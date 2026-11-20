Prezentēts VV fonda mākslas kolekcijas katalogs
19. novembrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tika prezentēts VV fonda mākslas kolekcijas pirmais katalogs “Baltic Voices, Global Conversations”, kas tapis ...
FOTO: Rīgā prezentēts VV fonda kolekcijas pirmais katalogs ar 30 Baltijas mākslinieku darbiem
Ceturtdien, 19. novembrī, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tika prezentēts VV fonda mākslas kolekcijas pirmais katalogs “Baltic Voices, Global Conversations”, kas tapis sadarbībā ar vienu no pasaulē atzītākajām Itālijas mākslas grāmatu izdevniecībām “Skira”.
Izdevumā apkopoti 30 Baltijas mākslinieku darbi, atklājot laikmetīgās mākslas daudzveidību un tās attīstību mūsu reģionā no 20. gadsimta 80. gadiem līdz pat mūsdienām. Katalogs ne tikai iepazīstina starptautisko auditoriju ar Baltijas mākslu, bet arī izceļ reģiona mākslinieku starpdisciplinaritāti. “Baltic Voices, Global Conversations” tapšanā aicināti 30 vietējie un starptautiskie mākslas profesionāļi, kuri radījuši jaunus literārus autordarbus, kas tieši mijiedarbojas ar kolekcijā iekļauto mākslinieku daiļradi.
Mākslas kolekcijas vērtību veido ne tikai tajā apkopotie mākslas darbi
VV fonda pieeja mākslas kolekcionēšanai atšķiras no tradicionālās izpratnes par kolekciju kā mākslas darbu uzkrāšanu. Fonds tiecas veidot dzīvu, savstarpēji saistītu radošo ekosistēmu, kurā nozīmīga ir mākslinieku atbalstīšana, viņu ideju attīstīšana un iespēju radīšana jauniem radošiem procesiem.
“Mākslas kolekcijas vērtību veido ne tikai tajā apkopotie mākslas darbi, bet arī iespēja tos padarīt pieejamus plašākai sabiedrībai. Nereti mākslas darbi atrodas kolekcionāru privātajās mājās vai birojos, kur tos var novērtēt vien ierobežots cilvēku loks. Tāpēc ir būtiski domāt par to, kā kolekcijas attīstīt, papildināt un veicināt to pieejamību. Viens no veidiem, kā to panākt, ir starptautisku sadarbību veidošana un iesaistīšanās plašākā mākslas dialogā. Ar šo katalogu vēlamies izcelt Baltijas māksliniekus starptautiskā kontekstā, nostādot viņu darbus līdzās pasaulē atzītu mākslinieku veikumiem un apliecinot, ka arī mūsu reģions sniedz nozīmīgu ieguldījumu globālajā laikmetīgās mākslas ainā. Šī mērķa īstenošanai fonds par partneri izvēlējās starptautiski atzīto Itālijas mākslas grāmatu izdevniecību “Skira”. Mums ir īpašs pagodinājums, ka šāda mēroga izdevniecība ir izvēlējusies izdot katalogu, kurā apkopoti fonda kolekcijā pārstāvētie Baltijas mākslinieku darbi. Tas ir līdz šim nebijis notikums Baltijas mākslas vēsturē,” stāsta Vita Liberte, mākslas mecenāte un VV fonda dibinātāja.
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Kataloga atklāšanas pasākumā apmeklētājiem bija iespējams baudīt audiovizuālas performances. Komponistes Annas Fišeres skaņdarbs “Mundus Invisiblis” izskanēja “Sinfonietta Riga” stīgu kvarteta izpildījumā, to papildinot lietuviešu mākslinieces Emīlijas Škarnulītes (Emīlija Škarnulyte) video darbam. Tāpat arī kataloga atklāšanā tika iekļauti eksperimentālās teātra izrādes “Ummis un Lobēlija” fragmenti – komponists Ernests Valts Circenis atskaņoja izrādei īpaši radīto skaņdarbu kopā ar Katrīnas Neiburgas video darbu.
Baltijas māksla starptautiskā kontekstā
1928. gadā Šveicē dibinātā izdevniecība “Skira” gandrīz gadsimta garumā ir dokumentējusi mākslas vēsturi, sadarbojoties ar tādiem māksliniekiem kā Pablo Pikaso (Pablo Picasso), Anrī Matiss (Henri Matisse) un Salvadors Dalī (Salvador Dalí). Tās izdevumu lokā ir arī tādi mūsdienu mākslinieki kā Marina Abramoviča (Marina Abramović) un Viljams Kentridžs (William Kentridge), kā arī modes dizainere Elza Skaparelli (Elsa Schiaparelli). Starp izdevniecības sadarbības partneriem ir vairāki no pasaules vadošajiem mākslas muzejiem, tostarp Luvras muzejs (Musée du Louvre) un Orsē muzejs (Musée d’Orsay). Kopš 20. gadsimta 90. gadu vidus izdevniecības galvenā mītne atrodas Milānā, Itālijā, bet tās filiāle – Parīzē, Francijā.
“Gandrīz gadsimtu “Skira” aicina lasītājus atklāt mākslu dažādos mākslas virzienos, reģionos un laikmetos, izdodot grāmatas, kurās apvienota zinātniskā pētniecība, augstas redakcionālās ambīcijas un izsmalcināta dizaina pieeja. Sadarbība ar VV fondu, veidojot tā kolekcijas pirmo izdevumu “Baltic Voices, Global Conversations”, ir bijusi vērtīga iespēja turpināt šo tradīciju. Grāmata atklāj daudzveidīgu un dinamisku mākslas vidi, ko raksturo izteikta radošā identitāte un eksperimentētāja gars. VV fonda apņemšanās atbalstīt šos māksliniekus un veicināt viņu starptautisko atpazīstamību sasaucas ar mūsu mērķi iepazīstināt lasītājus visā pasaulē ar unikāliem mākslinieciskajiem skatījumiem,” sadarbību ar fondu komentē Edoardo Giconi (Edoardo Ghizzoni), “Skira” biznesa attīstības vadītājs. “Iedvesmojoties no fonda un redaktores Elīzas Ramzas vīzijas, aicinājām māksliniekus un rakstniekus radīt oriģinālas interpretācijas par 30 grāmatā pārstāvēto mākslinieku daiļradi. Šie autordarbi veido intīmu dialogu starp dažādām disciplīnām, piešķirot izdevumam personisku un emocionālu dziļumu. Apvienojumā ar Valtera Kalsera drosmīgo un netradicionālo dizainu tie padara šo izdevumu par patstāvīgu māksliniecisku vēstījumu. Ceram, ka šis projekts iezīmēs ilgstošas sadarbības sākumu ar VV fondu un padziļinātu iepazīšanos ar Baltijas mākslas vidi, kuras daudzveidība un talants ir pelnījuši plašu starptautisku atzinību.”
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Katalogs kā saruna starp māksliniekiem un dažādu radošo nozaru pārstāvjiem
Katologā apkopoti 30 mākslinieku darbi, kuru radošā darbība aptver dažādus mākslas izpausmes veidus – glezniecību, tēlniecību, instalāciju mākslu, performanci, video un mūziku. Aptuveni trešdaļa no māksliniekiem šobrīd dzīvo ārpus Baltijas. Viņu atšķirīgie skatījumi un radošās pieejas atklāj laikmetīgo mākslu kā nepārtraukti mainīgu vidi.
Tāpat katalogā par katru no māksliniekiem raksta cits autors. Viņu vidū ir kuratori, filozofi, rakstnieki un kultūras institūciju vadītāji, kuri piedāvā savu skatījumu par konkrētā mākslinieka daiļradi. Autoriem bija dota brīvība izvēlēties, kādā formā to atklāt – tā varēja būt vēstule, dzejolis, pārdomas par vienu konkrētu darbu vai plašāks vēstījums par mākslinieka radošo praksi.
Sadarbība un savstarpēja ideju apmaiņa ir būtiska arī ikdienā. Viens no piemēriem ir fonda izveidotā mākslinieku rezidence Pāvilostā “PAiR”, kurā mākslinieki un citu radošo jomu pārstāvji pavada laiku, attīstot savus projektus, iepazīstot apkārtējo vidi un, ja rodas iespēja, sadarbojoties ar vietējo kopienu. Aptuveni puse katalogā iekļauto mākslinieku ir bijuši šajā rezidencē. Tādējādi fonds atbalsta māksliniekus jau radošā procesa sākumā, kad idejas vēl tikai veidojas.
Kataloga “Baltic Voices, Global Conversations” komanda
Redaktori: Elīza Elizabete Ramza, Vita Liberte, Vilnis Štrams
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Grafiskais dizains: Valters Kalsers
Ievada autore: Šelda Puķīte
Tulkojumi, valodas redakcija: Valts Miķelsons Guna Kalniņa Terēze Svilāne
Mākslinieki: Amanda Ziemele, Anastasia Sosunova, Andris Eglītis, Daiga Grantiņa, Egle Jauncems, Emilija Škarnulytė, Ernests Circenis, Ieva Epnere, Ieva Putniņa, Indriķis Ģelzis, Inga Meldere, Jaan Toomik, Jaanus Samma, Jānis Dzirnieks, Katja Novitskova, Kris Lemsalu, Krišs Salmanis, Krista Vindberga, Laura Põld, Maija Kurševa, MAREUNROL’S, Merike Estna, Miķelis Fišers, Orbīta, Paula Zvane, Robertas Narkus, Romans Korovins, Sarmīte Māliņa, Uta Bekaia, Viktors Timofejevs.
Autori: Agnese Krivade, Anda Kļaviņa, Anna Laganovska, Ann Mirjam Vaikla, Aurēlija Auzere, Auguste Petre, Benjamin Thorel, Brigita Reinert, Claire Contamine, Daniela Zālīte, Emīls Zavelis, Evarts Melnalksnis, Igors Gubenko, Ingrid Luquet-Gad, Jānis Gaņģis, Juste Kostikovaite, Kaspars Groševs, Lilian Hiob-Küttis, Maria Arusoo, Merilin Talumaa, Monika Lipšic, Paulius Andriuškevičius, Rinalds Onckulis, Rūdis Bebrišs, Sanna Almajedi, Sofija Kozlova, Toms Babincevs, Tomass Stepiņš, Zane Onckule, Žanete Liekīte.
Pasākums bija iecerēts kā sava veida grāmatas priekšskatījums, jo izdevniecība grāmatu savā tīklā oficiāli laidīs klajā 2027. gada pavasarī. Vienlaikus tā bija iespēja jau iepriekš iepazīstināt Baltijas scēnu ar gaidāmo izdevumu un atzīmēt šo notikumu arī reģionā. Grāmatas teksta tulkojums latviešu valodā brīvpieejams VV fonda mājaslapā: https://vvfoundation.org/lv/publikacijas/.