais Eiropas Savienības plānošanas periods. Varbūt izdosies piesaistīt apjomīgu finansējumu, tad protams, sekosim līdzi.
Ādažos, tāpat kā citviet Pierīgā, sastrēgumstundās ir liela satiksmes slodze. Kā plānojat to mazināt, risināt?
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No rītiem sastrēgumos nākas pastāvēt gan Ādažos, gan Carnikavā. Tas ir saistīts ar bērnu vešanu uz skolām. Iespējams, Ādažos pieļauta vēsturiska kļūda, sākumskolu uzbūvējot pašā centrā. Plūsma tur ir liela, tomēr tā kustas, tāpēc situācija varbūt nav tik slikta.
Viens no uzsāktajiem projektiem ir Attekas ielas turpinājums gar sākumskolu. Projektēšana ir pabeigta, un nākamā gada budžetā paredzēsim tā izbūvi. Tas ļaus veidot apļveida kustību un izbraukt tieši uz Rīgas gatvi. Domāju, ka tas atslogos daļu satiksmes.
Carnikavā paredzēta Smilšu ielas pārbūve. Nezinu, vai tā uzreiz atrisinās problēmas, taču tur izbūvēs kabatas, kur izlaist bērnus. Tas varētu padarīt satiksmi raitāku.
Ceļu programmā ir vēl daudz projektu, kurus noteikti īstenosim. Ceļi ir viena no mūsu prioritātēm, un iedzīvotāji regulāri sūdzas par to kvalitāti. Šogad notiek arī Gaujas ielas un Dadzīšu ielas projektēšana. Tās ir svarīgas satiksmes artērijas.
Par Krastupes ielas pārbūvi esam noslēguši līgumu, un būvniecība jau sākusies. Iedzīvotājiem tas radīs lielas neērtības, taču tās būs jāpacieš līdz darbu pabeigšanai.
Vai apsverat arī mazākus satiksmes organizācijas risinājumus, piemēram, plūsmu novirzīšanu vai luksoforus? Rīgā saistībā ar gaidāmajiem darbiem uz Vanšu tilta tiek apspriesti dažādi veidi, kā novirzīt satiksmi pa citiem ceļiem. Vai līdzīgus risinājumus vērtējat Ādažos?
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Skolu mēs nekur nepārcelsim…
Bet skolai var piebraukt gan no vienas puses, gan otras.
Esam aicinājuši vecākus izlaist bērnus ātrāk, lai atlikušos 500 metrus līdz skolai viņi aizietu kājām. Īsti tas nav strādājis, īpaši sliktos laikapstākļos.
Tāpat šobrīd ir izbūvēts veloceliņš no Kalngales līdz Carnikavai, un aicinām iedzīvotājus braukt ar velosipēdiem. Kamēr laikapstākļi ir labi, pie skolas redzam būtiski vairāk velosipēdu.
Ja runājam par mazāku satiksmes organizēšanu, tad Ādažu pusē apļveida kustības ir visur organizētas. Rīgas gatve ir viena no galvenajām maģistrālajām ielām - visi brauc uz vienu un to pašu viaduktu. Labā ziņa ir tā, ka "Latvijas Valsts ceļi" ir pabeiguši projektēšanu un sola līdz 2028. gada beigām izbūvēt viaduktu pagriezienā uz Carnikavu. Domāju, ka arī tas atslogos satiksmi, jo plūsma sadalīsies uz abiem viaduktiem.
Vēl ir arī Mežaparka ceļa jautājums.
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Tas bija mans nākamais jautājums. Kas šobrīd notiek ar šo ceļu? Cik saprotu, viena daļa ir sakārtota, bet otra atstāta vēlākam laikam. Tas gan bija pirms jūsu stāšanās amatā, taču gadi iet un remonta nav.
Taisnība. Projekts ir sadalīts trīs kārtās. Trešā kārta ir izbūvēta, bet pirmās divas kārtas nav. Visu laiku runājam ar Aizsardzības ministriju. Pavisam nesen mums bija diezgan veiksmīga saruna. Aizsardzības ministrija ir ļoti ieinteresēta pirmās kārtas izbūvē, jo tur ir liela tehnikas plūsma. Tas ir posms no A1 līdz Mežaparka ceļam. Par otrās kārtas īstenošanu, kas ir no krustojuma līdz jau uzbūvētajai daļai, pats Mežaparka ceļš, ministrijas interese ir mazāka.
Sliktā ziņa ir tā, ka nākamgad projektam ir pēdējais gads un tas būtu jāīsteno. Pretējā gadījumā tas būs jāpārprojektē. Šobrīd ceļš ir projektēts ar betona segumu. Tas ir dārgs, taču izturīgāks risinājums un nepieciešams armijas vajadzībām. Ja pa attiecīgo posmu militārā tehnika uz bāzi nebrauc, tur varētu iztikt ar asfalta segumu.
Pēdējā vēstulē, ja nemaldos, piedāvājām pirmo kārtu finansēt proporcijā 30 pret 70 -pašvaldība segtu 30%, bet Aizsardzības ministrija 70%. Par visu projektu kopumā varētu runāt arī par finansējuma sadalījumu 50 pret 50. Vieni paši šo ceļu nebūvēsim, tas ir skaidrs, jo ir dārgi.
Cik kopā varētu maksāt pirmās un otrās kārtas izbūve?
Negribu samelot, bet aptuveni trīs miljoni eiro. Ar Aizsardzības ministriju esam pārrunājuši pirmās kārtas izbūvi betonā, kā arī iespēju reciklēt esošo segumu un sākt projektēšanu līdz šautuves ceļam. To Aizsardzības ministrija piekrīt pilnībā finansēt. Šobrīd tas ir karstais kartupelis, un es ļoti ceru, ka nākamgad to varēs realizēt.
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Cik saprotu, vasarā, īpaši Carnikavā un Gaujas lejtecē, problēmas rada atpūtnieku pieplūdums. Līdzīgi kā Jūrmalā, ceļi kļūst pilnāki. Kā tiekat galā ar šo plūsmu, un kādi risinājumi paredzēti?
Jāsaka, ka šovasar, iespējams, slikto laikapstākļu dēļ problēmas ar automašīnu plūsmu un stāvvietām mēs nenovērojām. Karstās dienās, īpaši brīvdienās, cilvēku pieplūdums, protams, ir liels. Taču mums stāvvietu netrūkst. Vasarā Carnikavā nodevām mobilitātes punktu ar 230 papildu autostāvvietām. Tas nav pie pašas jūras, taču tur var atstāt automašīnu un aiziet kājām.
Tāpat ir sākts arī projekts "Stacija 2.0", un šobrīd notiek projektēšana. Pārmaiņas paredzētas visās sešās Carnikavas pagasta stacijās - Garciemā, Gaujā, Lilastē, Kalngalē, Garupē un Carnikavā. Paredzēts labiekārtot arī stāvlaukumus.
Tātad uzsvars ir uz to, lai cilvēki ar automašīnu aizbrauktu līdz stacijai un tālāk uz Rīgu dotos ar vilcienu?
Jā, projekts "Stacija 2.0" to arī paredz.
Mums ir paredzēta arī veloceliņa projektēšana no Carnikavas līdz Ādažiem gar P1 šoseju. Tas nodrošinātu savienojumu līdz jau minētajam pārvadam Carnikavas pagriezienā. Pārvada otrā pusē veloceliņš jau ir. Tas varbūt nav ļoti labā stāvoklī, taču nākotnē varētu atjaunot arī to. Tāpēc šobrīd neteiktu, ka mums būtu problēmas ar tūristu uzņemšanu. Stāvlaukumu mums ir pietiekami.
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Kāda šobrīd ir situācija Carnikavā? Atceros, ka savulaik vasarā cilvēku skaits tur būtiski pieauga, bet ziemā samazinājās, jo daļa cilvēku atgriezās dzīvot Rīgā. Vai situācija ir izlīdzinājusies, vai arī Carnikava daudziem joprojām ir tikai vasaras dzīvesvieta?
Tendence ir saglabājusies, ka vasarā cilvēku ir vairāk. Mums vēsturiski ir daudz mazdārziņu rajonu, taču tajos arvien vairāk tiek būvētas mājas dzīvošanai visu gadu. Precīzu īpatsvaru grūti nosaukt, bet domāju, ka aptuveni 50% māju šajos rajonos jau ir piemērotas dzīvošanai arī ziemā.
Vai vasarā, pieaugot cilvēku skaitam, nerodas problēmas ar pamatpakalpojumu nodrošināšanu, piemēram, ūdensapgādi?
Nē, vasarnieku pieplūdums šādas problēmas nerada. Ieguvēji, protams, ir veikali un pakalpojumu sniedzēji, viņi šo pieplūdumu jūt. Mēs ar saviem pakalpojumiem noteikti tiekam galā.
Pieminējāt vēsturiski izveidojušos privātos inženiertīklus. Ir dzirdēts par dažādām situācijām ar ūdensvadiem un kanalizāciju, kad nav skaidrs, kam tīkli jāapsaimnieko, jāremontē un jāuztur. Kāda ir situācija jūsu novadā? Vai pašvaldība plāno tos pārņemt, vai arī iedzīvotājiem pašiem tie būtu jāatpērk?
Šķiet, mums ir visi iespējamie varianti, katrā ciemā situācija atšķiras. Podniekos gan tīkli, gan katlumāja pieder privātam uzņēmumam. Tarifu, protams, apstiprina regulators, taču mēs neredzam, kas tieši iekļauts iesniegtajā aprēķinā. Podniekos šobrīd ir dārgākā apkure Latvijā, turklāt šajā vasarā tarifs pieauga par 23%. Tās ir milzīgas summas.
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Iedzīvotāji jau nāk meklēt risinājumus un apsver iespēju katrai mājai izveidot savu katlumāju vai autonomu apkures sistēmu. Tas varētu būt viens no risinājumiem. Varbūt tad arī uzņēmējs būtu gatavs tīklus pārdot. Šobrīd iedzīvotāji viennozīmīgi ir ķīlnieku lomā.
Ādažu centrā situācija ir citāda. Tīkli pieder pašvaldībai, bet siltumu ražo SIA "Balteneko". Pašvaldības kapitālsabiedrība "Namsaimnieks" šo siltumu no uzņēmuma pērk un tālāk piegādā mājām. Līgums ir noslēgts līdz 2031. gadam. Vērtējām iespēju katlu atpirkt, taču summa šķita diezgan liela.
Gāzes katls?
Šķeldas. Ādažos mājas ir nosiltinātas. Savukārt katls ir jaudīgs, tādēļ tiek meklētas iespējas pieslēgt vēl citus patērētājus, lai tas strādātu efektīvāk. Manuprāt, tas ir neefektīvs. Pagājušā ziema gan bija auksta, un tad tas darbojās efektīvi. Taču kopējā tendence ir tāda, ka ziemas kļūst siltākas, un šādos apstākļos tas īsti nestrādā efektīvi. Uzskatu, ka 2031. gadā šo līgumu nevajadzētu pagarināt, un jau laikus jāmeklē alternatīvi risinājumi, piemēram, jāatpērk katls vai jāuzliek modernāka sistēma.
Bet, ja līgumu nepagarināsiet, kā nodrošināsiet apkuri? Pašvaldībai taču nav sava katla.
Katlumāja ir mūsu, bet katls nav mūsu. Ir divas iespējas - katlu atpirkt vai uzstādīt jaunu. Vērtējām arī līguma laušanu, taču šobrīd tas mums nav izdevīgi. Tas ir jautājums par kapitālsabiedrības pārvaldību. Arī audits parādīja, ka līdzšinējā pārvaldība nav bijusi īpaši laba. Kāpēc šāds līgums noslēgts, nezinu, varbūt tobrīd nebija naudas, varbūt bija citi iemesli. Taču pašvaldībai tas nav izdevīgs.
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Dome ir atstādinājusi pašvaldības izpilddirektoru. Kas šajā lietā ir atklāts, un kas notiks tālāk?
Šobrīd daudz informācijas nevaru atklāt, jo izmeklēšana vēl turpinās.
Izmeklēšana notiek pašvaldībā, vai arī ir piesaistītas tiesībsargājošās iestādes?
Ir izveidota komisija un piesaistīts ārpakalpojuma juridiskais birojs, kas izvērtē dokumentus, to apriti un pārējos apstākļus. Pirmais ziņojums, visticamāk, būs nākamnedēļ.
Cik saprotu, izpilddirektors nav atlaists, bet atstādināts līdz visu apstākļu noskaidrošanai. Kādi ir galvenie pārmetumi?
Jā. Saņēmu deputātu iesniegumu, tādu kā trauksmes ziņojumu. Tādēļ sasaucu domes sēdi, izveidojām komisiju un sākām dienesta izmeklēšanu. Galvenie pārkāpumi ir saistīti ar kapitālsabiedrību pārvaldību. Arī audita ziņojumi parāda, ka problēmas tur tiešām ir.
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Izpilddirektora vietniece Inga Reķe jau ir atbrīvojusi no amata "Ādažu ūdens" valdes locekli. Viņš pie mums nebija strādājis ilgi, taču turpināja iepriekš iesākto nesaimniecisko rīcību, piemēram, reprezentācijas izdevumu rēķini bija ļoti lieli, tāpat tarifi bija mākslīgi palielināti.
Vai izpilddirektors nav pietiekami uzraudzījis notiekošo, vai ir to redzējis un ignorējis?
Es ceru, to parādīs ziņojums. Viņa pārziņā ilgstoši bijusi šo kapitālsabiedrību pārvaldība. Tie ir būtiskākie pārkāpumi.
Pašvaldība ir arī mazākuma dalībniece SIA "Jauna skola", kas ir Valdorfa skola. Tur vispār, manuprāt, bijusi bezdarbība. Pašvaldība nav piedalījusies dalībnieku sapulcēs. 2008. gadā mums piederēja 25% kapitāla daļu, bet šobrīd - 14%. Kapitāls ir samazināts, bet dome par to nav saņēmusi ne informāciju, ne ziņojumu.
Kā pašvaldības daļa varēja samazināties bez domes lēmuma?
Ceru, ka pirmais ziņojums to visu izskaidros.
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Vai pēc ziņojuma saņemšanas lemsiet, vai izpilddirektoru atjaunot amatā vai atbrīvot?
Visdrīzāk vēl ir arī iespēja ierosināt disciplinārlietu.
Vai viņš ir apstrīdējis savu atstādināšanu?
Nē, šobrīd neesam saņēmuši nekādu dokumentu par atstādināšanas apstrīdēšanu.
Vai atstādināšanas laikā viņš turpina saņemt algu?
Jā, dome nolēma saglabāt atalgojumu. Tas darīts juridisku apsvērumu dēļ, ņemot vērā iespēju, ka vēlāk viņš būtu jāatjauno amatā.
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Šobrīd daudzviet Latvijā notiek civilās aizsardzības un evakuācijas mācības. Cik gatavs reālai krīzes situācijai ir Ādažu novads?
Tas šobrīd ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kam jāpievērš lielāka uzmanība nekā agrāk, īpaši ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, karu Ukrainā un jaunos apdraudējumus, piemēram, dronus. Jāuzdod sev jautājums, vai esam gatavi jebkurai krīzei. Negribu apgalvot, ka esam gatavi par 100%. Domāju, ka neviena pašvaldība to nevar garantēt. Taču mēs gatavojamies, mācāmies un pilnveidojam savu gatavību. Nesen mācībās "Namejs" tika izspēlētas arī dažādas evakuācijas un darbības. Labs pārbaudījums bija augusta vētra, kad daudzviet nebija ne elektrības, ne sakaru. Īpaši izgaismojās sakaru problēma. Mums solīja, ka sakari bez elektrības darbosies līdz trim stundām, taču tie pazuda jau pēc aptuveni pusotras stundas. Līdz ar to apstājās arī civilās aizsardzības saziņa čatos un pārējā informācijas apmaiņa.
Pat ja pašvaldībai ir ģeneratori un tā var saražot savu elektrību, bez mobilajiem sakariem un interneta informācijas apmaiņa apstājas.
Jā. Šajā reizē gan nebija nepieciešams sasaukt civilās aizsardzības komisiju, situācija nebija tik smaga. Turklāt vētras brīdī būtu bīstami pulcēties un braukt uz kādu no centriem, kur mums ir "Starlink" internets un būtu iespēja reaģēt un informēt sabiedrību. Taču arī iedzīvotājiem sakaru nebija, tāpēc viņiem šīs ziņas būtu grūti saņemt.
Esam šo pieredzi izvērtējuši un strādājam pie risinājuma, kā sazināties šādos apstākļos. Ir atrasts risinājums, kas savienojas ar "Starlink". Precīzu nosaukumu šobrīd nevaru pateikt, bet katram civilās aizsardzības komisijas loceklim būtu tāda kā peidžera ierīce. Tā varētu nodot ziņu un vismaz sasaukt komisiju. Pie tā šobrīd strādājam. Mācības notiek regulāri, arī sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
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Kāda ir situācija ar patvertnēm? Privātmāju īpašniekiem var būt savs pagrabs, bet kur patverties daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem?
Šobrīd mums ir pieci projekti patvertņu labiekārtošanai pašvaldības ēkās. Tās paredzētas skolās, Gaujas ielā 33 domes ēkā, kā arī Stacijas ielā 7, Carnikavā, kā arī Piejūras pirmskolas izglītības iestādē.
Cik cilvēkiem tajās paredzētas vietas?
Kopējo skaitu šobrīd nevaru nosaukt, bet diemžēl visiem vietu nepietiek. Patvertnes plānojam tā, lai tajās varētu patverties tuvāko māju iedzīvotāji.
Vai ir paredzētas programmas daudzdzīvokļu māju pagrabu vai citu telpu pielāgošanai? Rīgā tas savulaik bija aktuāli, taču, šķiet, lielu atsaucību neguva.
Tam visam vajadzīgs finansējums. Turklāt ir jautājums, vai pašvaldība drīkst ieguldīt citam piederošā īpašumā. Šobrīd šādas programmas nav. Cik finansējuma varēsim apgūt, tik arī darīsim. Pašlaik paredzēti šie pieci projekti pašvaldības ēkās.
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Vai mācībās atklājās problēmas ar iedzīvotāju evakuāciju? Vai ir skaidrs, kur cilvēkiem pulcēties un saņemt palīdzību?
Kā jau teicu, manuprāt, neviens šobrīd nevarētu apgalvot, ka ir gatavs par 100%. Viena ir situācija mācībās, kurai tomēr esam zināmā mērā sagatavojušies, bet cita, ja tas notiek realitātē. Pulcēšanās vietas pārbaudījām ar vienu autobusu un nelielu iedzīvotāju lomu izspēli. Arī šoferiem un policistiem bija radīti nelieli sarežģījumi. Reālā situācijā, protams, būtu jārīkojas atbilstoši tā brīža apstākļiem.
Vai militārā poligona tuvums novadam dod papildu drošību vai rada papildu apdraudējumu?
Tas ir labs jautājums, ko arī pats uzdevu Nacionālo bruņoto spēku komandieriem, kad apmeklējām bāzi. Atbilde bija izvairīga, tādēļ es arī centīšos izvairīgi atbildēt. Droši vien ir arī slepena informācija. Man pašam ir daudz jautājumu, tostarp par to, vai ir pretgaisa aizsardzība.
Kāda ir situācija ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm? Vai plānojat kādas izmaiņas?
Šobrīd ar deputātiem par to neesam runājuši, un nav arī izskanējusi nepieciešamība kaut ko mainīt. Savulaik Carnikavas novadā bija 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, ko piemēroja uz iesnieguma pamata. Lai to saņemtu, bija jāraksta iesniegums, un tas radīja lielu administratīvo slogu. Šobrīd novadā ir 50% atlaide, ko piemēro automātiski. Ceru, ka jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis neliks mainīt šo politiku.
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Kāda ir jaunākā informācija par finanšu izlīdzināšanas modeli - vai tas vairāk nāks par labu dotāciju saņēmējiem vai iemaksu veicējiem?
Pēdējā informācija liecina, ka virzība ir uz Rīgas un Pierīgas iemaksu palielināšanu. Savukārt mēs "Rīgas metropolē" esam pasūtījuši pētījumu, lai varētu piedāvāt arī savu, ar datiem pamatotu modeli. Manuprāt, ir negodīgi vienkārši palielināt slogu Rīgai un Pierīgai, kas ir valsts ekonomiskais centrs un dod lielāko pienesumu iekšzemes kopproduktam. Iedzīvotāju skaits Pierīgā pieaug, bet nauda mums tiek atņemta, un mēs netiekam galā. Tajā pašā laikā man šķiet, ka daudzās mazākās pilsētās šo naudu vienkārši apgūst, piemēram, kultūrā un sportā. Paskatāmies uz lielajām sporta komandām, kuras saņem pašvaldību finansējumu - tās ir tieši pašvaldībās, kas saņem dotācijas. Summas ir lielas. Arī kultūras funkciju var izprast dažādi. Var būvēt jaunu kultūras centru, izveidot mākslas galeriju vai finansēt kolektīvus un piesaistīt augstas klases vadītājus.
To redzam arī svētku organizēšanā. Ādažu novadā mums ir Gaujas svētki un Nēģu svētki. Rīkojam publiskos iepirkumus skatuvei, gaismām, skaņai un pārējam aprīkojumam. Taču pilsētās, kas saņem dotācijas un rīko lielus svētkus, skatuves un ekrāni ir krietni lielāki, arī skaņas aprīkojums ir apjomīgāks.
Cik šobrīd maksājat pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā?
Šobrīd aptuveni 7,4 miljonus eiro. Ir skaidrs, ka nevaram domāt tikai par Rīgu un Pierīgu - atbalstam jābūt arī citām pašvaldībām. Mēs esam gatavi dalīties. Jautājums ir par to, vai nauda tiek izlietota mērķēti un pamatoti. Manuprāt, daudzos gadījumos līdzekļi vienkārši tiek apgūti.
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Ik pa laikam izskan priekšlikums mainīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadali par labu pašvaldībām, kur cilvēki strādā, nevis dzīvo. Tas varētu nozīmēt, ka Pierīgai būtu jādalās ar Rīgu, uz kuru daudzi brauc strādāt. Kā jūs raugāties uz šādu risinājumu?
Tas ir plašs jautājums, un būtu vajadzīgi aprēķini, jo arī Ādažos ir daudz darbavietu un liels uzņēmumu sektors. Salīdzinot abus pagastus, Carnikava vēsturiski vairāk bijusi guļamrajons ar piejūras dabas parku, savukārt Ādažos ir daudz uzņēmumu, arī labi pelnošu. Domāju, ka mūsu gadījumā tas varētu izlīdzināties, taču bez aprēķiniem ir grūti pateikt.
Šogad vētra izjauca Nēģu svētkus. Kā izdevās atrisināt situāciju ar līgumiem un māksliniekiem? Vai pašvaldībai radās zaudējumi?
Zaudējumi viennozīmīgi ir. Šajā situācijā neviens nebija ieguvējs. Arī daļa mazo uzņēmēju jau bija saražojuši produkciju un gatavojās braukt tirgoties.
No pašvaldības viedokļa lielāko daļu līgumu pārcēlām uz nākamo gadu, rēķinoties ar iespējamu sadārdzinājumu līdz 10%. Arī ar lielāko daļu mākslinieku panācām šādu vienošanos, lai gan ne ar visiem. Daļu iecerētā īstenojām 19. septembrī rīkotajos pilsētas svētkos, piemēram, tirgu. Viens no sākotnējā programmā paredzētajiem māksliniekiem, kura uzstāšanos nevarējām pārcelt uz nākamo gadu, bija ļoti pretimnākošs un uzstājās 19. septembrī. Par to papildus nemaksājām.
Arī apsardzes pakalpojumu izdevās pārcelt. Zaudējumi radās par pakalpojumiem, kas jau bija sniegti, skatuve bija uzcelta un tualetes atvestas.
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Cik lieli ir zaudējumi?
Precīzu summu šobrīd nevaru pateikt, man nav pieejami dati. Kopējais plānotais svētku budžets, ja nemaldos, bija 150 000 eiro. Zaudējumi katrā ziņā ir mērāmi tūkstošos eiro.
Kāda šobrīd ir situācija pēc traģiskā suņu uzbrukuma bērniem? Kā klājas cietušajiem un viņu ģimenēm, un kas notiek ar suņiem un to īpašnieci?
Tas bija traģisks notikums mūsu novadā. Ļoti ceru, ka visiem bērniem veselība ir uzlabojusies un viss ir kārtībā. Sociālais dienests sniedz psiholoģisko palīdzību cietušajiem bērniem, viņu vecākiem un arī pedagogiem. Par to, kas šobrīd notiek ar suņiem un to saimnieci, man nav informācijas. Ir sākts kriminālprocess, un lieta ir Valsts policijas pārziņā. Droši vien būs tiesvedības, un kā jau izskanējis plašsaziņas līdzekļos, ir piesaistīti advokāti. Carnikavas iedzīvotāji šobrīd ir ļoti aktīvi un ziņo par katru suni. Pašvaldības policija reaģē, un tās darba apjoms viennozīmīgi ir pieaudzis. Lielākā daļa šo suņu sabiedrībai nav bīstami, taču šis gadījums, protams, liek pievērst lielāku uzmanību.
Vai tiek plānoti jauni saistošie noteikumi vai stingrākas prasības suņu īpašniekiem?
Veicām vairākas darbības. Vispirms rīkojām apmācības pedagogiem un iesaistījām arī bērnus. Kinologs ar suņiem apmeklēja visas izglītības iestādes, rādīja un stāstīja, kā rīkoties, sastopot suni. Tie bija ļoti vērtīgi padomi. Iesaku arī citām pašvaldībām to ņemt vērā un ik pa laikam šīs zināšanas atgādināt. Manuprāt, tā iespējams laikus novērst nepatikšanas. Apsvērām arī saistošo noteikumu izmaiņas, taču stingrākas prasības suņu turētājiem tika noteiktas valsts līmenī ar Ministru kabineta noteikumiem. Tāpat pārskatījām bērnudārzu pastaigu maršrutus, lai nepieciešamības gadījumā pašvaldības policija varētu piekļūt jebkurai maršruta vietai. Maršruti bija saskaņoti arī iepriekš un tika uzskatīti par drošiem, taču pārskatījām tos vēlreiz.
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Vai bērnudārza līmenī ir konstatēti kādi pārkāpumi?
Nē, pārkāpumi nav konstatēti. Dodoties ārā, darbinieces bija atzīmējušas plānoto maršrutu, un tas bija saskaņots. Bērnudārzs "Riekstiņš" darbojas vairāk nekā 30 gadus, un bērni šādās pastaigās ir gājuši visu laiku. Protams, ir jautājums, vai bērniem jāstaigā gar privātmāju žogiem, kur var būt suņi. Taču pastaigas ir arī izglītošanās process, bērni mācās šķērsot ielu, pazīt ceļa zīmes un pievērst uzmanību automašīnām.
Kā klājas audzinātājai un auklītei? Vai viņas turpina strādāt? Cik saprotu, uzbrukumā cieta arī viena no darbiniecēm.
Šajā notikumā cieta abas darbinieces, un abām tika sniegta psiholoģiskā palīdzība. Tā sniegta arī iestādes vadībai, kas pēc tam atsteidzās palīgā. Viņas turpina strādāt un ir stipras. Esmu izvērtējis viņu rīcību, viņas tiešām rīkojās drošsirdīgi. Izmaksājām arī naudas kompensāciju.