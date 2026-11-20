Pļavniekos no daudzdzīvokļu nama balkona izkritusi un gājusi bojā 16 gadus veca meitene
Piektdienas rītā Rīgā, Pļavniekos, noticis traģisks negadījums – no kāda daudzdzīvokļu nama balkona izkritusi un gājusi bojā 16 gadus veca meitene, portālam Jauns.lv apstiprināja Valsts policijā.
Sākotnēji Valsts policija informēja, ka saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13. nodaļas, kas paredz atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību un dzīvību.
Vēlāk policija precizēja, ka bojāgājusī persona ir sieviešu dzimuma un viņai bija 16 gadi. Pašlaik nekas neliecinot par noziedzīgu nodarījumu. Lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus, nozīmētas ekspertīzes, un izmeklēšana turpinās.
Plašāku informāciju par notikušo Valsts policija pagaidām nesniedz.
Kur meklēt palīdzību?
Krīzes tālruņa 116123 projekta vadītāja Kristīne Circene norāda, ka krīzē nonācis cilvēks atbalstu var meklēt gan pie ģimenes, gan draugiem, gan speciālistiem. Krīzes brīdī iedzīvotājiem ir pieejams diennakts Skalbes Krīžu tālrunis 67222922 (vai 27722292), kurš darbojas visu diennakti, un kurā iedzīvotājiem iespējams anonīmi izklāstīt savus pārdzīvojumus un saņemt esmocionālo atbalstu no īpaši apmācītiem speciālistiem.
Tāpat visā Eiropas Savienībā iedzīvotājiem pieejams krīžu tālrunis 116123, kurā iespējams saņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, vai arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. Palīdzības tālrunis bērniem un pusaudžiem ir sekojošs: 116111.
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"Ja Jums ir domas par pašnāvību, nekautrējieties par to runāt ar sev tuviem cilvēkiem un vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem - ģimenes ārsta, psihiatra, psihologa, psihoterapeita, krīzes centra speciālista vai sociālā darbinieka," aicina Nacionālais psihiskās veselības centrs. Biedrība “Saules zīmes” piedāvā atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju katru sestdienu un svētdienu. Kā arī sniedz privātas konsultācijas pacientiem un to tuviniekiem: tālr.26123019 (no plkst. 10.00 – 19.00) .