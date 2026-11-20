Rīgā ierodas NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas kuģi
Piektdien, 20. novembrī, Rīgā ostas vizītē ieradīsies NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas (SNMCMG1) kuģi, apliecinot NATO klātbūtni un nelokāmo apņemšanos stiprināt Baltijas jūras reģiona drošību.
Vizītes laikā grupas komandieris komandkapteinis Donats Gečs (Donatas Gečas) tiksies ar Rīgas domes priekšsēdētāju Viesturu Kleinbergu un Jūras spēku komandieri jūras kapteini Gvido Ļaudupu, lai pārrunātu reģionālās drošības jautājumus, kā arī stiprinātu sadarbību starp NATO un Latvijas aizsardzības sektoru.
NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupas galvenais uzdevums ir būt gataviem veikt pretmīnu darbību jūrā noteiktā gatavības laikā. Ikdienā grupas kuģi piedalās apmācībā, veic manevrēšanas vingrinājumus, kuģošanas treniņu, piedalās arī militārajās mācībās, kurās iznīcina mīnas. Kā viens no pakārtotajiem uzdevumiem ir patrulēšana, kuras laikā NATO klātbūtne tiek demonstrēta gan jūrā, gan krastā, ostu vizīšu laikā.
„Esot Lietuvas Jūras spēku komandvadībā, SNMCMG1 ir lepna veikt šo starptautisko mīnu meklēšanas operāciju, lai stiprinātu spējas atklāt, identificēt un neitralizēt jūras mīnas. Šo uzdevumu mēs īstenojām, strādājot plecu pie pleca ar Ukrainas Jūras spēkiem un sabiedrotajiem. Pēdējo gadu notikumi skaidri parāda, ka mīnas joprojām ir viens no nopietnākajiem draudiem kuģošanas drošībai, pārvietošanās brīvībai jūrā un globālajai tirdzniecībai. Kopīgas mācības ļauj mums pilnveidot savstarpējo sadarbību, apmainīties ar operatīvo pieredzi un nodrošināt, ka mūsu spēki vienmēr ir gatavi gādāt par drošiem un brīviem jūras ceļiem”, uzsvēra grupas komandieris Donats Gečs.
SNMCMG1 turpina arī veikt NATO militāro aktivitāti “Baltijas sardze” (Baltic Sentry), aizsargājot zemūdens infrastruktūru. Sadarbība starp NATO dalībvalstīm NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupā ne tikai parāda sabiedroto savietojamību un vienotību, bet arī raida skaidru vēstījumu par gatavību nodrošināt zemūdens infrastruktūras aizsardzību Baltijas jūras reģionā.
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NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir viena no četrām NATO pastāvīgajām Jūras spēku grupām. NATO pastāvīgās Jūras spēku grupas veido NATO Reaģēšanas spēku jūras komponenti, kas darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki.