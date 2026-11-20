Uz Jelgavas šosejas notikusi smaga trīs automašīnu sadursme.
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Šodien 13:30
VIDEO: uz Jelgavas šosejas notikusi smaga trīs automašīnu sadursme - spēkrati pamatīgi sabojāti
Piektdienas rītā uz Jelgavas šosejas notikusi trīs automašīnu sadursme, kurā spēkrati guvuši ievērojamus bojājumus.
Kā vēsta vietne “Sadursme”, avārija notikusi ap plkst. 9.00 uz autoceļa A8 (Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža) 52. kilometrā, krustojumā ar autoceļu V1054 pie pagrieziena uz Vircavu.
Sadursmē iesaistītas trīs automašīnas. Pēc negadījuma uz brauktuves bija izkaisītas transportlīdzekļu atlūzas, bet automašīnas guvušas ievērojamus bojājumus.
Negadījuma vietā ieradās operatīvie dienesti. Pašlaik nav zināms, vai avārijā kāds guvis traumas.
Jauns.lv sazinājās ar Valsts policiju, lai noskaidrotu precīzākus negadījuma apstākļus un informāciju par iespējami cietušajiem. Ziņa tiks papildināta.