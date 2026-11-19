Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā ieguvusi Linda Mence par dzejoļu krājumu "acij ir maza kabatiņa"
2026.gada Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā saņēmusi Linda Mence “acij ir maza kabatiņa”, ko izdevusi izdevniecība “Neputns”.
Pati autore gan personisku iemeslu dēļ ceremoniju Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā šoreiz klātienē nevarēja apmeklēt, apbalvojumu viņas vietā no Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka pārvaldības jautājumos Imanta Krastiņa saņemot izdevniecības "Neputns" pārstāvim, pavēstīja novada pašvaldība.
Šī Lindai Mencei ir jau otrā atzinība šajā konkursā. Pirms trim gadiem viņa ieguva Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā par dzejoļu krājumu "Apļi" (toreiz - kā Linda Gabarajeva). Kopš 2003. gada divreiz O. Vācieša literāro prēmiju dzejā ieguvuši tikai četri autori - Inga Gaile (2004., 2012.), Jānis Rokpelnis (2010., 2015.), Anna Auziņa (2011., 2017.) un Mence (2023., 2026.).
Atzinības rakstu par Ivara Šteinberga dzejas krājuma “Lielais sprādziens” dizainu un ilustrāciju veidošanu piešķīra Aigaram Opincānam. Dzejas krājumu izdeva žurnāla “Punctum” atbalsta biedrība.
Apbalvojumus pasniedza Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks pārvaldības jautājumos Imants Krastiņš. Pasākumu vadīja Ojāra Vācieša memoriālā muzeja vadītāja Ieva Ķīse. Pasākuma apmeklētājus priecēja uzvedums “Ojāra Vācieša tikšanās ar skatītāju neoficiālā gaisotnē”. Uzvedumā piedalījās aktieris Andris Keišs, akordeonists Ādams Keišs un pianists Romāns Vendiņš.
Šogad konkursa komisijas sastāvā, kas vērtēja iesniegtos dzejoļu krājumus, darbojās Carnikavas vidusskolas skolotāja un Vācieša ģimenes pārstāve Ilze Vāciete, rakstnieks un Vācieša memoriālā muzeja vecākais speciālists Mārtiņš Bērziņš, dzejniece un prēmijas ieguvēja 2018. gadā Daina Sirmā, Carnikavas bibliotēkas vadītāja Ilze Ezermale, kā arī rakstniece, bērnu grāmatu un scenāriju autore Agnese Vanaga.
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Ojāra Vācieša prēmijas laureāti
2003: Inese Zandere "Melnās čūskas maiznīca"
2004: Inga Gaile "Raudāt nedrīkst smieties"
2005: Andra Manfelde "Tranšejas dievi rok"
2006: Pēters Brūveris "Aiz stikla"
2007: Imants Auziņš "Ars poetica"
2008: Ronalds Briedis "Karaoke"
2009: Edvīns Raups "Putn"
2010: Jānis Rokpelnis "Nosaukums", un Leons Briedis "Mijkrēšļa rokraksts"
2011: Anna Auziņa "Es izskatījos laimīga"
2012: Inga Gaile "Migla"
2013: Amanda Aizpuriete "Turp"
2014: Anna Dzintare "Eju pa svešu ielu"
2015: Jānis Rokpelnis "Post factum"
2016: Māris Salējs "Kā pirms pērkona"
2017: Anna Auziņa "Annas pūra govs"
2018: Daina Sirmā "Dievaines"
2019: Arvis Viguls "Grāmata"
2020: Jānis Hvoinskis "Mūza no pilsētas N", Inga Pizāne "Siena, ko nosiltināt"
2021: Ivars Šteinbergs "Strops"
2022: Henriks Eliass Zēgners "Paradīze"
2023: Linda Gabarajeva "Apļi"
2024: Līva Marta Roze "Struktūra"
2025: Artis Ostups "Patiesība"
2026: Linda Mence "acij ir maza kabatiņa"