Jaunais finanšu ministrs Kārlis Purgailis devies bezalgas atvaļinājumā.
Politika
Šodien 07:25
Jaunais finanšu ministrs Purgailis uzreiz pēc ievēlēšanas devies bezalgas atvaļinājumā
Premjerministra Andra Kulberga (AS) parakstītais rīkojums liecina, ka jaunais finanšu ministrs Kārlis Purgailis uzreiz pēc apstiprināšanas amatā devies bezalgas atvaļinājumā.
Purgailim piešķirts atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas no 19. līdz 21. novembrim. Purgaiļa prombūtnes laikā par finanšu ministra pienākumu izpildītāju iecelts ekonomikas ministrs Edgars Štelmahers (AS). Purgailis iepriekš bija bankas "Citadele" galvenais ekonomists Latvijā. Valdībā viņu deleģējis Kulbergs un "Apvienotais saraksts".