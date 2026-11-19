15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, pirmajā sēdē 15. Saeimas deputāti deva svinīgo solījumu un apstiprināja visu 100 parlamenta deputātu pilnvaras.
Zināms, kuru partiju rokās varētu nokļūt Saeimas komisijas. Viena partija nesaņems neko
Saeimas komisiju vadību jaunajā parlamenta sasaukumā plānots uzticēt galvenokārt valdošo partiju "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) pārstāvjiem, vienlaikus atsevišķu komisiju vadība varētu tikt uzticēta arī opozīcijas deputātiem, bet viena partija paliks bešā.
Saskaņā ar neoficiālu informāciju Ārlietu komisijas priekšsēdētāja amatu varētu ieņemt NA deputāts Jānis Grasbergs, bet Juridisko komisiju plānots uzticēt NA deputātam Ivaram Āboliņam. Savukārt Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju varētu vadīt NA pārstāvis Jānis Vitenbergs.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājas amatā plānots saglabāt AS deputāti Aivu Vīksnu, bet Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju turpmāk varētu vadīt AS deputāts Raimonds Bergmanis. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadība paredzēta AS pārstāvim Dagnim Straubergam, savukārt Publisko izdevumu un revīzijas komisiju varētu vadīt AS deputāte Linda Matisone.
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas amatam tiek minēta AS deputāte Agnese Kupača, bet Nacionālās drošības komisijas vadība, visticamāk, tiks uzticēta AS deputātam Jurim Viļumam. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju pagaidām paredzēts turpināt vadīt Ingai Priedei (AS).
Uz pirmo 15. Saeimas sēdi ieradušies visi 100 deputāti
Šodien uz pirmo sēdi pulcējušies visi 100 jaunievēlētās Saeimas deputāti.
Atbilstoši iecerētajam sadalījumam atsevišķu komisiju vadību varētu uzticēt opozīcijas partijām. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju varētu vadīt partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāte Maija Armaņeva, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju - partijas "Progresīvie" deputāte Agnese Lāce, savukārt Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisijas priekšsēdētājas amatam tiek minēta "Jaunās vienotības" (JV) politiķe Evika Siliņa.
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Par vairāku komisiju vadību galīgā vienošanās vēl nav panākta. Joprojām turpinās diskusijas par Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Sociālo un darba lietu komisijas, kā arī Pieprasījumu komisijas vadību, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
Vienlaikus frakcijas "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" deputātiem netiks uzticēta nevienas komisijas vadība.
Jau ziņots, ka šonedēļ Saeima apstiprināja Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) vadīto valdību, kuru veido AS un NA. Abām partijām kopā parlamentā ir 51 balss, tomēr koalīcija iepriekš paudusi vēlmi nodrošināt opozīcijas iesaisti parlamenta darbā, uzticot atsevišķu komisiju vadību arī opozicionāro frakciju pārstāvjiem.
Iepriekš AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis norādījis, ka viena Saeimas komisija varētu tikt uzticēta katrai no partijām LPV, "Progresīvie" un JV, vienlaikus uzsverot, ka opozīcijas pārziņā nenonāks Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Savukārt NA jau iepriekš paudusi vēlmi vadīt Tautsaimniecības, Ārlietu un Juridisko komisiju.