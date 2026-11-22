Restaurators Aigars Pilenieks saglābis vēsturisku komponista Jāzepa Vītola mēbeli
Pieredzējušais koka, antīko mēbeļu un sakrālo priekšmetu restaurators un mēbeļu galdnieks Aigars Pilenieks nesen restaurēto Jāzepa Vītola sekreteru uzskata par ...
FOTO: restaurators Aigars Pilenieks saglābis vēsturisku komponista Jāzepa Vītola mēbeli
Pieredzējušais koka, antīko mēbeļu un sakrālo priekšmetu restaurators un mēbeļu galdnieks Aigars Pilenieks nesen restaurēto Jāzepa Vītola sekreteru uzskata par īpašu vēsturisku liecību. Viņam ir gandarījums, ka šis priekšmets saglabāts arī nākamajām paaudzēm.
Restaurācijas gaitā atklājies, ka pat šķietami parasta mēbele var glabāt noslēpumus, kuri gaidījuši savu atklāšanas brīdi gadu desmitiem. Katrs atradums ļauj mazliet tuvāk iepazīt cilvēku, kura vārds ierakstīts Latvijas mūzikas vēsturē.
Uzieti pat putna spārni
“Par šo vēsturisko mēbeli informāciju uzgāju, kad lasīju Zigmunda Skujiņa eseju Jātnieks uz lodes, kur bija pieminēts, ka komponistam Jāzepam Vītolam piederējis pamatīgs galds, ko viņš bija pasūtījis izgatavošanai Paulam Rūdolfam Rubim. Uzrunāju Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju – ar domu, vai viņiem kaut kas tāds ir? Izrādījās, ir pat vesela piemiņas istaba, veltīta komponistam Jāzepam Vītolam ar dažādiem viņam piederošiem priekšmetiem un mēbelēm. Vēlāk sapratu, ka tas ir sekreters, nevis galds. Sākot to izpētīt, noskaidroju, kas slēpjas tā iekšpusē. Lielās atvilktnes jau bija lietotas ikdienā, bet dziļāk iekšā bija vēl citas! Izrādījās, ka pavisam kopā ir 25 atvilktnes, no kurām 13 ir aizslēdzamas. Tas ir milzīgs apjoms, un, no malas uz šo mēbeli paskatoties, nemaz to nepateiksi,” stāstījumu uzsāk Aigars Pilenieks.
Atverot rakstāmvirsmas nodalījumu, skatam atklājās liels daudzums atvilktņu. Pirmajām viegli varēja tikt klāt, un tajās nebija nekas nozīmīgs. Bet tad tika uzieti Jāzepa Vītola Triju un Divu Zvaigžņu ordeņu futrāļi, bet diemžēl tukši. “Kāds jau pirms mums bija tos apsekojis,” saka meistars.
Ir saglabājies fotoattēls, kur Jāzeps ar sievu Anniju sēž pie sekretera. Tas uzņemts 1937. gadā viņu dzīvoklī Rīgā, Ģertrūdes ielā. Vēlāk šī mēbele nonākusi akadēmijas telpās. Kā zināms, komponists Jāzeps Vītols bija Mūzikas akadēmijas izveidotājs, ilgus gadus arī rektors. 1920. gada 11. janvārī Rīgā tika dibināta Latvijas Konservatorija, un Jāzeps Vītols kļuva par tās pirmo direktoru un rektoru. Viņš vadīja augstskolu no 1920. līdz 1944. gadam. 1958. gadā tai tika piešķirts Jāzepa Vītola vārds, bet 1991. gadā tā pārdēvēta par Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju.
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Restaurators atklāj, ka senajā mēbelē atrastas dažādas ārstu izziņas, rentgena uzņēmums no 1939. gada, kurā konstatēts, ka profesoram ir sarežģījumi ar sirdi un ne tikai. Nodalījumos komponists glabājis arī savu korespondenci, jo viņam ļoti paticis gan pašam rakstīt, gan saņemt vēstules. “Cik esmu pētījis, komponists bijis vienkāršs cilvēks, bet pedantisks, mājās viss bija uzturēts, sakārtots. Vītols pasniedza arī privātstundas, un, ja studentiem nebija ko samaksāt, tad varēja norēķināties arī simboliski, piemēram, ar kliņģeri vai ko līdzīgu. Ne vienmēr nauda bija noteicošā,” par Vītola rakstura iezīmēm uzzinājis pētnieks. Viņš min vēl vienu interesantu atradumu: “Neparastākais atradums bija putna spārni. No sākuma man tas nešķita nekas nozīmīgs, bet pēc tam, papētot Vītola biogrāfiju, uzzināju, ka viņam bija mīļš mājdzīvnieks – papagailis Pēterītis, kurš esot pratis pat līdz 200 vārdiem. Iespējams, ka tie ir šī putna spārni, jo lielums un garums tiešām atbilst papagaiļa izmēram. Jānodod izpētei Dabas muzeja speciālistiem, lai tos identificē.”
Papagailis Pēterītis komponistam tiešām bijis ļoti nozīmīgs. Ir vairāki attēli, kuros redzams, kā komponists tur šo putnu rokās. Avotos minēts, ka tad, kad putns nomira, Vītols ļoti bēdājies un sērojis. “Domāju, ka šie spārni nebija bez nolūka ievietoti sekretera atvilktnē. Komponists, var teikt, ar šo mēbeli bija kopā saaudzis. Cik daudz slavenu skaņdarbu tapa pie šī sekretera, mēs īsti nezinām,” prāto Aigars, piebilstot, ka varēja redzēt, ka putekļu kārta pārvilkusies gan priekšmetiem, gan virsmām iekšpusē. Meistars pieļauj varbūtību, ka mēbeles dziļākās slēptuves nebija aiztiktas vismaz 50 gadus. Vienīgi pārvešanas laikā kaut kas varēja mainīties.
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Varbūt iegūs DNS paraugu?
“Sekretera restaurācija prasīja ilgu laiku. Šādu vēsturisko mēbeli nedrīkst restaurēt ļoti glancētu un nolaizītu. Lai mēs redzam arī laika zoba radītos bojājumus,” pauž Pilenieks. Vajadzēja krietni padomāt par slēptuvju atvēršanas risinājumiem, atverot vienu atvilktni, pēc tam attaisās otra, kurai aizmugurē ir vēl viena slēptuve. Tas varēja arī paglābt iekšpusē atrodamos priekšmetus no iznīcības. Kādam varbūt bija slinkums domāt, kā to visu varētu dabūt vaļā.
“Vēl ievēroju, ka sekreters tiešām ir ticis intensīvi lietots, nebija tikai butaforisks priekšmets. To varēja novērot atvilktņu vadulās, kuras bija ļoti izdilušas. Tās vilktas iekšā un ārā. Atslēgu vairodziņi, kur ievieto atslēgas, bija sadrupuši. Tie izgatavoti no melnozola. Šis fakts priekšmetam iedevis īpašu vērtību. Restaurācija bija interesanta un saistoša arī ar to, kas šai mēbelē atradās iekšpusē. Uz rakstāmvirsmas bija zaļš audums, pie kura notika darba process. Ko ar to darīt? Audums bija ļoti nolietojies, malas stipri bojātas. Savā restaurācijas darbnīcā sarīkoju konsiliju ar Mūzikas akadēmijas pārstāvjiem: ko darīt, ņemt nost vai nē?! Liela atbildība. Vienojāmies – audums ir jāmaina! Es ļoti saudzīgi seno audumu demontēju un ieliku speciāli izveidotā kastītē ar uzrakstu. Šis audums tomēr nes arī vērtīgu informāciju. Komponists strādājis uz šī auduma, un, iespējams, var paņemt viņa DNS paraugu no tā,” paskaidro pieredzējušais restaurators.
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Savu kārtu gaida vēsturiski krēsli
“Mēbeles fasādes tapušas no oša, izmantota arī priede un melnalksnis, nedaudz arī melnozols. Dažādu koku sajaukums, bet tas ir diezgan populārs tā laika mēbeļu izgatavošanas veids. Domāju, ka šī mēbele tapusi 20. gadsimta 30. gadu sākumā,” spriež Aigars Pilenieks. “Vispār grūti pateikt, bet stilistika un tehniskie risinājumi liek domāt par 30. gadiem. Šāda veida sekreteri savulaik bija populāri. Sākotnēji tie bija pārnēsājami un daudzreiz mazāki – kā kaste, kuru varēja arī iemest zirga ratos un kaut kur aizvest. Ir sastopami sekreteri ar dažādiem rotājumiem, intarsijām, inkrustācijām, bet Jāzepa Vītola mēbelei nebija nekas līdzīgs. Manuprāt, svarīgs bija finansējums. Finanses arī varēja diktēt noteikumus, arī izgatavošanas termiņš. Inkrustāciju un rotājumu izgatavošana tomēr prasa ilgu laika periodu. Mēbele pamatīgi smaga. Četratā to cēlām. Man gribas teikt, ka svars ap 300 kilogramiem,” teic Pilenieks un uzreiz arī piebilst, ka, runājot par ķirmjiem, pelējumu, sēnēm, uz komponista mēbeles nekas līdzīgs netika novērots. Bija plaisas, izdilušas vietas, nelieli zudumi, nestabila konstrukcija, bojāts apdares slānis un saglabājušās divas atslēdziņas no visām 13 nepieciešamajām. Bija nepieciešams izgatavot jaunas atslēgas pēc noteiktā parauga.
Restaurators atklāj, ka vēl Jāzepam Vītolam kādreiz piederējuši seši krēsli un viens no tiem atrodas restauratora darbnīcā izpētes veikšanai.
“Pētot Vītola biogrāfiju, uzgāju fotoattēlu, kur slavenais komponists Ludvigs van Bēthovens sēž stilistiski līdzīgā krēslā. Vai tā bija ietekme Vītolam pasūtīt izgatavošanai ļoti līdzīgus, mēs varam tikai minēt. Krēslu stāvoklis šobrīd ir slikts, konstrukcijas nestabilas, un kopumā lietojami tie nav. Tos vajadzētu restaurēt, lai arī kāds sēdmēbeļu komplekts būtu pieejams apskatei,” uzskata meistars.
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Vai ir vēl kaut kas no komponista Jāzepa Vītola relikvijām, kuras vajadzētu atjaunot? Restaurators pastāsta, ka ir liels grāmatu skapis, kurš arī atrodas piemiņas istabā, pilns ar dažādu literatūru, un iespējams, ka, to izkrāmējot, kaut kas varētu atklāties.
“Tur augšpusē varētu būt kāda slēptuvīte vai uzraksts. Taču tas viss prasa padziļinātu laiku un izpēti,” bilst Aigars Pilenieks.
Kādas pašam bijušas sajūtas, restaurējot Jāzepa Vītola sekreteru? “Mēbele paliek mēbele,” pasmaida restaurators. “Bet tomēr tas ieinteresē, ievelk. Ir jālasa, jāinteresējas, jāpēta. Izzinot vēstures faktus, tas bagātina arī tevi kā cilvēku. Protams, es attiecos ar milzīgu pietāti pret to visu. Varbūt galdnieks to izdarītu ātrāk, bet ir jānodod vēstījums tālāk, jo restauratoram ir jāatstāj nākamajām paaudzēm izpētes lauks, mēs nedrīkstam visu paņemt un aizslaucīt. Nāks jaunas tehnoloģijas, iespējas būs lielākas, un varēs izpētīt arvien vairāk. Restaurācijā nedrīkst uzvesties ļoti brutāli. Strādājot ar mēbeli, sajūtas ir ļoti interesantas, jo dažu brīdi šķiet, ka to iepriekšējie īpašnieki tevi pieskata.”
Sarunas nobeigumā restaurators vēl pastāsta, ka Jāzepa Vītola piemiņas istabā Mūzikas akadēmijā atrodas Vītola personīgais spieķis, pēcnāves maska, krēsli, plaukti, skapji un citi priekšmeti. Viss nav izpētīts. Ilgu laiku glabājās arī paklājs, kura dizaina autors varēja būt Jūlijs Madernieks vai Ansis Cīrulis, ievērojamākie latviešu lietišķās mākslas interjera un grafiskā dizaina pamatlicēji. Tagad tas atrodas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.
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“Jauki, ka mācību iestādē ir šāda iekārtota istaba un tajā var noķert pieskārienu vēsturei. Visi laipni aicināti tur iegriezties, iepriekš gan piesakoties,” aicina restaurators.