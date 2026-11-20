Izbeigts kriminālprocess pret kiberdrošības ekspertu Strazdiņu "Latvijas Valsts mežu" lietā
Valsts policija 19. novembrī izbeigusi kriminālprocesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu, kurš pēc kiberuzbrukuma AS “Latvijas valsts mežiem” patvaļīgi uzdevās par cietušās puses pārstāvi un sazinājās ar iespējamo kiberuzbrucēju par izpirkuma maksu.
Jau ziņots, ka 2026. gada 26. jūnijā Valsts policija sāka kriminālprocesu par kiberuzbrukumu – piekļūšanu un datu šifrēšanu AS “Latvijas valsts meži” automatizētās datu apstrādes sistēmās. Izmeklējot šo noziegumu, konstatēts, ka kāda ar notikumu un cietušo iestādi nesaistīta persona -kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš - veikusi darbības, kurās ir saskatāmas Krimināllikuma 279. pantā otrās daļas sastāva pazīmes – patvarība.
Kā norāda VP, šajā konkrētajā gadījumā tā izpaudās kā patvaļīga, nesankcionēta iesaistīšanās saziņā ar personu, kura uzdevās par kiberuzbrucēju, turklāt šīs saziņas laikā uzsāka sarunu par izpirkuma maksas jautājumu, uzdodoties par cietušā pilnvarotu pārstāvi, lai gan šāds pilnvarojums viņam nebija piešķirts.
Attiecīgi šī gada 29. jūnijā šai ar notikumu nesaistītajai personai jau sāktajā kriminālprocesā tika piešķirts procesuālais statuss – persona, pret kuru sākts kriminālprocess. Strazdiņš netika aizturēts, kā arī viņam nebija piemēroti ierobežojošie piespiedu līdzekļi.
Valsts policija vērš uzmanību, ka šādu darbību raksturs vērtējams kopsakarā ar apstākļiem, ka tobrīd Valsts policijā norisinājās aktīva kiberdrošības incidenta izmeklēšana, veicot darbības noziedzīgā nodarījuma apstākļu noskaidrošanai un vainīgo personu identificēšanai. Līdz ar to jebkādas ar izmeklēšanu nesaskaņotas darbības, tostarp patvaļīga saziņa ar iespējamo kiberuzbrucēju, varēja radīt risku gan izmeklēšanas interesēm un tās sekmīgai norisei, gan iespējamībai iegūt papildus pierādījumus.
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Vienlaikus šīs konkrētās personas darbības policija savlaicīgi pārtrauca, tādējādi nepieļaujot iespējamu negatīvu seku iestāšanos attiecībā uz kriminālprocesa izmeklēšanas gaitu un izmeklēšanas interesēm. Tāpat konstatēts, ka ar minētajām darbībām šajā gadījumā nav nodarīts būtisks kaitējums cietušā interesēm. Līdz ar to šī gada 19. novembrī pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu daļā pret šo personu.
Valsts policija turpina izmeklēšanu kriminālprocesā par kiberuzbrukumu un šobrīd no plašākiem komentāriem atturas, bet informēs tiklīdz būs publiski sniedzamas ziņas. Valsts policija novērtē ekspertu vēlmi palīdzēt kiberincidentu risināšanā un ir atvērta sadarbībai ar kiberdrošības pētniekiem, uzsverot, ka to iespējams īstenot dažādās likumā noteiktās formās – sākot no atbildīgas ievainojamību ziņošanas sadarbībā ar CERT.LV līdz oficiālai piesaistei Kriminālprocesa likuma vai Operatīvās darbības likuma noteiktā kārtībā.
Vienlaikus Valsts policija vērš uzmanību, ka jebkādai iesaistei ir jābūt iepriekš ar izmeklēšanu saskaņotai un pārdomātai, lai netiktu radīts risks pārkāpt procesuālās normas, tādējādi arī apdraudot izmeklēšanu un pierādījumu pieļaujamību tiesā.