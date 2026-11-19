Nav zināms, vai Ēveles pagastu biedējošais lācis ir ķepainis, kuru uzdots likvidēt
Speciālisti vēl nav noskaidrojuši, vai Valmieras novada Ēveles pagastā sirojušais lācis ir tas pats dzīvnieks, kurš vasarā izdarīja postījumus Vidzemē, pavēstīja Dabas aizsardzības pārvalde (DAP).
Kā ziņo Latvijas Sabiedriskais medijs, lāča apciemojumi šoruden pamatīgi satrauc iedzīvotājus Ēveles pagastā. Dzīvnieks bezbailīgi nāk māju pagalmos, posta bišu dravas un lauž vistu kūtis. Vairākās sētās lācis viesojies atkārtoti.
DAP Komunikācijas un dabas izglītības departamenta vecākā komunikācijas speciāliste Baiba Ralle paziņoja, pārvaldei nav informācijas par to, vai konkrētajā gadījumā manītais dzīvnieks ir tas pats lācis, kurš fiksēts iepriekš, vai cits īpatnis. Postījumu vietās paraugi ir paņemti un nogādāti noteikšanai. Pagaidām rezultātu vēl nav, un DAP nevar apstiprināt, vai tas ir tas pats vai cits lācis.
DAP izsniedz atļauju lāču apzinātai traucēšanai un atbaidīšanai gadījumos, ja attiecīgā pašvaldība vēršas pārvaldē ar lūgumu šādu atļauju izsniegt. Konkrētā pašvaldība pēc šādas atļaujas līdz šim nav vērsusies. Pārvaldē uzsver, ka paralēli apzinātai traucēšanai zemes īpašniekam ir jāveic preventīvi pasākumi, lai novērstu konfliktsituācijas ar brūnajiem lāčiem, ieviešot īpašumā drošības risinājumus saimniecības mājputnu aizsardzībai. Cik to pieļauj saimniecības iespējas, no mājas pagalma ir jāizvāc dzīvniekus piesaistoši objekti vai tie atbilstoši jāpasargā. Piemēram, jāizmanto slēgtas atkritumu un komposta tvertnes, mājputni nakts laikā jātur slēgtā kūtī, savukārt pārtikas produkti un dzīvnieku barība jāuzglabā drošā, lāčiem nepieejamā vietā.
Jau ziņots, ka DAP oktobrī izsniedza atļauju likvidēt lāci, kurš nodarīja postījumus vairākās Vidzemes saimniecībās un bija zaudējis dabiskās bailes no cilvēka. Ralle atzina, šis dzīvnieks nav likvidēts. Atļauja likvidēt dzīvnieku tika izsniegta Valmieras, Cēsu un Valkas novada pašvaldībām.
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DAP uzsver, ka lācis nav medījamo dzīvnieku sarakstā, tāpēc jebkāda rīcība attiecībā uz atsevišķiem īpatņiem ir pieļaujama vienīgi kā stingri kontrolēts izņēmums.