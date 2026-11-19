Latvija uzlabo pozīcijas Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā
Latvija 2026. gada Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā sasniegusi 59,5 punktus no 100, gada laikā uzlabojot rezultātu par 2,8 punktiem un pakāpjoties no 24. uz 19. vietu Eiropas Savienībā (ES), pavēstījusi Labklājības ministrija (LM).
Pērn Latvijas vērtējums indeksā bija 56,7 punkti. Savukārt ES vidējais rādītājs gada laikā pieaudzis no 63,6 līdz 64,5 punktiem.
Baltijas valstu vidū augstāko vietu indeksā ieguvusi Igaunija, kas ar 60,2 punktiem ierindojas 15. vietā ES, savukārt Lietuva ar 59,5 punktiem ir 18. vietā, par vienu pozīciju apsteidzot Latviju. Igaunijas vērtējums gada laikā pieaudzis par 0,7 punktiem, bet Lietuvas samazinājies par 1,5 punktiem. Indeksa līdere ir Francija ar 74,8 punktiem, tai seko Zviedrija ar 73,6 punktiem, Dānija ar 73 punktiem un Spānija ar 72,6 punktiem. Pēdējā, 27. vietā, ir Kipra ar 46,7 punktiem.
Vislielākais Latvijas progress vērojams lēmumu pieņemšanas jeb varas jomā, kur vērtējums gada laikā palielinājies par sešiem punktiem - no 28,9 līdz 34,9 punktiem. Finanšu jomā Latvijas rezultāts pieaudzis par 4,1 punktu, sasniedzot 80,8 punktus.
Indeksā apkopotie dati liecina, ka sieviešu īpatsvars Latvijas parlamentā gada laikā palielinājies par trim procentpunktiem, sasniedzot 34%. Ministru amatos sieviešu īpatsvars līdz 2026. gada Saeimas vēlēšanām bija 39%, savukārt pašvaldību līmenī tas ir 17%.
Ekonomiskajā lēmumu pieņemšanā sieviešu īpatsvars lielāko biržā kotēto uzņēmumu valdēs gada laikā pieaudzis par sešiem procentpunktiem, sasniedzot 32%. Augstākajā vietā ES valstu vidū Latvija ir nodarbinātības jomā, kur ar 77,2 punktiem ierindojas piektajā vietā. Arī līdzdalības darba tirgū vērtējumā Latvija ar 90,3 punktiem ir piektajā vietā ES. Vienlaikus nodarbinātības jomas kopējais vērtējums salīdzinājumā ar 2025. gadu samazinājies par 0,1 punktu.
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LM norāda arī uz sieviešu pārstāvniecību atsevišķās profesijās un amatos. Sievietes veido 26% informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem ES, kā arī 44% vadītāju. Savukārt sieviešu un vīriešu pensiju atšķirība Latvijā samazinājusies līdz 14%, kamēr ES tā vidēji ir 24%.
Zināšanu, laika un veselības jomā Latvija ierindojas 25. vietā ES. Zināšanu jomā Latvijas vērtējums ir 44,9 punkti, bet izglītības segregācijas ziņā Latvija ieņem pēdējo vietu ES. Izglītībā saglabājas izteiktas atšķirības starp sieviešu un vīriešu izvēlēm. Latvijā sievietes veido 84% absolventu izglītības, veselības un labklājības, humanitāro zinātņu un mākslas studiju jomās. Tas ir augstākais īpatsvars ES. Savukārt zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jeb STEM jomās sievietes veido 34% absolventu.
Nevienlīdzība saglabājas arī aprūpes pienākumu sadalījumā. Vairāk nekā 35 stundas nedēļā bērnu līdz 11 gadu vecumam aprūpei velta 41% sieviešu un 15% vīriešu. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta vērtējumā tā ir viena no izteiktākajām dzimumu atšķirībām ES.
Šā gada indeksā īpaša uzmanība pievērsta arī vecāku atvaļinājumam kā dzimumu līdztiesību veicinošam instrumentam. Latvijas dati liecina, ka sievietes veido 83% no visiem vecāku pabalstu saņēmējiem.
Eiropas Dzimumu līdztiesības indekss vērtē sieviešu un vīriešu situācijas atšķirības sešās galvenajās jomās - darbā, finansēs, zināšanās, laikā, varā un veselībā. Vērtējumu izsaka skalā no nulles līdz 100 punktiem, kur 100 punkti nozīmē pilnīgu dzimumu līdztiesību. Šā gada indekss galvenokārt balstīts uz 2025. gada datiem.