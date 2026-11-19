Pie Lukašenko aizbēgušo Rosļikovu Rīgas domē nomainījušais Kozlovs izslēgts no "Stabilitātei!" valdes
Rīgas domes vēlēšanās no saraksta "Stabilitātei" kandidējušais deputāts Andrejs Kozlovs izslēgts no partijas valdes, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Jau ziņots, ka Kozlovs pievienojās partiju apvienībai "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ), tādējādi Rīgas domē beidza pastāvēt partijas "Stabilitātei" frakcija.
Par frakcijas maiņu Kozlovs paziņojis savā "Facebook" lapā. Viņš pateicies kolēģiem no partijas "Stabilitātei" par kopīgo darbu, kā arī Jūlijai Stepaņenko (SV/AJ) par uzaicinājumu pievienoties partijai "Suverēnā vara" un iespēju turpināt darbu jaunajā komandā.
Kozlovs paudis apņēmību pielikt vēl vairāk pūļu, enerģijas un neatlaidības, lai sasniegtu kopīgos mērķus. "Es joprojām esmu apņēmies atklāti runāt par mūsu pilsētas problēmām, aizstāvēt iedzīvotāju intereses un meklēt taisnīgus risinājumus," sola Kozlovs, piebilstot, ka politiskā komanda mainās, bet nemainās viņa principi un attieksme pret atbildību, ko esot uzņēmies vēlētāju labā.
Rīgas pašvaldības nolikums paredz, ka Rīgas domē ievēlētie ne mazāk kā trīs vienas politiskās partijas vai viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti var veidot frakciju. Pēc tam, kad Kozlovs atstāj "Stabilitātei" frakciju Rīgas domē, izjūk arī frakcija, jo tajā ir palikuši tikai divi deputāti - Jakovs Pliners un Nikolajs Kabanovs, tādējādi viņi kļūst par frakcijām nepiederošiem deputātiem, skaidroja pašvaldībā.
Veselības stāvokļa dēļ Pliners 25. novembrī noliks Rīgas domes deputāta mandātu. Viņa vietā Rīgas domē darbu sāks Valentīns Jeremejevs, kurš ir partijas "Tautas varas spēks" valdes priekšsēdētājs.
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Kozlovs Rīgas domes deputāta mandātu ieguva pēc tam, kad šī gada jūnijā Aleksejam Rosļikovam ("Stabilitātei") anulēja deputāta pilnvaras, jo viņš trīs mēnešu laikā nebija piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums. Tiesa uz Baltkrieviju aizbēgušajam Rosļikovam kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu un izsludinājusi meklēšanā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pirms 3. oktobra Saeimas vēlēšanām gan pats Rosļikovs, gan partijas valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova kategoriski apgalvoja, ka viņš atgriezīsies jau nākamajā dienā. Acīmredzot, partija bija pārliecināta par iekļūšanu Saeimā un tādējādi Rosļikova iegūto deputāta imunitāti. Realitāte izrādījās skarbāka, un partija ne vien neiekļuva Saeimā, bet pat nesasniedza valsts finansējuma saņemšanai nepieciešamos divus procentus balsu. Protams, ka Rosļikovs Latvijā neatgriezās ne solītajā 4. oktobrī, ne vēlāk.
Rosļikova nepatikšanas sākās pērn vasarā, kad viņš, būdams Saeimas deputāts, no tribīnes nosodīja “rusifikācijas seku novēršanas” deklarāciju un, noslēdzot savu runu, krieviski iesaucās: “Mūsu ir vairāk!”, parādot rupju žestu. Par to Saeimas deputātu vairākums viņu izslēdza no parlamenta sēžu zāles. Savukārt iepriekš “Stabilitātei!” deputāti valsts valodas pārbaudes salīdzināja ar genocīdu.
Lieki teikt, Rosļikova izgājienu ar sajūsmu uztvēra Krievijā, kur vietējā diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija deputātu gaida ar atplestām rokām, ja viņam izdosies aizbēgt no Latvijas. Arī odiozais Krievijas eksprezidents un pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs nopriecājās, ka Rosļikovs dzimtajā valodā “nelabojamiem rusofobiem” esot ierādījis īsto vietu.