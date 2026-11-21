Latvija svin 108. dzimšanas dienu, GTA VI pārspēj rekordus un godināti mūsu iedvesmojošākie līdzcilvēki. Aizejošās nedēļas pozitīvās ziņas
Aizejošā nedēļa Latvijā aizritēja patriotiskā un svinīgā noskaņā, atzīmējot mūsu valsts 108. dzimšanas dienu un godinot labestīgākos, drosmīgākos, gudrākos un iedvesmojošākos līdzcilvēkus. Tikmēr pasaulē netrūka pārsteidzošu panākumu, ilgi gaidītu notikumu un stāstu, kas daudziem lika pasmaidīt.
Latvijas valsts svētki šonedēļ pulcēja gan valsts augstākās amatpersonas, gan sabiedrībā zināmas personības. Krāšņi tērpi un svinīga atmosfēra valdīja gan 18. novembra koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī, gan Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā Rīgas pilī. Īpaši sirsnīgā gaisotnē tika godināti arī desmit “Latvijas Lepnuma” laureāti, kuru drosme, labestība un nesavtīgā palīdzība līdzcilvēkiem iedvesmojusi daudzus. Savukārt militārajā parādē par amizantu mirkli parūpējās Ministru prezidenta Andra Kulberga trīsgadīgais dēls, kurš mazākos militāros transportlīdzekļus nodēvēja par “tanku bērniņiem”.
Lepnumu par Latviju vairoja arī piecu skolēnu spožā uzvara starptautiskajā matemātikas olimpiādē, kur mūsu komanda pēc 13 gadu pārtraukuma atkal izcīnīja pirmo vietu. Tikmēr īpašu atzinību saņēma Latvijas labākie pedagogi, kuri tika godināti ceremonijā “Latvijas Gada skolotājs 2026”. Priecīgas ziņas pienāca arī par deviņus gadus veco kaķeni Anci, kura bija nonākusi valsts izsolē, bet nu viņai atradies jauns saimnieks.
Nedēļas laikā netrūka arī citu nozīmīgu notikumu – Saeima apstiprināja jauno valdību, bet sabiedrībā sākta parakstu vākšana par bezmaksas autostāvvietām pie valsts slimnīcām.
Pasaulē tikmēr lielāko ažiotāžu izklaides industrijā izraisīja 13 gadus gaidītās videospēles “Grand Theft Auto VI” iznākšana, kas jau pirmajā dienā pārspēja iespaidīgus pārdošanas rekordus. Vēl viens ievērojams notikums bija mākslīgā intelekta uzņēmuma “Anthropic” spožā debija biržā, pēc kuras teju visi tā darbinieki kļuva par miljonāriem. Holivudā īpaši aizkustinošu brīdi piedzīvoja leģendārā aktrise Glena Klouza, kura pēc vairāk nekā 40 gadu ilgas gaidīšanas beidzot saņēma savu pirmo goda “Oskaru”. Savukārt politiskajā arēnā uzmanību piesaistīja Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam izrādītā demonstratīvā necieņa Ķīnā, bet Polijā drošības dienestiem izdevās novērst Krievijas plānotu uzbrukumu, kas varēja prasīt daudzu cilvēku dzīvības.
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Ja kaut kas no minētā paskrējis garām, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz aizvadītās nedēļas sirsnīgākajām, spilgtākajām un pārsteidzošākajām pozitīvajām ziņām.