Vai rīdziniekiem pēdējo mājvietu nāksies meklēt citur? Rīgas kapos vietu drīz vairs nebūs
Rīgas pašvaldības atvērtajās kapsētās Bolderājā un Jaunciemā vietu tradicionālajiem apbedījumiem pietiks vēl deviņiem gadiem – līdz 2035. gadam.
To portālam Jauns.lv apstiprināja Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.
Lai risinātu kapavietu trūkumu, pašvaldība plāno veicināt kremāciju, kā arī meklēt iespējas paplašināt apbedīšanas infrastruktūru. Tas paredzēts Rīgas pašvaldības kapsētu attīstības un apsaimniekošanas koncepcijā 2026.–2035. gadam.
Pašvaldība vēlas veicināt kremāciju
Pašvaldības ieskatā, kremācijai būtu jākļūst par arvien biežāku izvēli. Tas palīdzētu mazināt pieprasījumu pēc jaunām kapavietām un ļautu ietaupīt vietu kapsētās, jo šāds apbedīšanas veids aizņem mazāk vietas nekā tradicionālais apbedījums. Turklāt tuviniekiem tas nozīmē arī mazāk rūpju par kapavietas kopšanu.
“Kremācijai ir jākļūst par aizvien pieaugošu izvēli piederīgo apglabāšanā, tādējādi risinot gan kapavietu pieejamības, gan kapsētu ainaviskā dizaina jautājumus, īpaši jau I Meža kapsētas teritorijā,” skaidro Vilemsons.
Viņš norāda, ka pašvaldība ir vērtējusi arī reliģisko kopienu attieksmi pret kremāciju. To paustais liecinot, ka būtisku šķēršļu šāda apbedīšanas veida izvēlei nav.
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I Meža kapos top jauns kolumbārijs
Lai rīdziniekiem piedāvātu plašākas un mūsdienīgākas iespējas urnu apbedīšanai, I Meža kapu teritorijā šobrīd top jauns kolumbārijs. Kad būvdarbi būs galā un to atvērs, īpaši izveidotās nišās varēs novietot urnas ar aizgājēju pelniem.
Tiesa, tiem, kuri apsver šādu iespēju, vēl nedaudz jāuzgaida – precīzāku informāciju par to, kad tieši kolumbārijs sāks darboties un kādi būs noteikumi nišu iegādei, pašvaldība sola paziņot 2027. gadā.
I Meža kapi gan nav vienīgā vieta, kur plānotas pārmaiņas. Rīgas pašvaldība jau šobrīd strādā pie ieceres ierīkot kolumbārija nišas arī pilsētas slēgtajās kapsētās un kapličās. Šāds risinājums ļautu apbedīt aizgājējus arī tajās vietās, kur brīvas zemes tradicionālajām kapavietām vairs nav.
Kapavietu nevar iegādāties iepriekš
Lai gan daudzi gribētu par pēdējo atdusas vietu parūpēties jau savlaicīgi, Rīgā šādas iespējas pašlaik nav. Galvaspilsētas iedzīvotāji nevar par maksu rezervēt vai nopirkt kapavietu. Saskaņā ar spēkā esošo kārtību Rīgā deklarētai personai kapavietu pašvaldības atvērtajā kapsētā piešķir pēc nāves, kad izsniegta miršanas apliecība.
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"Spēkā esošie normatīvie akti nenosaka iespēju iedzīvotājiem par maksu rezervēt vai izpirkt uz nākotni sev kapavietu," norāda Vilemsons.
Tikmēr jautājumu par to, kur veidot jaunas kapsētas vai kā paplašināt esošās, pašvaldība plāno ilgtermiņā, vadoties pēc Rīgas teritorijas attīstības dokumentiem. Gala lēmumu par kapsētas izveidi, paplašināšanu vai slēgšanu vienmēr pieņem Rīgas dome.