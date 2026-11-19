Foto: Valsts policija
112
Šodien 19:48
Policija lūdz palīdzēt atpazīt fotoattēlos redzamo personu, kurš iet ar mazu sunīti
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas skaidro attēlos redzamās personas identitāti.
Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija
Valsts policija aicina aplūkot attēlos redzamo personu un atsaukties ikvienu, kurš viņu, iespējams, atpazīst vai zina viņa atrašanās vietu! Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67086807, vai arī rakstot uz e-pasta adresi: e.m.andersons@riga.vp.gov.lv.