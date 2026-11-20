Miķelis Fišers LNMM atklās līdz šim apjomīgāko personālizstādi “Baisais mantojums”
No 2026. gada 5. decembra līdz 2027. gada 18. aprīlim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Lielajā zālē būs apskatāma mākslinieka un scenogrāfa Miķeļa Fišera līdz šim apjomīgākā personālizstāde “Baisais mantojums”.
Kopš 20. gadsimta 90. gadiem Miķelis Fišers savā mākslinieciskajā praksē pievērsies paralēlo pasauļu un vēstures liecību vizuālai analīzei, apvienojot to ar asu ironiju un kritisku redzējumu par sociālajiem, politiskajiem un civilizācijas procesiem. Izstāde aktualizē civilizāciju kā vēsturisku, sociālu un idejisku sistēmu, kas nosaka sabiedrības izpratni par pasauli, tās vērtībām un eksistences pamatiem. Sociālā vide Fišera mākslā atklājas kā dinamiska un pretrunīga struktūra, kurā savijas vēsture, mīti, ideoloģijas un ikdienas realitāte, rosinot refleksiju par mūsdienu pasaules izaicinājumiem un cilvēka atbildību tajā.
Izstāde veidota kā vairākas savstarpēji saistītas ekspozīcijas zonas, kas iezīmē autoram svarīgās tēmas un mākslinieciskās pieejas. Prologa daļā izvietotie objekti un mākslas darbi funkcionē kā artefakti, ļaujot izsekot Fišera daiļrades sākumpunktiem. Lielajā zālē koncentrēta mākslinieka pēdējo gadu gleznieciskā prakse, kurā būtiska nozīme ir darbu apjomam – gan fiziskajam, gan saturiskajam. Fišera radītās metapasaules ir garīgas un utopiskas telpas, kurās norisinās no cilvēka neatkarīgi procesi. Izstādes apmeklētājs kļūst gan par šo procesu novērotāju, gan dalībnieku.
Glezniecībā dzimušās paralēlās un sirreālās pasaules iziet ārpus audekla robežām, iemiesojoties arī fiziskos objektos un skulptūrās, kas tapušas īpaši “Baisajam mantojumam”. Granīta objektu instalācija “POP UP artefakti” pievērš uzmanību materialitātes lomai un mākslas potenciālajai ilgmūžībai, reizē atgādinot par tās iespējamo zudumu. Šajā ekspozīcijas daļā īpaši spilgti izskan izstādes centrālais jautājums: ko mēs atstājam pēc sevis? Un kas ir tas, ko mūsdienu cilvēks mantojis no iepriekšējām civilizācijām? Noslēguma daļā Fišers pie šiem jautājumiem atgriežas, izmantojot kokgriezumu sēriju un skaņas instalāciju megalītos.
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Vienlaikus izstāde kļūst par platformu plašākai sarunai par laikmetīgās mākslas vietu Latvijas kultūras mantojumā. Ekspozīcijā mākslinieka jau zināmais veikums sastopas un koķetē ar pilnīgi jauniem darbiem, rosinot domāt par laikmetīgās mākslas pieejamību un tās nodošanu nākamajām paaudzēm, pievēršoties arī mākslas nozares profesionāļu un sabiedrības atbildībai par šodien radītā saglabāšanu.
Izstādes norisi papildinās publiskā programma, kuras uzmanības centrā būs pieejamība, izglītība un dialogs. Tās mērķis ir padziļināt izstādes satura izpratni, paplašināt mākslas interpretācijas iespējas un veidot izstādi par domāšanas un diskusijas telpu.
Par mākslinieku
Miķelis Fišers (1970) ir latviešu mākslinieks un scenogrāfs, viens no savas paaudzes spilgtākajiem autoriem. Viņš sarīkojis vairāk nekā 20 personālizstādes Latvijā, Lielbritānijā un citviet Eiropā. 2015. gadā par personālizstādi “Netaisnība” saņēmis Purvīša balvu, savukārt 2017. gadā pārstāvējis Latviju 57. Venēcijas mākslas biennālē ar izstādi “Kas slikts var notikt / What Can Go Wrong”. Mākslinieks veidojis arī scenogrāfiju vairākiem Latvijas teātru iestudējumiem, apliecinot interesi par telpu kā daudzslāņainu un konceptuāli ietilpīgu mediju.
Miķeļa Fišera radošo interešu centrā ir realitātes trauslums un tās uztveres robežas. Apokaliptiskas alūzijas kalpo kā instruments, lai, abstrahējoties starpgalaktiskā un transdimensionālā mērogā, reflektētu par mūsdienu civilizācijas kritiskajiem stāvokļiem. Pats mākslinieks savu pētniecību raksturo kā “postmoderno neoapokaliptoloģiju”. Viņa darbos savijas vīzijas un murgi, radot skatītājam neierastu, robežstāvoklim pietuvinātu pieredzi.