Uzmanību uz ceļiem! Šonakt tie vietumis kļūs slideni apledojuma un sniega dēļ
Ziemas elpa kļūst aizvien jūtamāka, un naktī uz sestdienu vietām Latvijā autoceļi kļūs slideni apledojuma un sniega dēļ, prognozē sinoptiķi.
Gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies. Daudzviet īslaicīgi līs un snigs, vietām Kurzemē nokrišņi būs stipri. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidrietumu vējš, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs -2..+2 grādi, piekrastē - līdz +4 grādiem.
Sestdien būs lielākoties mākoņains laiks, gaidāms lietus un sniegs, vietām Kurzemē un Vidzemē stipri nokrišņi. Dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, piekrastē - līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +1..+6 grādi.
Rīgā naktī palielināsies mākoņu daudzums, nav gaidāmi būtiski nokrišņi, pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaiss atdzisīs līdz 0, +1 grādam. Dienā palaikam līs, iespējams slapjš sniegs, dienvidrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 13 metriem sekundē un maksimālā temperatūra būs +4 grādi.