Jūrmalas izglītības iestādēs notiek profilaktiskie reidi.
Novadu ziņas
Šodien 14:08
Cīņā pret aizliegtajām vielām iesaistās četrkājainie draugi: policija dodas reidos pa Jūrmalas skolām
Jūrmalas izglītības iestādēs notiek profilaktiskie reidi, kuros pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policiju un tās dienesta suņiem, piektdien sociālajā tīklā „Facebook” informēja Jūrmalas pašvaldības policija.
Pārbaužu laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai skolēni neienestu aizliegtus priekšmetus un vielas — tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes, kā arī narkotiskās un citas apreibinošās vielas.
Reidu mērķis ir novērst šo vielu lietošanu un izplatību nepilngadīgo vidū. Abas iestādes regulāri veic preventīvo darbu, lai kopīgi rūpētos par drošu vidi pilsētas skolās.