“Milzīgs akmens no pleciem novēlies!” Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš dalās sajūtās pēc kriminālprocesa izbeigšanas
Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš pēc ziņas par kriminālprocesa izbeigšanu pret viņu nācis klajā ar video, kurā dalās savās sajūtās un pateicas cilvēkiem, kuri šajā laikā viņu atbalstījuši. Viņš atzīst, ka tagad jūtas atvieglots un varēs brīvāk turpināt savu darbu.
Kriminālprocess pret mani ir izbeigts. Paldies visiem tiem, kuri mani atbalstīja, un visiem tiem cilvēkiem, uzņēmumiem, advokātu birojiem un pārējiem, kuri piedāvāja man savu palīdzību. Paldies arī tiem, kuri turēja par mani īkšķus. Ir milzīgs akmens no pleciem novēlies,” video saka Strazdiņš. Viņš norāda, ka tagad varēs brīvāk strādāt pie satura veidošanas un informēt sabiedrību.
Kā iepriekš ziņots, Valsts policija 2026. gada 26. jūnijā sāka kriminālprocesu par kiberuzbrukumu AS “Latvijas valsts meži” automatizētās datu apstrādes sistēmām, kurām tika nesankcionēti piekļūts un kuru dati tika šifrēti.
Izmeklēšanas gaitā policija konstatēja, ka kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš, kurš nebija saistīts ar cietušo uzņēmumu, patvaļīgi iesaistījies saziņā ar personu, kura uzdevās par kiberuzbrucēju. Sarunas laikā viņš apspriedis izpirkuma maksas jautājumu, uzdodoties par cietušā uzņēmuma pilnvarotu pārstāvi, lai gan šāds pilnvarojums viņam nebija piešķirts.
29. jūnijā Strazdiņam tika piešķirts procesuālais statuss – persona, pret kuru sākts kriminālprocess. Viņš netika aizturēts, un viņam netika piemēroti ierobežojoši piespiedu līdzekļi.
Valsts policija 19. novembrī pieņēma lēmumu izbeigt kriminālprocesu daļā pret Strazdiņu. Policija skaidroja, ka viņa darbības tika savlaicīgi pārtrauktas, nepieļaujot iespējamas negatīvas sekas izmeklēšanai, turklāt ar tām šajā gadījumā netika nodarīts būtisks kaitējums cietušā interesēm.
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Vienlaikus policija turpina izmeklēšanu par pašu kiberuzbrukumu “Latvijas valsts mežiem” un uzsver, ka ekspertu iesaistei šādu incidentu risināšanā jābūt iepriekš saskaņotai ar izmeklēšanu.