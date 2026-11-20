Nedēļas nogalē gaidāms sniegs
Nedēļas nogalē Latvijā gaidāms sniegs un lietus, temperatūrai valstī turpinot pazemināties.
Sestdien un svētdien debesis lielākoties klās mākoņi, palaikam gaidāms lietus un sniegs, vietām Kurzemē un Vidzemes rietumu daļā nokrišņi būs stipri. Dažviet veidosies neliela sniega kārtiņa, Vidzemes augstienē var uzsnigt vairāki centimetri sniega.
Sestdien piekrastē rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktīs būs -2..+2 grādi, piekrastē - līdz +4 grādiem. Dienas vidū gaisa temperatūra nepārsniegs +1..+6 grādus.
Nākamnedēļ paaugstināsies atmosfēras spiediens un nokrišņu kļūs mazāk. Nedēļas otrā puse, iespējams, paies bez būtiskiem nokrišņiem.
Sagaidāms, ka novembra pēdējās naktīs gaisa temperatūra teju visā valstī noslīdēs zem nulles. Vietām, debesīm skaidrojoties, sals pārsniegs piecus grādus. Arī dienas laikā daļā valsts var saglabāties neliels sals, un tas nozīmētu meteoroloģiskās ziemas iestāšanos.
Kā ziņots, meteoroloģiskā ziema sākas tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas saglabājas zem nulles, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 23. novembrī, 2024. gadā - 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā - jau 17. novembrī.