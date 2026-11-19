Bijusī Ādažu novada domes priekšsēdētāja Miķelsone būs Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) komandai kā parlamentārā sekretāre ceturtdien pievienojusies 15. Saeimas deputāte, bijusī Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (AS), paziņoja Ministru kabineta preses sekretāre Laura Krastiņa.
Viņa informēja, ka Miķelsonei ir plaša profesionālā pieredze vietējās pašvaldības, nacionālās pārvaldības un Eiropas Savienības institūciju līmenī, kā arī padziļināta izpratne par publiskās pārvaldības procesiem, reģionālās attīstības jautājumiem, pašvaldību darbību, publisko finanšu pārvaldību un normatīvā regulējuma ietekmi uz sabiedrību.
Ieņemot dažādus atbildīgus amatus, Miķelsone guvusi nozīmīgu pieredzi stratēģisku lēmumu pieņemšanā, pārmaiņu vadībā, interešu pārstāvībā un starpinstitucionālās sadarbības veidošanā. Savā profesionālajā darbībā viņa īpašu uzmanību veltījusi ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai, efektīvai publisko resursu izmantošanai, uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, digitālajai transformācijai un sabiedrības interešu aizstāvībai, informēja Krastiņa.
Pirms kļūšanas par Saeimas deputāti Miķelsone no 2022. gada novembra līdz šā gada janvārim bija Ādažu novada domes priekšsēdētāja un vēlāk - finanšu ministra padomniece. Finanšu ministrijā viņa arī bija informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas darba grupas vadītāja un fiskālās politikas darba grupas vadītāja vietniece. Miķelsone arī bija Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes locekle, Latvijas Pašvaldību savienības valdes locekle, Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "Rīgas metropole" līdzpriekšsēdētāja. Viņa pārstāvēja Latviju Eiropas Reģionu komitejā, kā arī darbojās Ekonomikas politikas (ECON) komitejā un Eiropas reģionu komitejas Aizsardzības darba grupā.
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Miķelsone Rīgas Tehniskajā universitātē ir ieguvusi maģistra grādu līderībā un vadībā un bakalaura grādu ekonomikā.
Ministru prezidenta birojā darbu turpina biroja vadītājs Mareks Gruškevics, padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Alise Podniece, padomnieks ārlietu jautājumos Ivars Liepnieks, padomnieks Eiropas Savienības jautājumos Andžejs Kaševskis un konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne.