Latviju šodien šķērso plaša nokrišņu zona
Piektdien, 20. novembrī, Latviju šķērso plaša nokrišņu zona, kas daudzviet valstī jau nesusi lietu.
Rīta pusē daudzviet Latvijā līst
Agrā piektdienas rītā Kurzemē un Zemgalē līst mēreni stipri, lietus no rietumiem sasniedz Vidzemi un tuvojas Latgalei. Debesis klāj bieza mākoņu sega, vietām dūmaka pasliktina redzamību. Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte ļoti laba.
Gaisa temperatūra visā valstī +3..+6 grādi. Gaisa relatīvais mitrums 90-100%. Rīgā sākas lietus, pūš dienvidu, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra +5..+6 grādi.
Dienas gaitā lietus mitēsies
Tomēr dienas laikā sākot no valsts rietumiem, lietus mitēsies un vietām uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi. Pievakarē dažviet Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un sniegs. Vakarā vietām valstī var veidoties apledojums uz autoceļiem.
Dienvidu, dienvidaustrumu vējš pāries rietumu vējā, brāzmās tas pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, piekrastē - līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +4..+7 grādi.
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Rīgā lietains laiks, vakarpusē nokrišņi nav gaidāmi un debesis skaidrosies. Vējš iegriezīsies no rietumiem un pūtīs mēreni. Maksimālā gaisa temperatūra +6 grādi. Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī 985-988 hektopaskāli, valsts austrumos - līdz 992 hektopaskāliem
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +5,3 grādiem Alūksnē līdz +8,2 grādiem Rucavā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 19. novembrī bija +30 grādi Sicīlijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -19 grādi Skandināvijas kalnos.