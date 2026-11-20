Saeima ārkārtas sēdē apstiprinājusi deviņu deputātu "mīkstos" mandātus
Saeima piektdien ārkārtas sēdē apstiprinājusi deviņu deputātu tā dēvētos "mīkstos" mandātus jeb mandātus uz noteiktu laiku.
Mandātus uz laiku deputāti iegūst, jo pēc Andra Kulberga (AS) vadītās valdības apstiprināšanas vairāki no "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) ievēlētie deputāti pilda Ministru kabineta locekļu amata pienākumus.
AS Saeimas frakciju papildinās Jānis Liepiņš, Lauris Gruntmanis, Luīze Utāne, Valters Bolevics, Māris Trušelis un Māris Dadzis. Savukārt NA Saeimas frakciju papildinās Jānis Grasbergs, Ģirts Lapiņš un Jurģis Klotiņš.
Lapiņam piektdien Saeimas sēdē nācās atkārtot deputāta zvērestu, jo viņš vārda "apziņas" vietā pateica "sirdsapziņas".
Jau ziņots, ka Saeima otrdien ar 57 balsīm par un 34 balsīm pret apstiprināja Kulberga veidoto valdību. Koalīciju veido AS un NA. Jaunajā valdībā līdzās politiski deleģētiem ministriem strādā arī vairāki bezpartejiski nozares eksperti.
No AS valdībā strādā Ministru prezidents Kulbergs, ekonomikas ministrs Edgars Štelmahers, izglītības un zinātnes ministrs Česlavs Batņa, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, zemkopības ministrs Edgars Putra un tieslietu ministrs Viesturs Vitovskis. Savukārt no NA valdībā strādā iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, labklājības ministre Ilze Indriksone un kultūras ministrs Nauris Puntulis.