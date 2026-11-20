Titullomā Baiba Broka - Jaunais Rīgas teātris iestudē “Bagāžu”
2026. gadu Jaunais Rīgas teātris noslēgs ar pirmizrādi Mazajā zālē — 2. decembrī pie skatītājiem nonāks režisora Gata Šmita izrāde “Bagāža”, kas veidota pēc austriešu rakstnieces Monikas Helferes tāda paša nosaukuma romāna.
Iniciatīva iestudēt romānu nāca no aktrises Baibas Brokas: “Es jau sen gribēju izstāstīt stāstu par sievieti visos viņas dzīves aspektos — pretrunās, kaislībā, pienākumā, iekārē, radošās mokās, mīlestībā, nosodījumā, sāpēs, laimē —, un Monikas Helferes romānā “Bagāža” es ieraudzīju iespēju to izdarīt — izstāstīt un izdzīvot neviennozīmīgu stāstu bez liekas moralizēšanas.”
Stāsta autore Monika Helfere (1947–2026) starptautisko atzinību saņēma, kad viņai jau bija pāri septiņdesmit. Autores pirmā grāmata “Patiesībā es piedzimu sniegā” iznāca 1977. gadā. Tai sekoja romāni, bērnu grāmatas, lugas, ko atzinīgi novērtēja vācu valodā lasošie. Taču plaši pazīstama Monika Helfere kļuva pēc autobiogrāfiskā romāna “Bagāža” iznākšanas 2020. gadā, kas bija veltīts rakstnieces vecākiem un vecvecākiem. Monika Helfere ir saņēmusi daudzas literārās balvas, arī Austrijas Literatūras atzinības balvu (Österreichischen Würdigungspreis für Literatur), Soloturnas literatūras balvu (Solothurner Literaturpreis), Bavārijas grāmatu balvu, Shubart literāro balvu, Viduseiropas literāro balvu Angelus, Bokačo balvu par labāko stāstu. Monika Helfere turpināja rakstīt līdz sava mūža beigām. Šī gada 2. augusts rakstniecei kļuva liktenīgs – viņa krita savā dārzā, un kritiens atnesa nāvi.
Romāna "Bagāža" pasaule pārsteidz, pārņem savā varā un atstāj dziļu nospiedumu ilgi pēc tā izlasīšanas, jo ar savu raupjo, patieso un lakonisko formu uzjunda tik ļoti atpazīstamas un katrā no mums mītošas izjūtas. Stāsta pasauli apdzīvo neparasta, mazliet mežonīga ģimene, saukta par Bagāžu. Notikumi risinās Pirmā pasaules kara ēnā, kas gan nežēlīgi izšķir cilvēkus, gan citus saved kopā fatālā kaislībā.
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Režisors Gatis Šmits par izrādi papildina: “Izrāde ir par rakstnieci un romānu, kas rodas viņas iztēlē. Tas dod retu iespēju brīvi pārvietoties starp realitāti, vēsturiskām liecībām un iztēles ainām, pētīt atmiņas neuzticamo dabu un, iespējams, atrisināt kādu senu ģimenes noslēpumu.”
Iestudējuma scenogrāfs un kostīmu mākslinieks – Rūdolfs Baltiņš. Gaismu mākslinieks – Mareks Lužinskis. Lomās — Baiba Broka un Toms Liepājnieks. Pirmizrāde — 2026. gada 2. decembrī Jaunā Rīgas teātra Mazajā zālē. Biļetes uz izrādēm novembrī, decembrī un janvārī ir izpārdotas. Biļetes uz februāra izrādēm būs pieejamas no 15. decembra.